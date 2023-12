Crecen las peticiones para un escrutinio federal por la fusión Kroger-Albertsons

diciembre 20, 2023 - 9:09 am

La tienda de comestibles Smith's en 850 S. Rancho Drive en Las Vegas, el viernes 1 de marzo de 2019. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Los compradores visitan la tienda de comestibles Albertsons en 1650 N. Buffalo Drive en Las Vegas, el viernes 11 de enero de 2013. (Daniel Behringer/Las Vegas Review-Journal)

La senadora demócrata Jacky Rosen le pidió el martes a la Comisión Federal de Comercio (FTC) investigar la propuesta de fusión entre los gigantes de la alimentación Kroger y Albertsons.

Las dos empresas, que usan las marcas Smith’s, Albertsons, Vons y Safeway en Nevada, anunciaron el acuerdo de fusión por 24,600 millones de dólares en octubre de 2022. Han dicho que quieren cerrar el acuerdo a principios de 2024.

Pero Rosen dijo que la FTC debería investigar el posible impacto de la fusión en los precios de los alimentos. Señaló que las estimaciones del gobierno federal muestran que la inflación interanual de los “alimentos en el hogar” alcanzó un máximo del 13.5 por ciento en agosto de 2022.

“Si bien la inflación se está desacelerando en 2023, eso no significa que los precios estén bajando, sino simplemente que no están subiendo tan rápido como el año pasado”, escribió en una carta a la presidenta de la FTC, Lina Khan. “Los nevadenses no pueden permitirse ser impactados por precios de los comestibles aún más altos como resultado de esta fusión”.

Kroger opera 46 tiendas de comestibles Smith’s en 12 ciudades de Nevada, según la carta de Rosen. El estado cuenta con 35 locales Albertsons, además de siete tiendas Safeway y nueve locales Vons.

Funcionarios de la compañía propusieron la fusión en octubre de 2022 como una forma de racionalizar el sistema de alimentos Kroger y ampliar su huella a las zonas donde sus marcas no operan actualmente. Y apuntan a una mayor competencia entre los supermercados tradicionales y los supermercados de internet y súper minoristas que ahora venden comestibles, como Amazon y Walmart, y los supermercados de descuento como Aldi y las tiendas de dólar.

Se espera que quince Albertsons se vendan a C&S Wholesale Grocers como parte de un plan de desinversión en la fusión propuesta. Las tiendas locales, que aún no han sido identificadas públicamente, forman parte de un plan para vender 413 tiendas en todo el país por 1.9 mil millones de dólares.

“Si bien aprecio que las dos compañías hayan acordado vender quince tiendas Albertsons en Nevada con el fin de abordar las preocupaciones antimonopolio, esto hace poco para calmar las preocupaciones de que la mega-cadena resultante de la fusión será capaz de subir los precios a los nevadenses en todo el estado”, escribió Rosen.

Rosen se une a otros funcionarios de Nevada que examinan más detenidamente la fusión propuesta. El fiscal general Aaron Ford celebró varias sesiones públicas de escucha este verano y otoño sobre cómo el estado debe abordar la fusión, incluyendo tres a las que Khan asistió el 13 de septiembre.

La FTC tiene de plazo hasta el 17 de enero para tomar una decisión sobre el acuerdo, incluida la posibilidad de demandar para bloquearlo o forzar desinversiones, de acuerdo con una demanda colectiva presentada por consumidores que se oponen al acuerdo, reportó Bloomberg.