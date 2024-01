Desde el Atari Hotel hasta Dream Las Vegas, estos son los proyectos a tener en cuenta en 2024

enero 16, 2024 - 10:37 am

Dream Las Vegas, un proyecto de hotel-casino en el sur del Strip, el lunes 20 de marzo de 2023. En ese momento, el promotor de Dream, Bill Shopoff, dijo que la construcción se había detenido por completo y que se reanudaría una vez que se ultimaran las condiciones de financiación. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un peatón camina junto a una representación del hotel-casino Dream Las Vegas en el sitio de construcción en 5051 Las Vegas Blvd. South, el miércoles 15 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Representación artística de Dream Las Vegas, un hotel-casino de 531 habitaciones que se construirá en el extremo sur del Strip. (Grupo DLR)

Representación de los hoteles Atari diseñados por Gensler (Atari Hotels)

Representación de los hoteles Atari diseñados por Gensler (Atari Hotels)

Representación de los hoteles Atari diseñados por Gensler (Atari Hotels)

Representación de los hoteles Atari diseñados por Gensler (Atari Hotels)

Representación artística de la torre con forma de guitarra que Hard Rock International propone construir en el Strip de Las Vegas. (Hard Rock International)

El sitio de construcción de BLVD, un centro de restauración minorista de 400 mil pies cuadrados en el Strip, en Las Vegas, el jueves 14 de diciembre de 2023. Los responsables del proyecto esperan que abra sus puertas en agosto de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Representación del centro comercial BLVD que se está construyendo en el Strip de Las Vegas y que podría abrir sus puertas en 2025. (BLVD)

Con la apertura de dos casinos-resort y el anuncio de un equipo de la Major League Baseball (MLB) de que se trasladará a Las Vegas en 2023, el nuevo año tiene mucho que ofrecer. Pero hay muchos proyectos importantes en fase inicial que podrían seguir adelante en 2024. Y, por supuesto, todos queremos saber si proyectos como el Hotel Atari se harán realidad.

He aquí algunos proyectos clave que habrá que seguir en todo el valle en 2024.

Dream Las Vegas

Dream Las Vegas es un hotel boutique de 531 habitaciones propuesto para Las Vegas Boulevard, solo al sur del Pinball Hall of Fame. La construcción del proyecto se detuvo a principios de 2023 debido a problemas de financiación, pero en octubre el urbanizador, Shopoff Realty Investments, dijo que estaba trabajando en un nuevo préstamo para financiar el proyecto y la construcción podría reanudarse a principios de 2024. En el momento de la publicación, no se han concedido permisos de construcción ni se han presentado nuevos documentos en el Condado Clark sobre Dream Las Vegas y su financiación.

Bill Shopoff, presidente y director ejecutivo de Shopoff Realty Investments, dijo recientemente al Las Vegas Review-Journal a través de un mensaje de texto que se ha alcanzado el compromiso de préstamo para el proyecto y que la nueva financiación debería cerrarse en febrero. Dijo que la construcción debería reanudarse a finales de marzo.

Casino-resort en el Strip respaldado por Tilman Fertitta

El proyecto de casino-resort de 43 pisos respaldado por el multimillonario Tilman Fertitta podría empezar a construirse este año. El proyecto se ha propuesto para la esquina sureste de Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue, y los permisos de construcción se solicitaron por primera vez en marzo.

Un portavoz de Fertitta dijo a través de correo electrónico que no hay nuevas actualizaciones para compartir sobre el complejo en este momento. El proyecto incluye 2,420 habitaciones de hotel, restaurantes, espacio para convenciones, spa, capilla para bodas y un teatro con 2,500 asientos.

Atari Hotel

Las Vegas iba a ser el primer lugar de una cadena de hoteles de la marca Atari, cuando se presentaron los planos en 2020.

El urbanizador del proyecto, GSD Group, pretendía construir un hotel Atari de 400 habitaciones en un sitio de entre 5 y 7 acres cerca del Strip. La fecha de apertura prevista era finales de 2022, algo que, por supuesto, no ocurrió. Desde que se publicaron los renders, ha habido muy pocas noticias sobre el proyecto. No está claro si el proyecto sigue en marcha.

Atari Hotels y Atari no respondieron a las peticiones de comentarios. El sitio web del proyecto sigue vivo.

Remodelación del Casino Royale

El Best Western Plus Casino Royale del Strip podría ser remodelado. Se solicitó un estudio aeronáutico a la Administración Federal de Aviación para determinar la altura de la torre que podría construirse en el Strip, entre Harrah’s y el Venetian. El estudio, publicado el año pasado, decía que en el sitio podría construirse un edificio de hasta 699 pies de altura.

En el momento de la publicación del informe no se había presentado al Condado Clark ningún plan de urbanización para el sitio. El dueño del hotel no respondió a la solicitud de comentarios.

El cierre del Mirage

El Mirage tiene los días contados en el Strip, pero aún no se han revelado los detalles exactos de cuándo se trasladará al Hard Rock.

La tribu semínola, dueña de la marca Hard Rock International, compró el establecimiento en diciembre de 2022. Los planes son convertir la propiedad en un complejo turístico de la marca Hard Rock con una gigantesca torre hotelera en forma de guitarra de 660 pies. Pero los detalles del calendario de construcción de este proyecto aún se están elaborando y Hard Rock declinó decir cuánto tiempo seguirá operando el establecimiento como Mirage.

El director ejecutivo de Hard Rock, Jim Allen, declaró en mayo que esperaba que el nuevo resort pudiera abrir sus puertas a finales de 2027 o principios de 2028.

Demolición del Tropicana para construir el estadio de la MLB

Las demoliciones e implosiones han sido claves en la historia del Strip de Las Vegas y parece que 2024 podría ser el último año del Tropicana, uno de los pocos resorts de la época de la mafia que quedan en el Strip.

El Tropicana abrió sus puertas en abril de 1957 y podría cerrar en 2024, ya que los planes de remodelación llaman a demoler el edificio para construir un estadio de béisbol con capacidad para 33 mil asientos y 1,500 millones de dólares para los Athletics. El equipo va a trasladarse de Oakland a Las Vegas tras ganar la votación de los propietarios de la MLB en noviembre.

En el momento de la votación de los propietarios, se informó de que la construcción del nuevo estadio de béisbol podría comenzar en 2025 y concluir en 2028.

El dueño del Tropicana, Bally’s Corp, no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre si se ha fijado un calendario de demolición o desarrollo.

Proyecto de uso mixto en Midtown

La construcción de Midtown, un proyecto de uso mixto que pretende ofrecer más opciones de vida urbana en la zona del centro de Las Vegas y el Arts District, podría seguir adelante. La urbanizadora Z Life Co. quiere añadir tres mil unidades residenciales y 100 mil pies cuadrados de espacio comercial a la zona que rodea The English Hotel, que también ha construido.

Los dos primeros edificios del proyecto Midtown tendrán 281 unidades residenciales y podrían estar abiertos a mediados de 2025.

Z Life Co. espera demoler los edificios existentes en el sitio en algún momento de este verano y celebrar la inauguración oficial a finales de año, dijo Anna Olin, directora de operaciones y cofundadora de Z Life Co. También dijo que las reservas para las unidades residenciales deberían abrirse a finales de enero.

Tercera torre de Wynn Resort

Wynn Resorts es propietaria desde hace casi siete años de una parcela de 38 acres situada al norte del centro comercial Fashion Show y al otro lado de Las Vegas Boulevard, frente al complejo principal del Strip. Heredó del anterior dueño los planes de desarrollo de un casino-resort de 1,100 habitaciones.

Un portavoz de Wynn dijo por correo electrónico que no hay planes “inmediatos” para urbanizar la parcela. Pero Wynn solicitó recientemente una prórroga de cinco años de los planes de construcción aprobados.

El personal del Departamento de Edificación del Condado Clark recomendó denegar la solicitud de prórroga, ya que la aprobación original tiene ocho años y algunas normativas han cambiado desde entonces.

Centro comercial BLVD

En 2024 podrían anunciarse más operaciones de tiendas y restaurantes emblemáticos en el Strip, ya que está previsto que el centro comercial de 400 mil pies cuadrados llamado BLVD finalice la construcción de su armazón en agosto y abra al público a principios de 2025.

Los urbanizadores esperan que BLVD atraiga a algunas marcas de gama alta que aún no tienen presencia en Estados Unidos. Los dos primeros niveles del proyecto se centrarán en espacios comerciales y experienciales. El último piso incluirá una terraza de 110 mil pies cuadrados.

Algunos de los primeros anuncios de alquiler de BLVD incluyen grandes espacios para Adidas, Puma y H&M.

El proyecto se está urbanizando en el sitio del antiguo Hawaiian Marketplace.

Westside resort, antiguo Harlem Nights

El Concejo de la Ciudad de Las Vegas podría reglamentar un proyecto que situaría un resort de gran altura en Historic Westside en 2024.

El proyecto Westside, anteriormente llamado Harlem Nights, ha pasado por varias iteraciones desde que se propuso por primera vez en abril. La propuesta original de Harlem Nights llamaba a construir una torre de 60 pisos con hotel y viviendas. Desde entonces, el proyecto se ha reducido y actualmente tiene 34 plantas. Sin embargo, podrían producirse más cambios, ya que el proyecto aún no se ha sometido al concejo.

Un portavoz del urbanizador, Shlomo Meiri, ha declarado que el proyecto sigue siendo un catalizador económico para la zona histórica del Westside. Pero los servicios municipales han recomendado denegar el proyecto, alegando que la estructura de la torre no se ajustaría al carácter del casco histórico.

No está claro cuándo será examinado este proyecto por el concejo, ya que fue pospuesto en una reunión de la Comisión de Planificación de Las Vegas a principios de enero.

Casino-resort sobre el centro comercial Fashion Show

Howard Hughes Holdings propuso en octubre construir un casino-resort sobre el centro comercial Fashion Show. La empresa de urbanización inmobiliaria, junto con Brookfield Properties, propietaria de Fashion Show, posee los derechos aéreos sobre el centro comercial.

Howard Hughes y Brookfield Properties no han dado detalles sobre cómo o cuándo podría construirse un resort en el espacio aéreo sobre Fashion Show, por lo que no está claro cuándo o si el proyecto podría hacerse realidad. En el momento de la publicación de esta noticia no se habían presentado planes para el proyecto en el Condado Clark.

Los antiguos sitios de Station Casinos serán reurbanizados

La reurbanización de dos propiedades que albergan resorts de Station Casinos, ahora cerrados, podría empezar a tomar forma este año.

En noviembre, Station Casinos vendió por 59 millones de dólares a Agora Realty & Management el sitio de 73 acres que ocupaban los antiguos Texas Station y Fiesta Rancho en North Las Vegas.

Para el sitio se ha propuesto Hylo Park, un proyecto de 380 millones de dólares en tres fases que incluye un hotel, espacios recreativos al aire libre, comercios, restaurantes, un centro de hockey remodelado y 665 viviendas. La construcción del proyecto debería comenzar en agosto, según un portavoz de Agora Realty.

En diciembre de 2022, Station Casinos vendió el sitio de 35 acres de Fiesta Henderson a la ciudad de Henderson por 32 millones de dólares. Henderson está planeando añadir una instalación deportiva cubierta a este sitio y posiblemente algún espacio de hospitalidad, así como espacios para el entretenimiento familiar y espacios abiertos para el público.

Henderson anunció recientemente que quiere elegir un urbanizador para este proyecto en abril.

Reurbanización del cerrado Diamond Inn Motel

El motel Diamond Inn, ya cerrado, y su elefante rosa saldrán a subasta en marzo.

Según un portavoz de J.P. King Auction Company, la puja por el sitio comenzará el 7 de marzo y se cerrará el 14 del mismo mes.

La propiedad de 1.36 acres es ideal para su reurbanización por estar ubicada en el Strip, frente al Mandalay Bay.

Según el anuncio de subasta, la propiedad podría ser adecuada para la construcción de apartamentos de lujo de gran altura o de un local de entretenimiento, ya que la altura de los edificios puede oscilar entre los 406 y 505 pies.

Una vez que se venda, no está claro cuándo procederá el nuevo dueño con los planes de reurbanización. La gran pregunta es: ¿qué pasará con el elefante rosa?