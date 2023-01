Comité del 1º de octubre se reúne con cinco finalistas que compiten por el monumento final

Ericka Aviles y James Vick, miembros del equipo SWA, visitan el Healing Garden, el miércoles 25 de enero de 2023, en Las Vegas, tras una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre. En la reunión, cinco equipos finalistas, incluido el Grupo SWA, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hicieron presentaciones. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Tennille Pereira, presidenta del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre, a la derecha, habla, el miércoles 25 de enero de 2023, durante una reunión del comité en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas, mientras los miembros del comité Harold Bradford y Kelly McMahill observan. Cinco equipos finalistas, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Tennille Pereira, presidenta del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre, en el centro, habla, el miércoles 25 de enero de 2023, durante una reunión del comité en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas. Otros miembros del comité, de izquierda a derecha, Harold Bradford, Kelly McMahill, el doctor Robert Fielden y Rebecca Holden asisten a la reunión. Cinco equipos finalistas, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Natalia Beard del equipo SWA, en el centro, habla, el miércoles 25 de enero de 2023, con otros miembros del equipo durante una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas. Cinco equipos finalistas, incluido el Grupo SWA, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Aaron Neubert de Aaron Neubert Architects y studioSTIGSGAARD, izquierda, habla, miércoles 25 de enero de 2023, con otros miembros del equipo durante una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre en el Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas. Cinco equipos finalistas, entre ellos Aaron Neubert Architects y studioSTIGSGAARD, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jessica Henson de OLIN y Andy Scott habla, el miércoles 25 de enero de 2023, durante una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas. Cinco equipos finalistas, incluidos OLIN y Andy Scott, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Derek Sola de JCJ Architecture, izquierda, habla, el miércoles 25 de enero de 2023, con otros miembros del equipo durante una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas. Cinco equipos finalistas, entre ellos JCJ Architecture, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Paul Murdoch de Paul Murdoch Architects habla, el miércoles 25 de enero de 2023, con otros miembros del equipo durante una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas. Cinco equipos finalistas, entre ellos Paul Murdoch Architects, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El equipo Paul Murdoch Architects hace una presentación, el miércoles 25 de enero de 2023, durante una reunión del Comité Conmemorativo del 1º de Octubre en el Centro Gubernamental del Condado Clark en Las Vegas. Cinco equipos finalistas, entre ellos Paul Murdoch Architects, seleccionados para desarrollar conceptos de diseño para un proyecto conmemorativo, hacen presentaciones durante la reunión. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los cinco finalistas elegidos para realizar el monumento final en honor a las víctimas del tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017 se presentaron el miércoles ante el 1 October Committee.

“Hace cinco años recibí una llamada de mi hija, que vivía aquí”, dijo Chip Israel, de Lighting Design. “Estaba encerrada en una escalera de un estacionamiento a una manzana del sitio. El miedo que sentí no se parece en nada al verdadero dolor que están soportando todas estas otras familias. Por eso este proyecto era tan importante para mí y para el resto de nuestro equipo”.

Los comentarios del público durante la reunión estuvieron dominados por supervivientes y familiares de víctimas que insistieron en que solo debían honrarse 58 víctimas mortales, a pesar de que el Departamento de Policía Metropolitana reglamentó en 2020 que 60 personas murieron por heridas de bala tras el festival Route 91 Harvest, el 1º de octubre de 2017.

Israel se está asociando con JCJ Architecture, uno de los cinco estudios de arquitectura que mostraron sus proyectos anteriores más notables, e informó al Comité Conmemorativo del 1º de Octubre sobre sus planes de implicar a la comunidad en el monumento final.

JCJ Architecture

JCJ Architecture era una de las dos empresas con sede en Las Vegas, pero cada grupo contaba con un arquitecto licenciado en Nevada.

Derek Sola, de JCJ, dijo que se había inspirado recientemente en 58 rosas marchitas que vio entretejidas en la valla del Las Vegas Community Healing Garden, un monumento temporal establecido poco después del tiroteo.

“Este monumento debe tener un sentido más fuerte del lugar, basado en nociones de permanencia e intemporalidad”, dijo Sola. “Puede representar cómo el espíritu humano puede alzarse sobre la tragedia, cómo se puede encontrar esperanza en la oscuridad”.

JCJ fue la única empresa que reconoció específicamente a los primeros auxilios, y aludió a una posible dedicatoria a los primeros auxilios dentro del monumento. El equipo también incluye a Lifescapes International, que hizo el paisajismo del interior de Wynn Las Vegas, y del exterior de Bellagio, The Mirage, Resorts World Las Vegas y The Smith Center for the Performing Arts.

Aaron Neubert Architects and Studio Stigsgaard

Aaron Neubert Architects and Studio Stigsgaard, el otro equipo local, tiene su sede original en Los Ángeles, pero abrió una oficina en Las Vegas en 2019. Neubert contó una historia sobre la víctima del tiroteo, John Phippen, un subcontratista mecánico con el que trabajó en California.

Phippen le dijo a Neubert en 2017 que un viernes tenía que marcharse temprano porque se dirigía a Las Vegas el fin de semana para asistir a un concierto con su hijo. Neubert se enteró días después de que Phippen había muerto, pero dijo que no había llegado a saber mucho de su conocido hasta que visitó la cruz de Phippen en el jardín de curación.

“No podemos cambiar los acontecimientos del 1º de octubre, pero podemos crear un lugar donde abunden las oportunidades, el recuerdo, el respeto, el honor, la curación, la unidad, la paz, la comunidad y el amor”, dijo Neubert.

Su hermano, Darrell Neubert, se mudó a Las Vegas en 2019 con sus tres hijas para abrir su oficina de Village Center Circle. Enseguida le llamó la atención la cantidad de autos con calcomanías de “Vegas Strong”. Darrell Neubert actuará como coordinador de divulgación del equipo en Las Vegas, con la esperanza de ponerse en contacto con las víctimas para conocer su opinión.

SWA

Natalia Beard, directora de SWA, dijo que en el equipo de ocho personas de la empresa participarán un estudio de arte público, un hombre que construyó un monumento conmemorativo de Vietnam y el diseñador jefe del monumento conmemorativo del tiroteo de Sandy Hook Elementary School, que se inauguró en noviembre.

También forma parte del equipo un conservador de museo que trabajó en un proyecto de conmemoración de muertes infantiles, y que espera conservar los artefactos que quedarán en el monumento y catalogarlos para su preservación.

“Mediante la escucha atenta, la documentación y la consideración reflexiva, el diseño que elaboremos a partir de este proceso proporcionará en última instancia un lugar duradero y permanente para que todos recuerden, honren y sigan sanando”, dijo Beard.

Paul Murdoch Architects

Paul Murdoch Architects se asoció con otros nueve grupos, entre ellos paisajistas, un historiador cultural, un especialista en iluminación, un especialista en diseño y un ingeniero estructural. Seis de los nueve equipos con los que trabaja la empresa tienen su sede en Las Vegas.

La empresa creó el monumento conmemorativo del Vuelo 93, para el que el comité del 1º de octubre escuchó una presentación para inspirar su proceso de elección de equipos arquitectónicos. El Vuelo 93 de United Airlines fue secuestrado y se estrelló en el suroeste de Pensilvania el 1º de septiembre de 2001, matando a 40 pasajeros y miembros de la tripulación.

“Hemos iniciado el proceso de inmersión fijándonos en lo que dijeron aquí durante cinco años en esta comunidad”, dijo Murdoch al comité. “Creemos firmemente que un monumento conmemorativo permanente puede ser una parte fundamental del proceso de curación y de cómo esta comunidad puede asumir la tragedia”.

Murdoch dijo que quería que el monumento conmemorativo de Las Vegas fuera un lugar de honor y educación para que las generaciones futuras aprendieran sobre el tiroteo y sus repercusiones.

Olin

Olin está trabajando en el Desert Storm and Desert Shield Memorial, y recientemente finalizó una instalación en el Museo de Arte de Akron. El equipo de la empresa es el único que ha presentado los primeros diagramas de un monumento conmemorativo, incluido un mapa de calor de las llamadas al 911 efectuadas el 1º de octubre de 2017, y comparaciones de este espacio conmemorativo con otros lugares para los que la empresa ha contribuido.

“Cuando pensamos en monumentos conmemorativos y otras cosas en las que trabajamos, sin duda es algo en lo que queremos honrarlos, pero una de las formas más emocionantes de honrar las vidas de los 58 que perdieron la vida aquella noche es pensar también en cómo esto se convierte en un lugar en el futuro, un lugar de curación, un lugar de reunión, un lugar para mirar juntos hacia delante”, dijo Jessica Henson, socia de Olin.

Mientras los equipos de diseño estén en la ciudad, se reunirán con el alguacil del Condado Clark, Kevin McMahill, y con el jefe de bomberos jubilado del Condado Clark, Greg Cassell, y visitarán el Centro de Resiliencia de Las Vegas y el jardín curativo.

“Si lo hacen bien, van a experimentar esto”, dijo Kelly McMahill, miembro del comité, tras las presentaciones. “Se te va a abrir el corazón. Se te va a romper un millón de veces al hablar con personas que pasaron por este horrible suceso”.

Los interesados pueden ponerse en contacto con los equipos a través del sitio web del Condado Clark, y sus maquetas del monumento se expondrán en el edificio del condado en junio.

Durante los comentarios del público al principio y al final de la reunión de tres horas, la superviviente del tiroteo Sue Ann Cornwell presentó correos electrónicos que dijo haber recibido de otras personas que expresaban lo importante que era para ellas el número 58.

“Sé que ha habido otros dos en la lista, pero tuvieron el honor de ser llamados supervivientes”, leyó Cornwell de un correo electrónico. “El número 60 hace que me duela el corazón”.

Cornwell dijo, a partir de sus propias notas, que el número 58 en concreto es especial para ella y que los dos que murieron tras el tiroteo no deberían incluirse en el total.

Hace tres años, Cornwell habló en la vigilia de la víctima número 59. Kim Gervais, de 57 años, de Mira Loma, California, murió en noviembre de 2019 a causa de una bala que se alojó en su columna vertebral durante el tiroteo. La 60ª víctima, Samanta Arjune, de Las Vegas, murió medio año después, el 26 de mayo de 2020, por complicaciones de la herida de bala que recibió en la pierna izquierda.