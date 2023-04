Desgarrador video ofrece consejos de seguridad para niños en el agua ahora que se acerca el verano

Los niños en las piscinas pueden ser peligroso de no tener cuidado (LVMPD/Youtube)

La gente nada en la piscina de M Resort en Henderson en 2019. (Las Vegas Review-Journal)

Mientras el agente de policía de Las Vegas Iván Gutiérrez se dirigía a toda velocidad a una casa donde un niño había sido encontrado boca abajo en la piscina, sabía que el tiempo no estaba de su lado.

“Tengo que llegar ahora mismo”, dijo Gutiérrez en un video del Departamento de Policía Metropolitana publicado la semana pasada sobre el incidente de 2022.

Las imágenes grabadas por las cámaras corporales captaron los angustiosos momentos en los que el niño yacía inmóvil en el piso y Gutiérrez se presentaba para practicarle la reanimación cardiopulmonar mientras sus familiares gritaban desconsolados en las inmediaciones.

El niño empezó a escupir agua y a dar señales de vida. Los paramédicos acudieron y el niño se recuperó completamente.

“Solo tienes que vigilar constantemente a tus hijos”, dijo Gutiérrez.

En los últimos dos años, la oficina forense del Condado Clark dijo que ha habido 16 muertes por ahogamiento de niños: dos este año y 14 en 2022.

Brianna Barber, directora ejecutiva de Durango Hills YMCA, dijo que el ahogamiento representa una de las tres causas más comunes de muerte infantil, pero que estas muertes se pueden prevenir.

Algunos conceptos erróneos acerca de los ahogamientos infantiles son que por lo general ocurren bajo algún tipo de supervisión y por lo general ocurren en menos de cuatro pies de agua, dijo Barber.

Barber sugirió los siguientes consejos de seguridad en el agua para poner en práctica en las fiestas en la piscina:

– Los adultos que supervisen a los niños deben mantenerse alejados de sus dispositivos.

– Envía a tu hijo a la piscina de otra persona con un flotador personal.

– Siempre debe haber un adulto en la cubierta de la piscina.

– Haz que los niños se tomen un descanso del agua y que usen protector solar.

Barber también recomienda revisar las reglas básicas de la piscina cada vez que los niños se metan en el agua. Entre ellas, pedir permiso antes de meterse en la piscina, no correr alrededor de ella, no jugar a aguantar la respiración y no empujar a nadie al agua ni sujetar a nadie bajo el agua.

Las vallas que rodean las piscinas deben estar cerradas en todo momento, y los adultos que reciban a niños en su piscina deben conocer la capacidad de natación de cada uno de ellos y tener a mano flotadores para que todos puedan usarlos.