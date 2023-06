¿Cómo empezó First Friday Las Vegas, que ya tiene 20 años?

Tras celebrar recientemente su 20 aniversario, First Friday Las Vegas sigue teniendo éxito. El evento, que se celebra el primer viernes de cada mes en el Arts District, presenta a artistas locales, músicos y mucho más.

Pero celebrar el evento por lo que es hoy significa echar un vistazo al lugar donde empezó en 2002.

Según Corey Fagan, directora ejecutiva de First Friday, el evento comenzó en Colorado Street por iniciativa de un grupo de mujeres propietarias de negocios en el centro de la ciudad.

Fagan describió el centro como una ciudad fantasma en ese momento, por lo que Cindy Funkhouser, la fuerza creativa detrás de los primeros años del evento, y otras mujeres se unieron para dar a los lugareños una razón para venir a la zona.

El primer acto se celebró a una cuadra de distancia. Solo se presentaron 14 personas.

Pero el evento siguió creciendo, llegando a atraer a miles de personas, y en 2011, el evento fue dirigido como una Sociedad de responsabilidad limitada (LLC). Pero un modelo impulsado por las ganancias, en lugar de apoyar a los artistas, no era sostenible, por lo que el evento se convirtió oficialmente en una organización sin fines de lucro en 2015.

“En el momento en que nos convertimos en una organización sin fines de lucro, fue una buena cosa”, dijo Fagan, que ha estado con el evento durante 12 años. “Pudimos mirar internamente y encontrar una manera de apoyar a los artistas fuera del evento y buscar donaciones y financiación para mantener el evento gratuito para el público y a bajo costo para nuestros artistas”.

Fagan fue ascendida a directora ejecutiva en 2019. Al año siguiente, la pandemia de COVID-19 llegó.

Pero el inicio de la pandemia fue una oportunidad para que el evento se desacelerara y reevaluara cómo se estaba apoyando a los artistas.

Fagan pudo crear una Galería de Residencias de Verano en colaboración con Las Vegas Arts District Development LLC como espacio gratuito para que los artistas mostraran sus obras. También pudo crear el Mural Park en el centro, en colaboración con The English Hotel.

“Pasamos de un evento de una sola cuadra dirigido a atraer gente al centro de la ciudad, a un evento que reúne a más de 20 mil miembros de nuestra comunidad”, dijo Fagan. “El evento tiene un gran impacto económico para la ciudad y vamos un paso más allá para nuestros artistas”.

En los años transcurridos desde el primer evento, First Friday ha servido como fuente de entretenimiento para los residentes de Las Vegas y como oportunidad para que las empresas locales se expandan y establezcan contactos.

Reflexionando sobre los éxitos y el crecimiento del evento, Fagan tenía una cosa que decir sobre su futuro.

“Espero que la gente se vaya del First Friday sintiéndose un poco más inspirada de lo que vino y que siempre sigamos celebrando a nuestros artistas”, dijo.

El artista destacado de este mes

Uno de los artistas locales destacados en el First Friday de este mes es Daily Cloud Comics, creado durante la pandemia por el ilustrador Javier González.

González ha realizado ocho murales en diferentes escuelas primarias del valle, el más reciente en Tobler Elementary.

«Para mí sigue siendo surrealista que me hayan elegido» como artista destacado de este mes, dijo González. «Es muy inspirador porque he trabajado duro y ahora está dando sus frutos. He tenido que establecer contactos y darme a conocer, así que, en cierto modo, me da fuerzas».

González se inspira en Charles Schulz, creador del cómic Peanuts. Se esfuerza por transmitir el mismo aire de positividad y salubridad por el que se conoce la obra de Schulz.

«Espero dar a la gente una experiencia y una oportunidad de divertirse y obtener ese mismo asombro que yo obtengo de las nubes».