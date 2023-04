Cómo navegar por los carriles de HOV en Las Vegas al comenzar el nuevo horario

Los carriles de vehículos de alta ocupación (HOV) están en gran parte vacíos en ambas direcciones en la Interstate 15 cerca de la salida de East Flamingo Road, el 20 de junio de 2019, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Con los nuevos horarios de los carriles para vehículos compartidos introducidas el martes por la mañana en las autopistas del valle de Las Vegas, los automovilistas deben conocer las regulaciones durante los momentos en que los carriles están abiertos a todos los conductores.

Los carriles de vehículos de alta ocupación (HOV) en la Interstate 15 y la U.S. Highway 95 ahora solo se aplican durante cuatro horas al día durante los días laborables, entre 6 y 8 a.m. y entre 4 y 6 p.m. Anteriormente se aplicaban entre 5 a.m. y 10 p.m.

Cuadrillas del Departamento de Transporte de Nevada comenzó a instalar la señalización con la actualización de los horarios de los carriles de HOV el martes por la mañana.

“A los conductores no se les permite cruzar las líneas blancas dobles en ningún momento, independientemente de si está en vigor la operación de los HOV “, dijo el portavoz del departamento Justin Hopkins.

Esto significa que los automovilistas que viajen en los carriles de vehículos compartidos deben entrar y salir en los puntos designados a lo largo de las 22 millas de carriles de HOV en Las Vegas, independientemente de la hora del día.

Reglas para los carriles de HOV durante las horas reguladas:

– Un vehículo debe tener al menos dos ocupantes para poder usar los carriles.

– Las motocicletas pueden usar los carriles, incluso con un solo conductor.

– Los autobuses de la Comisión Regional de Transporte pueden usar los carriles, con o sin pasajeros.

Los vehículos de emergencia pueden usar los carriles en cualquier momento.

A diferencia de lo que ocurre en algunas ciudades, los automovilistas que viajan solos en vehículos eléctricos no pueden usar los carriles compartidos durante las horas reguladas. Los camiones de más de dos ejes y los automovilistas que solo lleven mascotas como pasajeros también tienen prohibido usar los carriles durante ese horario.