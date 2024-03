¿Cuándo se construirá un nuevo hotel-casino en el Strip?

Parece que las tijeras gigantes ceremoniales se han usado mucho en el Strip de Las Vegas en los últimos años.

Proyectos turísticos multimillonarios abrieron sus puertas al público después de que años de desarrollo y eventos de marquesina atrajeran más atención a la industria turística del sur de Nevada. Solo en 2023, el hotel-casino Sphere, de 2,300 millones de dólares, el Fontainebleau, de 3,700 millones, y el Durango, de 780 millones, abrieron sus puertas al público. Y durante la pandemia, Circa, en el centro de la ciudad, abrió sus puertas en 2020 con un costo de construcción reportado de mil millones de dólares, y Resorts World abrió sus puertas en el Strip norte con un precio de 4,300 millones de dólares en 2021.

Más de 10 mil habitaciones de hotel están en fase de planificación y construcción en 2024, según la empresa de análisis hotelero CoStar. Alrededor de dos tercios de ellas están en fase de planificación, y los expertos dicen que pueden pasar años antes de que el público vea otro proyecto a gran escala estrenar las galas de la gran inauguración.

“Creo que el mercado tendrá que absorberlo (el nuevo inventario hotelero) antes de que se produzca un aumento significativo de la construcción de casinos y resorts a gran escala en el Strip”, afirma John DeCree, analista de Las Vegas de la empresa inmobiliaria CBRE Group Inc. “Puede que pasen un par de años antes de que veamos una oferta más significativa”.

¿Qué hay en juego?

Viney Singal, inversionista del sector con Valtus Capital Group y la firma de inversión inmobiliaria Capro Capital, dijo que la mayor parte del sector está ansiosa por ver avances en la planificación del proyecto de un estadio de béisbol de las Major League Baseball. Los Oakland Athletics han empezado a planear su traslado a un nuevo estadio en el sitio del Tropicana, que cierra el 2 de abril. Los dirigentes del equipo han manifestado su deseo de construir el estadio, con un presupuesto de 1,500 millones de dólares, antes de la temporada de 2028.

Singal afirmó que el traslado es muy esperado porque los destinos de entretenimiento como el Allegiant Stadium han demostrado la capacidad de la región para absorber nuevos huéspedes y atraer a personas con altos ingresos. Esto es especialmente importante porque los hoteles de lujo están impulsando el desarrollo futuro en todo el mundo.

“El entretenimiento es la historia de Las Vegas”, afirma Singal. “Tener un equipo profesional de béisbol, no solo apoyado por las comunidades locales, sino también por los visitantes de fuera de la ciudad, alcanza otro nivel”.

El proyecto engendra también un posible nuevo proyecto de hotel-casino por parte de Bally’s, el operador de The Tropicana, e importantes proyectos de inversión de capital en casinos envejecidos del sur del Strip. MGM Resorts International opera los tres casinos vecinos del sitio - MGM Grand, New York-New York y Excalibur - y sus directivos han declarado que tienen previsto remodelar el MGM Grand.

Otros proyectos en el horizonte son un resort de lujo del multimillonario de Houston Tilman Fertitta; la transición de Hard Rock International de The Mirage a su marca; y el posible desarrollo de un casino local por parte de Red Rock Resorts, propietarios de la marca Station Casinos.

Las tasas de interés afectan a la planificación

Eso no significa que los urbanizadores tengan previsto poner las palas en el suelo por el momento. Los observadores del sector afirman que la mayoría de los grandes proyectos de reciente desarrollo necesitan tiempo en el mercado antes de que las empresas y los inversores puedan avanzar en sus planes de construcción.

DeCree afirma que los grandes resort-casinos tardan entre dos y tres años en alcanzar la rentabilidad prevista. Tanto los prestamistas como los responsables de los proyectos podrían estar observando las propiedades más recientes del Strip para ver cómo responde el mercado antes de introducir nueva oferta hotelera.

“Creo que muchos de esos proyectos, sobre todo en el Strip, son una especie de interrogantes en este momento”, dijo DeCree, señalando las largas rampas de desarrollo y construcción en Resorts World y Fontainebleau como ejemplos del largo proceso de los proyectos a gran escala. “Lo que todo el mundo estará observando es qué tipo de rendimientos son factibles dado el tamaño de la inversión y los costos de construcción”.

Las tasas de interés también son un factor en la toma de decisiones de urbanización. La Reserva Federal subió las tasas 11 veces entre marzo de 2022 y julio de 2023 como parte de su objetivo de frenar la inflación. Los aumentos provocaron una desaceleración de las transacciones, como nuevas inversiones y fusiones, porque resultaba difícil suscribir rentabilidad y riesgo, dijo DeCree. Pero la Fed ha señalado que espera recortar los tipos en 2024.

“Si observamos las tasas de interés actuales desde un punto de vista histórico, no se trata de una locura”, afirmó DeCree. “Es que han aumentado tan rápidamente. Pero no estamos en un entorno de tasas de interés extremadamente altas, así que creo que si la gente necesita sentirse más cómoda con las perspectivas económicas, podríamos ver cierta actividad incluso si no tenemos un descenso material de las tasas de interés”.

Nuevas alternativas de construcción

Aunque se esperan pocos proyectos a gran escala para este año, todavía hay oportunidades de cambio en el Strip.

Fusiones y adquisiciones, cambios de marca, conversiones y asociaciones son tipos de transacciones populares que aún podrían producirse en la segunda mitad de 2024. Zach Demuth, director global de investigación hotelera de JLL Hotels and Hospitality Group, dijo que son más atractivas para los suscriptores porque pueden proporcionar un retorno de la inversión a corto plazo.

Demuth señaló la reciente asociación para la concesión de licencias entre MGM y Marriott International como ejemplo de nuevas alternativas de desarrollo. El acuerdo amplía el alcance de Marriott en el mercado de Las Vegas sin el tiempo y el costo de construir un nuevo resort, mientras que MGM puede acceder a una base de clientes mayor.

Las reconversiones son también una gran oportunidad de cambio en el Strip. Señaló el proyecto de lujo de Fertitta en el sitio del antiguo Travelodge, que podría incluir un hotel de lujo de 2,420 habitaciones con restaurantes, espacio para convenciones, un spa y un teatro, entre otros servicios.

“¿Existe la posibilidad de que un inversor bien capitalizado compre el hotel existente y lo renueve por completo, lo reconvierta, le ponga una marca superior, cambie su huella, cambie su configuración?”. dijo Demuth. “Eso es algo que en Las Vegas en particular es una verdadera oportunidad”.