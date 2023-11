Demanda contra un club de karaoke de Las Vegas por violación de derechos de autor

noviembre 23, 2023 - 9:25 am

Góndolas flotan a través del Grand Canal Shoppes en The Venetian en el Strip en Las Vegason el jueves 25 de abril de 2019. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

(KAMU Ultra Karaoke)

Una discográfica de Los Ángeles ha demandado por 264 millones de dólares a un club de karaoke del Grand Canal Shoppes de The Venetian, acusándolo de reproducir ilegalmente música de su propiedad.

Sybersound Records Inc, con el nombre comercial de Party Tyme Karaoke, acusa a Kamu Ultra Karaoke at The Venetian de reproducir música con licencia de la empresa a través de YouTube.

“En lugar de pagar una suscripción comercial para usar legalmente las grabaciones sonoras de Sybersound/Party Tyme a través del servicio de streaming Party Tyme Karaoke Pro, que Sybersound ofreció a Kamu/Venetian, Kamu/Venetian ha optado por dedicarse al robo y la piratería, accediendo ilegalmente al contenido de Party Tyme Karaoke a través de YouTube”, dice la demanda.

“Los clientes de Kamu/Venetian reciben instrucciones expresas de los empleados de Kamu/Venetian sobre cómo acceder a sus canciones de karaoke preferidas en las computadoras tablet del lounge a través del servicio de YouTube de Kamu/Venetian”, dice.

Sybersound, un sello discográfico propiedad de Universal Music Group y distribuido en todo el mundo, presentó la demanda por infracción de derechos de autor en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

En la demanda se nombra a Kamu Ultra Karaoke; Jeff Kim, dueño del club; la empresa matriz del Venetian, Apollo Global Management Inc; y Brookfield Properties, operadora de Grand Canal Shoppes.

Los representantes de la discoteca no devolvieron los llamados para solicitar comentarios el miércoles. Brookfield Properties tampoco respondió a la consulta.

Un portavoz de Apollo dijo que la compañía no tiene nada que ver con la supervisión del club nocturno.

“Ni Apollo ni The Venetian Resort poseen, operan o controlan el Grand Canal Shoppes o su inquilino, Kamu Ultra Karaoke”, dijo el portavoz el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nombrar a una parte no relacionada en una demanda de este tipo es un descarado intento de tomar publicidad”.

La demanda de tres cargos acusa a los demandados de infracción intencionada de los derechos de autor, infracción indirecta de los derechos de autor e infracción indirecta de los derechos de autor.

La demanda reclama al menos 264 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados, y también solicita al tribunal una orden de restricción para impedir que se sigan usando las grabaciones sonoras del demandante, registradas a nivel federal y protegidas por derechos de autor.

El demandante afirma que Kamu ha reproducido su música sin permiso durante al menos tres años y que el club nocturno cobra un precio de entrada, y que determinadas salas cobran un mínimo de cuatro mil dólares después de las 10 p.m.

Sybersound, según la demanda, ofrece un servicio de streaming por suscripción a cambio de una cuota de licencia y se usa en más de cuatro mil clubes nocturnos y restaurantes.

“Sybersound es conocida por tener las grabaciones de karaoke con mejor sonido del mercado mundial, que se licencian regularmente para ‘The Voice’, ‘American Idol’, ‘America’s Got Talent’, ‘Carpool Karaoke’ y docenas de otros programas de televisión”, afirma la demanda.

La empresa afirma que su catálogo consta de 75 mil de las canciones de mayor éxito de todos los tiempos, de todos los géneros y en varios idiomas. Algunos de los artistas que figuran en sus canciones son Taylor Swift, Bruno Mars, Lady Gaga, Justin Bieber, Ariana Grande, The Weeknd, Rihanna, Imagine Dragons, Pink, BTS, Dua Lipa y Katy Perry.