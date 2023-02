¿Comprando tu primera vivienda? Un nuevo programa de pago inicial podría ayudarte

Amy Phinsee, compradora de su primera vivienda, observa una casa en venta en la zona noreste de Las Vegas el domingo 25 de abril de 2021. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Se espera que un nuevo programa de ayuda al pago inicial, financiado a través del American Rescue Plan, ayude a cientos de familias de Nevada que quieren comprar una casa.

La División de la Vivienda de Nevada (NHD) y la Autoridad de la Vivienda Rural de Nevada han recibido recientemente 10 millones de dólares para ofrecer ayuda al pago inicial a los compradores de su primera vivienda, de los que 7.5 millones se destinarán a la División de la Vivienda de Nevada y 2.5 millones a la Autoridad de la Vivienda Rural de Nevada.

La ayuda consistirá en una segunda hipoteca de 15 mil dólares, sin pagos ni intereses, que se condonará una vez que el propietario resida en la casa durante tres años, según Dwight Pace, supervisor de programas para compradores de vivienda de la NHD.

Calcula que la financiación adicional ayudará a más de 650 familias, y que se tardará entre 12 y 18 meses en asignar los fondos.

Pace dijo que la ayuda solo está disponible para los compradores de vivienda por primera vez o para quienes no hayan sido propietarios de una vivienda en los últimos tres años y tengan un mínimo de seis meses de residencia en Nevada.

“Tenemos muchísima gente que se está mudando a Nevada”, dijo Pace. “Queríamos asegurarnos de que se trata de dinero estatal que intentamos hacer llegar a los verdaderos residentes de Nevada”.

El programa NHD se puso en marcha en noviembre, mientras que el programa de asistencia de la Autoridad de la Vivienda Rural de Nevada lo hizo en diciembre.

Haya Kessler, agente inmobiliaria y jefa de equipo del Grupo Brodkin de Realty One Group, dijo que el programa podría ser “sustancial” para los compradores de primera vivienda, ya que permite más flexibilidad a la hora de hacer una oferta por una casa.

“La gente que quiere comprar una casa, sobre todo muchos de los compradores primerizos que han estado rentando, no tienen mucho dinero en efectivo”, dijo Kessler. “Poder conseguir esa ayuda para el pago inicial de la compra de su casa es enorme”.

Pace dijo que el programa tiene una restricción de ingresos anuales, y señaló que está limitado a las personas que ganan dentro del 300 por ciento del nivel federal de pobreza, lo que significa que una persona soltera tendría que tener unos ingresos de 40,770 dólares o menos. Pero Pace dijo que las familias más numerosas tienen un umbral de ingresos más elevado, como 97,410 dólares para una familia de cinco miembros.

“Este programa, aunque va a ser beneficioso, va a suponer un reto para muchos compradores de primera vivienda debido a esas restricciones de ingresos”, dijo Pace. “Es muy difícil con unos ingresos anuales de 40,700 dólares comprar una casa en el Condado Clark o en el Condado Washoe o en cualquier parte del estado. Obviamente, ayuda a las familias con cuatro, cinco, seis, siete personas en el hogar. Es mucho más fácil reunir los requisitos de ingresos para la ayuda y una hipoteca”.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, en 2021 el pago inicial medio para un comprador de primera vivienda era del seis por ciento del precio de compra de la casa. Esto significa que una vivienda tendría que estar valorada en 250 mil dólares para que un pago inicial de 15 mil dólares cubriera el seis por ciento del precio de la vivienda. Pero la ayuda al pago inicial puede sumarse a otras opciones de ayuda al pago existentes, según Pace.

Este programa “da opciones a los prestamistas”, dijo. “Es una herramienta más que pueden usar para ayudar a los compradores”.

Kessler dijo que también permite a los compradores primerizos superar el obstáculo común de la falta de ahorros para acceder a la propiedad de una vivienda.

“El mayor problema para muchas personas que están rentando no es que no puedan pagar la mensualidad. Es que no tienen dinero para pagar la entrada y los costos de cierre. Así que conseguir esa ayuda de 15 mil dólares es enorme”, dijo Kessler.

Según un reporte de la NAR de 2022, entre el 27 y el 32 por ciento de los compradores potenciales de vivienda mencionaron la dificultad de ahorrar para el pago inicial como un obstáculo para la compra de una casa. El reporte también encontró que el 75 por ciento de los compradores potenciales están actualmente ahorrando o planean usar sus ahorros para el pago inicial, y estos compradores esperan ahorrar entre seis meses y tres años.

Los solicitantes interesados pueden visitar el sitio web de la División de Vivienda de Nevada en homeispossiblenv.org y el sitio web de la Autoridad de Vivienda Rural de Nevada en nvrural.org.