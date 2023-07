Crece la población activa en Nevada y se mantiene la tasa de desempleo

Buscadores de empleo se reúnen en la zona de MGM Resorts International durante la Feria anual de Empleo de Primavera en Las Vegas Convention Center West Hall el viernes 24 de marzo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La tasa de desempleo de Nevada se mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo, ya que la fuerza laboral del estado tuvo aumentos tanto en puestos de trabajo y personas que buscan trabajo.

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en Nevada para junio fue del 5.4 por ciento, según el reporte mensual del mercado laboral del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR). La población activa del estado creció en aproximadamente 2,900 personas y añadió 3,400 puestos de trabajo.

“En junio, Nevada continuó teniendo un crecimiento constante del empleo, con el crecimiento del empleo es probable que siga siendo una de las tasas más rápidas del país y más de 100 mil puestos de trabajo ocupados más que antes de la pandemia”, dijo el economista en jefe de DETR David Schmidt en un comunicado de prensa el jueves. “La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5.4 por ciento, aunque la razón del desempleo se está alejando de la pérdida de puestos de trabajo y acercándose a las personas que solo empiezan a buscar trabajo”.

La tasa de desempleo nacional en junio fue del 3.6 por ciento, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El área metropolitana de Las Vegas añadió unos 2,400 puestos de trabajo durante el mes, es decir, creció alrededor de un 0.2 por ciento, según el reporte. Eso es un aumento de alrededor de 45,600 puestos de trabajo, o 4.2 por ciento, en comparación con junio de 2022.

En Reno, el empleo no agrícola total creció en 1,400 puestos de trabajo o un 0.5 por ciento respecto al mes anterior, según el reporte. Esto supone un crecimiento del 3.7 por ciento en comparación con junio del año pasado. Carson City, mientras tanto, no tuvo ningún aumento o disminución de mayo a junio, aunque el empleo no agrícola total creció un 3.7 por ciento respecto al año anterior.

Mientras que la tasa de desempleo de Nevada se encuentra entre las más altas de la nación, los datos de junio para los 50 estados se compartirán el viernes, su tasa de crecimiento del empleo es también una de las más altas. En mayo, el estado empató con Florida en el segundo puesto en crecimiento del empleo interanual más rápido, con un 3.7 por ciento. Texas estuvo a la cabeza del país con un cuatro por ciento.