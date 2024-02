Cómo los responsables de desarrollo económico usan el Super Bowl para captar empresas

Se ve una instalación del Super Bowl frente al Caesars Palace, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Publicidad del Super Bowl en un puente peatonal a lo largo del Strip, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow)

La gente se para junto a la señalización del Super Bowl mientras las fuentes del Bellagio estallan a lo largo del Strip de Las Vegas antes del partido de fútbol americano de la NFL Super Bowl 58, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Peatones pasan junto a la señalización del Super Bowl 58 de la NFL, el martes 6 de febrero de 2024 en Las Vegas. Los Kansas City Chiefs jugarán el domingo contra los San Francisco 49ers en un partido de fútbol americano. (AP Photo/Charlie Riedel)

Cuando los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers den el pistoletazo de salida al Super Bowl 58 el domingo en el Allegiant Stadium, 16 de los fans que ocupen los asientos serán altos ejecutivos de empresas a las que los líderes locales de desarrollo económico han invitado en un intento de persuadirlos para que trasladen sus empresas al sur de Nevada.

LOCATE Las Vegas — una nueva iniciativa desarrollada por la Alianza Económica Global de Las Vegas (LVGEA)— está diseñada para convencer a los líderes corporativos para que se comprometan a trasladar sus empresas de otros estados y países al sur de Nevada.

La apuesta por reclutar ejecutivos de alto nivel no consiste solo en regalar una de las entradas más codiciadas para asistir a un evento deportivo. Incluye tres días de reuniones, visitas y sesiones frente a frente con líderes gubernamentales y representantes de la comunidad empresarial que ya han encontrado lo que buscan en el vibrante entorno empresarial del sur de Nevada.

El Super Bowl 58 es el primer evento de alto nivel que la LVGEA usará para atraer a ejecutivos que, con el tiempo, podrían tomar decisiones que cambien sus vidas y decidan trasladar a sus empleados y sus familias al valle de Las Vegas desde dondequiera que hayan llamado hogar.

“Es la primera vez que aprovechamos un gran evento para invitar aquí a directores ejecutivos o personas de categoría C”, declaró Tina Quigley, presidenta y directora ejecutiva de LVGEA, una asociación público-privada con 120 inversores y una junta de 60 miembros cuya misión es hacer crecer y reforzar la economía de la región de Las Vegas mediante la atracción intencional de empresas, su expansión y su conectividad.

Ahora que Las Vegas se ha consolidado como la “capital mundial del deporte y el entretenimiento”, la junta directiva de LVGEA puede organizar eventos de captación que giren alrededor de una entrada por un partido.

LOCATE es el acrónimo de Local Opportunity Coalition Advancing Transformative Economic Development, pero Quigley bromeó en un evento público reciente diciendo que LOCATED sonaba demasiado presuntuoso. Dijo que el nombre se le ocurrió a Jeremy Aguero, director de Applied Analysis.

Presentado en la vista previa

Quigley y un grupo de partidarios del desarrollo económico presentaron por primera vez LOCATE durante una mesa redonda celebrada el mes pasado en Preview Las Vegas 2024, el mayor evento anual de networking de la Cámara de Las Vegas, al que asistieron 1,500 personas en Fontainebleau.

“El objetivo de todo esto es asegurar, usando el Super Bowl como ancla, que vengan directores ejecutivos o personas de nivel ejecutivo que de otro modo no vendrían a pasar tres días con nosotros”, dijo Quigley, uno de los panelistas de Preview.

“Los sumergimos en una experiencia de creación de redes con nuestras comunidades, consiguiendo que conozcan realmente cómo es el entorno empresarial aquí. Cómo son las actividades al aire libre aquí. Cómo es criar aquí a tu familia. Lo fácil que es conectar”.

Quigley atribuyó a Sam Joffray, presidente y director ejecutivo del Comité Anfitrión del Super Bowl de Las Vegas, la idea de usar el Super Bowl para atraer empresas a la ciudad.

Durante la mesa redonda, Joffray afirmó que usar el Super Bowl –y otros acontecimientos deportivos futuros – como herramienta de captación era una obviedad.

Educar a los reclutas

Quigley dijo que parte de la misión de LOCATE es educar a los reclutas de que el sur de Nevada es más que solo los puntos de referencia turísticos del Strip y el centro de la ciudad.

“A menudo, la gente se sorprende al enterarse de que en una ciudad típica del suroeste desértico tenemos comunidades, escuelas, iglesias, vecindarios, actividades al aire libre, un clima empresarial y un entorno fiscal realmente favorables en comparación con otros estados”, explicó Quigley.

“Tenemos un entorno normativo y de permisos en el que es mucho más fácil hacer negocios. Tenemos un aeropuerto con vuelos directos a más ciudades que cualquier otra población de nuestro tamaño. No deberíamos tener un aeropuerto que preste tantos servicios y cubra tanto mundo como lo hace, pero lo tenemos, y eso es una ventaja para hacer negocios”.

El acceso a los líderes gubernamentales es también una ventaja de Nevada que no pueden duplicar los estados rivales. El gobernador Joe Lombardo tenía previsto reunirse con empresarios durante la semana del Super Bowl. Lo mismo ocurrió con los principales dirigentes de las cuatro entidades gubernamentales que se asociaron para formar LOCATE: el Condado Clark y las ciudades de Las Vegas, North Las Vegas y Henderson.

La parte “privada” de la asociación público-privada está formada por un variado abanico de empresas. Entre ellas figuran Howard Hughes Corp, Caesars Entertainment Inc, Budget Suites of America, Hard Rock Hotel & Casino, Cox Communications, Allegiant Travel Co, Republic Services y Wynn Resorts Ltd.

‘El juego cambia’

“Cuando los principales interesados y los miembros de la comunidad se unen para lograr un cambio e impulsar iniciativas en pos de la diversificación económica, el juego cambia” dijo Hancock, vicepresidente senior de ventas y arrendamientos nacionales de Howard Hughes. “La creciente presencia de la tecnología y otras industrias emergentes están transformando la percepción de Las Vegas, impulsando la evolución simultánea de la mano de obra STEM de Estados Unidos en el sur de Nevada, desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas hasta los deportes, la tecnología, el entretenimiento y los medios de comunicación, disciplinas que están mostrando un impulso apasionante a medida que diversifican la economía de la región”.

La financiación procede tanto del sector público como del privado, pero no se usa dinero de los contribuyentes para comprar las entradas de los partidos. Eso es responsabilidad del sector privado.

Quigley dijo también que las empresas seleccionadas son sometidas a un minucioso escrutinio para asegurarse de que son sinceras en su deseo y su capacidad de trasladarse, y no solo para participar en el Super Bowl.

¿Cuáles son las 16 empresas cuyos representantes asistirán al partido? Es confidencial. Quigley explicó que los nombres de las empresas se mantienen en secreto para evitar posibles disgustos a los empleados que no sepan que sus jefes están pensando en mudarse.

El proceso de investigación también determina si un ejecutivo de una empresa está huyendo de una acción judicial por un caso penal.

Pero una empresa que acaba de trasladarse a Las Vegas desde San Francisco en junio es un ejemplo de cómo puede funcionar el reclutamiento para el desarrollo económico.

Skillz se traslada

Skillz Inc. opera una plataforma de juegos para teléfono celular en Estados Unidos y a escala internacional. Fundada en 2012, desarrolla y da soporte a una plataforma tecnológica propia alojada en internet que permite a los desarrolladores de juegos independientes organizar torneos y ofrecer actividades de juego competitivo a los usuarios finales. La empresa distribuye juegos mediante la descarga directa de aplicaciones desde su sitio web, así como a través de plataformas de terceros.

Andrew Paradise, director ejecutivo de Skillz, dijo que la empresa se trasladó formalmente a Las Vegas en junio, pero que se instaló oficialmente en su nueva sede el mes pasado.

“Actualmente tenemos alrededor de 100 empleados en la sede de Las Vegas”, dijo Paradise en un correo electrónico. “Skillz todavía tiene oficinas satélite fuera de Las Vegas y aproximadamente 200 empleados en total. Nuestro objetivo es ampliar la plantilla de la sede eventualmente a alrededor de 200-250 empleados”.

Paradise dijo que la decisión de mudarse permite a Skillz avanzar en sus objetivos de negocio de la empresa. Mencionó que Las Vegas es el “epicentro del entretenimiento” y señaló que los empleados disfrutan de ventajas en cuanto al costo de la vida y siguen estando relativamente cerca de la costa oeste. Dijo que estar ubicado en Las Vegas da a la empresa una ventaja en la contratación de nuevos empleados.

“En comparación con California, Las Vegas ofrece un importante ahorro económico a empresas como nosotros, lo que nos permite reducir costos operativos y nos permite crecer”, afirmó.