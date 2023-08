¿Conseguirá el Fontainebleau entrar en la lista de los 10 hoteles más grandes de Las Vegas?

agosto 15, 2023 - 10:31 am

Unos peatones pasan por delante del Fontainebleau Las Vegas en construcción, a la derecha, el miércoles 12 de abril de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Con 67 pisos que durante años han brillado de azul -y vacío- en el Strip de Las Vegas, el Fontainebleau ha captado durante mucho tiempo la atención de visitantes y locales por igual.

Con su apertura prevista para diciembre de este año, el resort espera duplicar con creces el número de habitaciones de su complejo hermano de Miami Beach (1,504 habitaciones y suites).

Aun así, apenas y entrará entre los 10 hoteles más grandes del Strip. Según los datos de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas para 2022, el Fontainebleau, con un número aproximado de 3,700 habitaciones, se situaría en el puesto nueve de la lista, desplazando al Flamingo del primer puesto.

Algunos de los hoteles más grandes del sur de Nevada ni siquiera abarcan la totalidad del resort. Varios de ellos operan hoteles adicionales en sus instalaciones, como The Palazzo en The Venetian (que añade 3,064 a su total), The Signature en MGM Grand (otras 770 habitaciones, algunas de las cuales son multipropiedad) y Nobu Hotel en Caesars Palace (más 182 habitaciones).

Aun así, algunos grandes establecimientos con varios hoteles en el mismo sitio no pueden competir con los más grandes. Wynn y Encore Las Vegas, hoteles independientes construidos en el mismo resort de lujo con 2,716 y 2,034 habitaciones, respectivamente, siguen sin ocupar el primer puesto.

Aquí están los principales hoteles más grandes del Strip, por inventario de habitaciones, a partir de diciembre de 2022:

10. Flamingo: 3,446 habitaciones

9. Resorts World: 3,506 habitaciones

8. Circus Circus: 3,763 habitaciones

7. Caesars Palace: 3,794 habitaciones

6. Bellagio: 3,933 habitaciones

5. Excalibur: 3,981 habitaciones

4. Aria: 4,002 habitaciones

3. The Venetian: 4,029 habitaciones

2. Luxor: 4,400 habitaciones

1. MGM Grand: 4,997 habitaciones