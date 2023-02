Despiden a agente de CBP en Las Vegas tras escándalo con jóvenes méxicanas en aeropuerto

Trabajadores de YESCO cambian la señalización del Aeropuerto Internacional McCarran a Harry Reid en Koval Lane y Tropicana Avenue el jueves 1° de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una pantalla muestra vuelos, muchos retrasados, en el Aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, miércoles 11 de enero de 2023. Un fallo informático en la Administración Federal de Aviación paralizó los vuelos en todo Estados Unidos el miércoles, y cientos de retrasos se propagaron rápidamente por el sistema en aeropuertos de todo el país. (AP Photo/Seth Wenig)

Joven de 19 años que no quiere ser identificado junto al agente de CBP que la contactó tras ser revisada en aeropuerto de Las Vegas (Foto proveída por Paloma Sandoval Camacho)

Correo hacia el abogado Roberto Serrato sobre queja contra agente de CBP en Las Vegas por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Paloma Sandoval Camacho en entrevista con Las Vegas Review-Journal en Español el jueves 9 de febrero del 2023.

Yanin Cabrera en entrevista con Las Vegas Review-Journal en Español el jueves 9 de febrero del 2023.

Un caso que se ha vuelto viral en redes sociales ha puesto a un agente de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) bajo investigación; esto tras haber contactado a por lo menos a tres mujeres mexicanas, luego de haber pasado por una revisión adicional y ser deportadas en el aeropuerto de Las Vegas.

El caso se hizo viral luego de que Yanin Cabrera, de 25 años, contara en redes sociales su historia de cómo perdió su visa y cómo unos de los oficiales de CBP la terminó contactando y eventualmente la terminó invitado a Puerto Vallarta.

Sin embargo, debido a su publicación inicial, se dio cuenta que no era la única mujer con la que hablaba y seducía, y que se estaba comunicado con otras mujeres. Una de estas mujeres era Paloma Sandoval Camacho, también de 25 años.

“Me puse en contacto con ella, le mandé un mensaje”, dijo Paloma cuando vio los videos, “me asusté. Dije – Ay ¿cuáles son sus intenciones? -, porque ya después para esto salió una tercera chica involucrada con lo mismo”.

La tercera chava se ha mantenido en el anonimato debido al temor que tiene, diciendo que el agente no solo la sedujo y la invitó a Puerto Vallarta, sino que él la había visitado en la Ciudad de México, que le había hablado de matrimonio y que había conocido a su familia.

“Me da miedo él o que pueda tener amigos allá y me puedan buscar”, dijo la joven de 19 años al decir que él conoce mucho de ella, incluso los lugares que frecuenta con su familia.

El modo de operar del agente fue similar en estos tres casos; después de pasar por inmigración y ser deportadas, él contactó a las jóvenes por redes sociales, comenzó a platicar con ellas y las sedujo para poder reunirse con ellas, además de supuestamente ayudarles a solicitar su visa de nuevo, según Roberto Serrato, abogado que está a cargo del caso.

“Nos tenía bien organizadas, ósea, tenía un día para mí, un día para Yanin y un día para la tercera chica”, dijo Paloma.

Las tres chicas ahora son parte de una queja que se realizó ante varias agencias dentro de Departamento de Seguridad Nacional.

“Hay un patrón de comportamiento”, dijo Serrato a Las Vegas Review-Journal en Español, “el gobierno no debe proteger a aquellos que están usando información confidencial para algo personal”.

Las tres jóvenes dijeron que el agente tiene alrededor de 32 años y que las citó a todas en diferentes días de la semana, pero el video de Yanin, ayudó a que supieran una de la otra. El agente dejó de tener comunicación con ellas poco antes de su reunión en Puerto Vallarta.

Las jóvenes creen que de alguna manera el video llegó a conocimiento del oficial y que por eso dejó de escribirles.

Serrato dijo que pese a que de momento no puede hablar sobre si enfrentará o no cargos criminales, dijo que no es posible que un trabajador de gobierno utilice su posición para conseguir información de otras personas para fines personales.

El Consulado de México en Las Vegas anunció a través de un comunicado de prensa que el agente ya no trabaja en el aeropuerto internacional Harry Reid, “el agente fue despedido y que además existe una investigación formal en curso”, dijo Julián Escutia Rodríguez, cónsul de México en Las Vegas.

CBP dijo a través de un comunicado: “no toleramos la corrupción ni el abuso dentro de nuestras filas y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa de presunta conducta indebida por parte de nuestro personal, dentro o fuera de servicio. Esta queja está bajo investigación interna. El oficial involucrado ya no es empleado de la agencia”.

Tras el anuncio del consulado, la joven de 19 años dijo: “yo no quería que lo corrieran porque yo lo quería, pero no quiero que nadie pase lo que yo pasé”. Reveló tras externar cómo el agente la engañó con lo que le decía.

Sobre el despido, Serrato dijo: “no estamos conformes, esto es más grande que solo este individuo”. Agregó que tiene información sobre otros agentes que han actuado de una manera similar.

“Una chava que se contactó conmigo, me dijo que le había pasado lo mismo y que le habló a la persona para saber si era él, y esa persona no era, era otro oficial”, dijo Yanin. “Sí me llegaron varios mensajes de Las Vegas y en realidad no sé cuántas somos, justo antier me llegó el mensaje de otra chava, tiempo atrás me llegó el mensaje de otro chavo que le pasó lo mismo en Las Vegas”.

Las tres jóvenes dijeron que la intención de esta queja es para evitar que más personas vivan la misma situación.

“Lo que queremos es que no utilicen al gobierno para intimidar a jóvenes en posiciones vulnerables y luego aprovecharse de ellas, mientras nosotros les pagamos con nuestros impuestos”, terminó el abogado Serrato.

Las tres jóvenes le piden a las personas que hayan sufrido de un caso similar que se pongan en contacto con el abogado Serrato en el siguiente enlace y buscan evitar que más personas en situaciones vulnerables se vean afectadas.