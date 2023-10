Cómo ver el eclipse solar del sábado en Las Vegas

Un eclipse solar es cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol. (Getty Images, elementos proporcionados por la NASA)

Cómo la luna puede aparentemente bloquear gran parte del sol durante un eclipse solar. (Getty Images)

No volverá a ocurrir hasta dentro de casi 25 años.

Si tienes libre la mañana del sábado, quizá quieras tener un poco de tiempo para ver el eclipse solar anular que será parcialmente visible desde Las Vegas.

Un eclipse solar se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente la imagen del Sol para un observador en la Tierra.

El eclipse atravesará Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de América del Sur y Central, según la NASA.

El deslumbrante acontecimiento celeste permitirá a millones de personas presenciar “el asombro y la maravilla de ver un hermoso eclipse en forma de anillo de fuego”, declaró a la CNN Peg Luce, directora en funciones de la División de Heliofísica de la sede central de la NASA.

Para ver el “anillo de fuego” total tendrás que conducir unos cientos de millas al norte de Las Vegas, hasta la zona de Cedar City, Utah. Si decide quedarse en el valle, tendrá una visión del eclipse de entre el 80 y el 85 por ciento.

En Las Vegas, el eclipse parcial comenzará a las 8:08 a.m. PDT, la máxima oscuridad se producirá a las 9:26 a.m. y el cielo volverá a la normalidad a las 10:54 a.m. para una duración total de 2 horas y 46 minutos.

La trayectoria en Estados Unidos comienza en la costa de Oregón, cerca de Eugene, a las 9:13 a.m. PDT y termina cerca de Corpus Christi, Texas, a las 12:03 p.m. CDT.

En el sur de Utah, el eclipse parcial comienza alrededor de las 9:09 a.m. MDT con el eclipse completo (anularidad) a partir de las 10:26 a.m. y el eclipse máximo a las 10:28 a.m. antes de que el eclipse completo termine a las 10:31 a.m. y el cielo vuelva a la normalidad a las 11:56 a.m.

En Brian Head Resort, cerca de Cedar City, los visitantes podrán contemplar el eclipse flanqueados por los colores otoñales y el Monumento Nacional Cedar Breaks. La altitud del resort, a 9,600 pies, debería proporcionar cielos más despejados para una mejor visión.

El eclipse total comienza a las 10:24 a.m. MDT, y la duración del “anillo de fuego” será de unos 4 minutos y 40 segundos.

¿Es muy raro?

El próximo eclipse solar será visible en Nevada el 12 de agosto de 2045.

En la última década se han producido varios eclipses en la región. El norte de Nevada estaba en el camino de la anularidad para un eclipse anular de 2012, y estaba solo al sur del camino de la totalidad para un eclipse total en 2017.

Cómo verlo con seguridad

La única forma segura de mirar directamente al sol durante un eclipse es a través de filtros solares especiales, como lentes para eclipse o visores solares de mano. Y el único momento seguro para mirar al sol sin filtros solares es durante los dos a cuatro minutos del eclipse total, según la NASA.

Los lentes para eclipse tienen su seguridad certificada por la Organización Internacional de Normalización. Puedes saber si un par de lentes para eclipses solares cumplen los estándares actuales si llevan la etiqueta ISO 12312-2 (a veces escrita como ISO 12312-2:2015), según el Servicio de Parques Nacionales.

Un método alternativo para ver con seguridad el sol parcialmente eclipsado es la proyección estenopeica.

Cruce los dedos estirados y ligeramente abiertos de una mano sobre los dedos estirados y ligeramente abiertos de la otra mano. De espaldas al sol, observe la sombra de sus manos en el suelo. Los pequeños espacios entre tus dedos proyectarán una cuadrícula de pequeñas imágenes en el suelo, mostrando el sol como una media luna durante las fases parciales del eclipse.

Viaja la noche anterior

Dado que el eclipse es un acontecimiento matutino, lo mejor es llegar pronto a tu destino e intentar pasar la noche del eclipse en su lugar de observación o cerca de él. Las autopistas y autovías estarán muy concurridas después del eclipse.

Consulta los reportes meteorológicos de la televisión local a medida que se acerque el día del eclipse. Los meteorólogos te darán buenos consejos sobre cómo ver el eclipse y si necesitas cambiar de lugar. Consulta eclipsophile.com para conocer la meteorología del eclipse.

Visita tu biblioteca

Muchas bibliotecas locales están organizando eventos y kits temáticos sobre el eclipse, y algunas proporcionan lentes de seguridad.