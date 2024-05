Comienza la votación anticipada en el valle de Las Vegas

Electores anticipados del sábado elogiaron la comodidad de no tener que esperar en fila el día de las elecciones.

Electores emiten su voto durante el periodo de votación anticipada en una casilla en el centro comercial Galleria At Sunset, el sábado 25 de mayo de 2024, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un tren sin vías pasó por delante de uno de las muchas casillas electorales del Condado Clark que abrieron el sábado al inicio de la votación anticipada en el valle de Las Vegas.

Una trabajadora electoral agitaba sutilmente una bandera estadounidense mientras la contagiosa voz de su colega destacaba en el centro comercial Galleria at Sunset: “¡Bajan!”

No está claro cuántos de los un millón 433 mil 15 electores del condado registrados hasta esta semana aprovecharán el plazo de dos semanas para votar por anticipado de cara a las primarias del 11 de junio, pero los habitantes de la zona con los que habló Las Vegas Review-Journal destacaron la comodidad de no tener que esperar en fila el día de las elecciones.

Anticipando ‘un buen cambio’

Un elector dijo que la fecha no está prometida.

“No sé si voy a estar vivo mañana”, dijo Richard Leavitt desde una casilla electoral en el este de Las Vegas.

“Estudiamos a todos los candidatos”, añadió su esposa, Carolyn Leavitt. “Estamos entusiasmados por ver un cambio: un buen cambio porque necesitamos gente que sea fiscalmente responsable y que crea en ‘Estados Unidos primero’”.

Richard Leavitt dijo que ha estado emitiendo su voto anticipadamente desde que la opción estuvo disponible.

“Yo diría que es más importante de lo que uno se imagina”, dijo Carolyn Leavitt sobre el deber de ciudadanía.

Forrest Perkins se acercó a la misma casilla en una bicicleta.

“Siempre me gusta votar donde no hay muchas filas largas”, dijo Perkins. “Puedo estar allí y pensar en ello y no tener a nadie empujándome; apurándome”.

Perkins dijo que los trabajadores electorales fueron agradables, se ofrecieron a ayudar y recalcaron que no había prisa.

No votar haría que Perkins se “sintiera culpable”.

“Hay tanta gente que ha muerto intentando votar y solo me siento mal por no hacer algún tipo de esfuerzo porque ha muerto gente por ese privilegio”.

Randall Freeman y su esposa ya habían elegido a sus candidatos antes de ir a depositar su voto por correo.

A la pregunta de por qué decidieron votar antes, Freeman respondió: “Para no tener que hacer fila después”.

Este hombre de 62 años nació y se crió en Las Vegas y dijo que era importante dejar “constancia de sus opiniones”.

Dijo que otros lugareños también deberían hacer valer su voto.

“Es genial, es fácil, sencillo”, dijo Freeman. “Voy a depositarlos y será aún más sencillo”.

La pareja entró y salió en pocos segundos.

‘Hagámoslo’

Las elecciones primarias reducirán el número de candidatos a las elecciones generales. Los electores de la ciudad de Las Vegas pudieran, por ejemplo, decidir directamente quién será su próximo alcalde si uno de los 15 candidatos registrados obtiene más del 50 por ciento de los votos.

Los habitantes de North Las Vegas decidirán en estas primarias si quieren conceder prórrogas de 30 años a los impuestos sobre la propiedad ya existentes que financian la seguridad pública y las obras públicas.

El resultado no se traducirá en ningún cambio en las futuras facturas de impuestos, reiteró esta semana el concejal Scott Black.

La votación anticipada finaliza el 7 de junio, y el día de las elecciones se celebra de 7 a.m. a 7 p.m. cuatro días después.

La lista de casillas electorales puede consultarse aquí. Los sitios incluyen sitios a largo plazo con entre 10 y 30 máquinas de votación, y los sitios vecinales con entre seis y 16 máquinas, de acuerdo con el condado.

Los habitantes elegibles que no se han registrado para votar pueden hacerlo en el lugar y emitir su voto ese día después de mostrar una identificación de Nevada con su domicilio actual.

“Hagámoslo”, dijo Leavitt sucintamente.