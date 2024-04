¿Cómo se convirtió Las Vegas en la capital mundial de las bodas?

Emily y Sheldon Smith cantan junto al imitador de Elvis Jesse Garon durante su ceremonia de renovación de votos matrimoniales en la Little White Wedding Chapel, el martes 12 de noviembre de 2013. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

La dama de honor Anne Davie, a la izquierda, lanza pétalos de flores a los recién casados Suzanne y Stephen Reid de Ayrshire, Escocia, mientras posan para una foto después de su ceremonia de boda en el día de la suerte en A Little White Wedding Chapel, el sábado 7 de julio de 2007, en Las Vegas. (Kevin Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Mucho antes de las publicaciones en las redes sociales y los anuncios por correo electrónico, Las Vegas dio a conocer su industria de bodas a la antigua usanza: el periódico local.

Cuando las parejas viajeras se casaban en una de las capillas en los resorts de mediados de siglo, los publicistas encontraban una forma fácil de anunciar gratuitamente su propiedad. Enviaban un anuncio de boda al periódico de la ciudad natal de la pareja, una publicación gratuita que garantizaba la mención de la propiedad y consolidaba a Las Vegas como uno de los mejores lugares para casarse en Estados Unidos.

Aunque los anuncios de boda han cambiado en el último siglo, gran parte de las estructuras y temas existentes para promover el turismo nupcial en Las Vegas han permanecido inalterados, dijo Lynn Marie Goya, secretaria del Condado Clark.

Goya y funcionarios de la industria han trabajado juntos para promover el turismo de bodas en la región desde la creación de la Cámara de Comercio de Bodas hace aproximadamente ocho años. La oficina del secretario, que supervisa la oficina de licencias matrimoniales, y la cámara destacan los más de 70 años de comercialización de “la Capital Mundial de las Bodas” como un lugar de fácil tramitación de licencias matrimoniales, bodas agilizadas y una buena relación calidad-precio.

“Cuanto más sé de cómo era nuestro modelo anterior, más se ajusta a nuestro modelo actual”, dijo Goya. “Me sorprende lo poco que hemos cambiado, francamente”.

Raíces matrimoniales rápidas

Nevada lleva mucho tiempo apoyándose en las bodas como forma de aportar ingresos al estado.

“La verdad es que Nevada no es realmente una comunidad agrícola, no tenemos muchos recursos aparte de la minería”, dijo Goya. “Muy, muy pronto nos dimos cuenta de que el turismo tenía que ser el pan de cada día”.

El estado se diferenció pronto de sus vecinos al flexibilizar algunos requisitos para las bodas. En la década de 1930, ya no había que esperar tres días para obtener una licencia –una barrera habitual en la época de la Ley Seca para evitar las bodas entre borrachos– ni se exigían análisis de sangre. Aparecieron capillas en casas de toda la ciudad.

En la década de 1950, cuando se construyeron más capillas –incluidas Little White Chapel y Chapel of the Bells, que siguen funcionando hoy en día–, el destino había consolidado su reputación. La primera referencia conocida a Las Vegas como la “Capital Mundial de las Bodas” apareció en el London Daily Herald, un periódico ya desaparecido, el 23 de septiembre de 1953.

“Con un título así durante 70 años, no se empieza con un título así sin actividad”, dijo Goya. “Estaba claro que éramos un negocio muy próspero a principios y mediados de los 50”.

Las bodas de famosos siempre formaron parte de la estrategia de marketing. Funcionaban como los anuncios de boda que se enviaban a la prensa local, publicitando el complejo y el nombre del destino más grande al mencionarlo en la cobertura de las noticias. Entre las parejas famosas que se casaron en Las Vegas figuran Paul Newman y Joanne Woodward en 1958; Elvis y Priscilla Presley en 1967; Britney Spears y Jason Alexander en 2004, y Usher y Jennifer Goicoechea después del Super Bowl en febrero.

Establecimiento de la cámara de bodas

A pesar de la larga historia del destino con las bodas, el Condado Clark experimentó un descenso en el número de licencias matrimoniales expedidas a partir del nuevo milenio, explicó el presidente de la cámara, Brian Mills.

Goya se reunió con las partes interesadas cuando asumió por primera vez el cargo de elección del condado en 2015, buscando una manera de agilizar la comunicación dentro de la industria de las bodas mediante la coordinación de esfuerzos con una entidad en lugar de múltiples empresas.

“La percepción de las bodas era que eran cursis y eran rápidas y solo las hacían personas que estaban intoxicadas”, dijo Mills. “La idea (de Goya) era mejorar esa percepción ofreciendo ceremonias realmente bonitas y demostrando que aquí se puede hacer de todo”.

Poco después se creó la cámara de empresas específicas de la industria. La cámara trabaja en el marketing del sector, la promoción gubernamental –como el aumento de la parte de la tarifa de licencias dedicada a servicios y prevención de la violencia doméstica– y las conexiones entre los miembros de la industria y la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado Clark.

La industria de las bodas se vio gravemente afectada por la pandemia del COVID-19 en 2020, pero la planificación de bodas por venganza ayudó a impulsar un aumento local en los años posteriores. En 2021, el Condado Clark emitió más licencias de matrimonio a habitantes de California que a habitantes de Nevada. Al año siguiente, emitió su licencia de boda número 5 millones y tuvo una de sus fechas de boda más populares 2-22-22. (Las fechas que se repiten tienden a atraer a grandes multitudes y abril tiene tres).

Salir de la era del COVID

Mills dijo que la cámara está buscando maneras de elevar aún más la industria, incluyendo el intento de obtener una marca registrada para “la Capital Mundial de las Bodas” y la cooperación con la oficina del secretario para operar una oficina emergente de licencias de matrimonio en el Aeropuerto Internacional Harry Reid durante las temporadas altas.

Según la Cámara, alrededor del 4 por ciento de los visitantes de Las Vegas vienen a la ciudad para hacer turismo nupcial, lo que genera un impacto económico estimado de 2 mil 500 millones de dólares. La industria emplea a unas 18 mil personas.

“Cuando la gente viene a Las Vegas a casarse, se aloja en unhotel, trae a su familia y amigos, come en restaurantes y asiste a espectáculos o excursiones”, dijo Goya. “Cualquiera que esté relacionado con la hospitalidad se beneficia del turismo de bodas”.

Aun así, el impacto de los viajes de boda no es tan conocido entre quienes toman las decisiones en Nevada, en parte porque los viajeros de ocio no gastan al mismo nivel que los de negocios, dijo Mills. Ahora, la industria enfrenta el reto de mantener su destino de bodas como una opción asequible.

A medida que las tarifas promedio diarias de las habitaciones aumentan y algunas partes del Strip cobran precios más elevados, Mills dijo que la industria pudiera buscar formas de enfatizar el valor de un paquete de bodas en Las Vegas.

“Durante años hemos competido con otras ciudades. En bodas, competimos contra Florida y Hawái”, dijo Mills, ministro principal de Little Church of the West y propietario de Theme Las Vegas Weddings. “Por primera vez, parece realmente que la industria de las bodas en Las Vegas compite contra sí misma, contra otras industrias de Las Vegas”.