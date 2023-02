Disfruta del buen clima del lunes, prepárate para el viento del martes

El lunes puede ser el día con mejor clima del invierno, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El martes probablemente será todo lo contrario.

La máxima en el President’s Day para el centro de Las Vegas estará cerca de los 68° F con vientos tranquilos y un cielo soleado.

A High Wind Watch is in effect from Tuesday through Wednesday morning. Wind gusts over 60 mph are possible along with blowing dust which will make for dangerous travel conditions. Ensure that loose items are secured. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/F6fMrZDGzD

