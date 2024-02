Corredor del Super Bowl: ‘Pagué 42 mil dólares para ir a la cárcel’

Un Alex González, sin playera, es escoltado por seguridad después de correr en el campo durante el Super Bowl 58, el domingo en el Allegiant Stadium, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal)

Un hombre sin playera es escoltado por la seguridad después de correr en el campo durante el Super Bowl 58, el domingo en el Allegiant Stadium en Las Vegas, el domingo 11 de febrero. 2024. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal)

Alex Gonzalez, de 23 años, de Miami, Florida, es acusado de correr hacia el campo durante el Super Bowl en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el 11 de febrero de 2024. (Departamento de Policía Metropolitana)

Sebastián Rivera, de 22 años y residente en Miami, Florida, acusado de saltar al campo durante el Super Bowl en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el 11 de febrero de 2024. (Departamento de Policía Metropolitana)

Correr medio desnudo en el Super Bowl era el objetivo de su vida.

Eso es lo que dijo en las redes sociales uno de los dos hombres de Florida arrestados después de correr medio desnudos en el campo durante el gran partido del domingo en el Allegiant Stadium.

Alex González, de 23 años, dijo en publicaciones en Instagram que no quería envejecer y lamentarse por no haber intentado correr medio desnudo en el campo en un Super Bowl estando en la flor de su juventud. Así que, alrededor de las 6:15 p.m., mientras se jugaba el tercer cuarto, él y su amigo Sebastián Rivera, de 22 años, ambos de Miami, saltaron al campo y comenzaron a correr, según alegó la policía de Las Vegas en un reporte de arresto.

“Una de mis metas siempre ha sido correr en el Super Bowl”, dijo González en el video de Instagram. “Y no quiero ser ese tipo que es rico y tiene 50 años y dice como, ‘Maldita sea, me gustaría haber hecho eso cuando era más joven’. No. Lo hice ahora y lo volveré a hacer”.

González también habló del incidente, y de lo que pasó después, en un video publicado el martes en YouTube que también lo mostraba a él y a Rivera dentro del estadio durante el Super Bowl.

“Pasaremos a la historia como leyendas”, dijo González en el video titulado “How I Streaked The Super Bowl in 2024” (Cómo corrí medio desnudo en el Super Bowl 2024).

Aun cuando algunos dijeron que corrió desnudo usando el término en inglés ‘streak’ que significa “correr desnudo por un lugar público”, para ser justos González aún llevaba los pantalones puestos, con su usuario de Instagram estampado en su pecho sin playera.

Según los reportes de arresto del Departamento de Policía Metropolitana, los hombres “saltaron la barrera de seguridad en las gradas de la esquina suroeste del estadio y entraron al campo de juego mientras el partido estaba en juego”.

Tras ser detenidos en el campo, González y Rivera ingresaron en el Centro de Detención del Condado Clark acusados de un delito menor de conducta prohibida en un evento deportivo, según los registros de la cárcel.

González dijo que “literalmente solo pagó 42 mil dólares para ir a la cárcel” y mostró lo que parecía ser un recibo por la compra de dos entradas para el Super Bowl -costo total: 42,853.98 dólares- para asientos en la primera fila de la sección 128 en el Allegiant Stadium.

González, que tiene 446 mil seguidores en Instagram, se describe a sí mismo como un comerciante del día en su perfil de Instagram y bromeó en el video de YouTube que estaba animando a los Dolphins.

En Instagram, González describió su experiencia en el campo del Super Bowl. Dijo que su “adrenalina era tan loca” que “todo estaba borroso”.

“Mucha gente me pregunta, ¿cómo fue cuando estaba corriendo en el campo? Sinceramente, no recuerdo nada. La verdad es que no recuerdo nada. Fue como un borrón”, dijo González.

“En cuanto salí al campo, perdí la consciencia un poco y volví a la realidad más o menos cuando estaba en la celda”.

Enmarcó la hazaña del Super Bowl como una prueba de su constancia en lo que se propone.

“Esto es para demostraros que me comprometo con mis grandes objetivos”, dijo González. “Literalmente, acabo de pagar 42 mil dólares para ir a la cárcel”.

Al final del video de YouTube, se ve a González saliendo de lo que parece ser el Centro de Detención del Condado Clark, mientras se ríe y dice: “¡Esa es la mier— más estúpida que hemos hecho!”.

Las fechas de comparecencia de González y Rivera se han fijado para el 17 de abril, según consta en los registros judiciales.