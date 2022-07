Cierre de casinos en Macao afecta a tres empresas en Las Vegas

ARCHIVO - El MGM Cotai Resort en Macao el martes 13 de febrero de 2018. MGM Resorts abrirá un lujoso complejo de casinos de miles de millones de dólares en Macao, en la más reciente gran apuesta de las empresas de juego extranjeras por el paraíso del juego del sur de China. (AP Photo/Vincent Yu)

ARCHIVO - MGM Grand Macau en China (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Archivo - El Venetian Macao en 2007, cuando se inauguró con el mayor casino del mundo. (AP Photo/Kin Cheung)

La seguridad cierra las contraventanas del Casino Lisboaʡt a medianoche del lunes 11 de julio de 2022, en Macao. Macao cerrará todos sus casinos durante una semana, a partir del lunes 11 de julio, y restringirá en gran medida el acceso a sus hogares para intentar detener un brote de COVID-19 que ha infectado a más de 1,400 personas en las últimas tres semanas. (Inside Asian Gaming)

La gente toma fotos mientras la seguridad cierra las persianas del Casino Lisboaʡt a medianoche del lunes 11 de julio de 2022, en Macao. Macao cerrará todos sus casinos durante una semana, a partir del lunes 11 de julio, y restringirá en gran medida el acceso de la población a sus domicilios para intentar detener un brote de COVID-19 que ha infectado a más de 1,400 personas en las últimas tres semanas. (Inside Asian Gaming)

Los complejos de casinos de Macao cerraron sus puertas el lunes, al iniciarse en la región un cierre de una semana ordenado por el gobierno, que ha cobrado un peaje en los establecimientos, incluidos varios operados por tres empresas con sede en Las Vegas.

Debido al elevado número de casos de COVID-19, el secretario de Administración y Justicia de Macao, Andrew Cheong Weng Chun, ordenó el sábado el cierre de todos los negocios no esenciales, incluidos los casinos, a partir de la medianoche del lunes (9 a.m., domingo PDT), que durará hasta el 18 de julio.

El cierre afecta a tres empresas de casinos con sede en Las Vegas: el líder del mercado de Macao, Las Vegas Sands Corp., con cinco propiedades; Wynn, que tiene tres complejos turísticos, y MGM Resorts International, que tiene dos propiedades en el enclave chino, el único lugar del país donde apostar es legal.

Un portavoz de Wynn Resorts envió por correo electrónico una declaración de la empresa el domingo: “Seguiremos las indicaciones del gobierno en sus esfuerzos por contener el COVID-19 en Macao”. El portavoz indicó que es poco probable que la empresa tenga alguna otra respuesta.

Los representantes de MGM Resorts International dijeron el domingo que no tenían ningún comentario sobre el asunto. Un portavoz de Las Vegas Sands (LVS) dijo el sábado que la empresa no abordaría el actual cierre hasta su convocatoria de resultados del segundo trimestre, prevista actualmente para finales de este mes.

Ninguna de las empresas indicó si los empleados del complejo seguirían cobrando durante el cierre.

En las primeras operaciones del lunes en la Bolsa de Hong Kong, las tres empresas afiliadas de Las Vegas bajaron.

Sands China Ltd., afiliada a Las Vegas Sands, bajó 1.24 dólares, un 6.6 por ciento desde la campana de apertura, hasta 17.42 dólares por acción. Wynn Macau Ltd., afiliada a Wynn Resorts Ltd., bajó 0.30 dólares, un 5.7 por ciento, a 4.94 dólares por acción. MGM China Holdings Ltd., afiliada a MGM Resorts International, bajó 0.24 dólares, un 5.6 por ciento, a 4.05 dólares por acción.

El viernes, una importante empresa de monitorización del crédito rebajó la calificación de Wynn Resorts Ltd., y un analista del sector del juego dijo en un reporte del jueves que la operación de Las Vegas Sands en Singapur está reduciendo algunos de los daños provocados por la caída de Macao.

Según informan los medios de comunicación asiáticos, se ha ordenado a los residentes de Macao que permanezcan en casa en cuarentena durante esta semana, y solo se permite trabajar a un pequeño número de trabajadores esenciales que suministran a los mercados de alimentos, agua, electricidad, gas natural y combustibles, telecomunicaciones, transporte público y servicios de recolección de basura.

Macao, que en su día fue el mercado del juego más exitoso del mundo, ya se ha visto afectado por las políticas restrictivas de viajes, la escasa afluencia de visitantes, el cierre de las fronteras y el descenso de los ingresos brutos del juego como consecuencia de las estrictas políticas chinas de salud y seguridad de los dos últimos años, a consecuencia de la pandemia.

Más de mil nuevos casos

Hasta el sábado, el gobierno reportó que Macao tenía 1,374 casos positivos de COVID-19 desde el 18 de junio. Se calcula que en 2021 vivían en Macao 658 mil personas.

El cierre más reciente estuvo marcado por el reporte de que el centro turístico Grand Lisboa de Macao, operado por SJM Holdings, con sede en Hong Kong, y fundado por el difunto magnate de los casinos Stanley Ho, fue cerrado debido a un grupo de casos positivos de COVID. Los medios de comunicación asiáticos han reportado que unas 500 personas están en cuarentena en el complejo.

Macao fue el primer gran mercado de casinos que cerró sus operaciones cuando el gobierno ordenó un cierre de 15 días en febrero de 2020. Un mes después, se ordenó el cierre de los casinos de Nevada durante 78 días.

Mientras que las cifras del juego en Las Vegas han mejorado mucho desde la reapertura de los casinos, las de Macao no lo han hecho.

Bajan las cifras de ingresos

Macao, tras años de éxitos en los ingresos del juego, que en su punto álgido alcanzaron los 45 mil millones de dólares en 2013, ha experimentado un drástico descenso de los ingresos en los últimos dos años y medio.

Según la Oficina de Inspección y Coordinación del Juego de Macao, los ingresos del juego producidos en 2020 y 2021 fueron los totales más bajos de un año consecutivo desde 2006 y 2007.

Los 41 casinos de la región administrativa especial obtuvieron 10,800 millones de dólares (Estados Unidos) en ingresos del juego en 2021, un aumento del 43.7 por ciento respecto a los 7,560 millones de dólares recaudados en 2020. Pero el total seguía siendo más del 70 por ciento inferior al de 2019, antes de la pandemia, cuando los casinos de la región produjeron 36,600 millones de dólares.

En los primeros seis meses de 2022, los ingresos del juego se ubican en 3,300 millones de dólares. Se espera que las cifras de julio se reporten a principios de agosto.

El descenso de los ingresos en Macao ha hecho que algunos analistas del juego rebajen las acciones de las empresas estadounidenses que operan en Macao.

Joseph Greff, de J.P. Morgan, con sede en Nueva York, dijo en un reporte a los inversionistas la semana pasada que no espera ninguna recuperación significativa en Macao hasta el año próximo. Añadió que los resultados de la propiedad de Las Vegas Sands en Singapur, Marina Bay Sands, han mitigado algunos de los daños financieros de la empresa.

Venta de propiedades locales

Sands vendió sus activos de Las Vegas, The Venetian, Palazzo y The Venetian Expo, completando la transacción de 6,400 millones de dólares con Apollo Global Management Inc. a principios de este año. La empresa ha dicho que pretende centrar sus esfuerzos en Macao y Singapur e intentar desarrollar nuevos mercados nacionales en Florida, Texas y Nueva York.

“En los niveles actuales, las operaciones en Singapur representan el 50 por ciento de la capitalización bursátil actual de LVS”, dijo Greff en su reporte a los inversionistas, publicado antes de que se anunciara el cierre en Macao.

“Nuestra sensación es que cuando señalamos esto a los inversores, se sorprenden de que sea tan alto y la percepción general es que Macao es la mayor parte del valor actual de las acciones, y lo era en el pasado cuando Macao estaba en sus periodos de buen rendimiento, antes de la pandemia”, dijo.

Pero Greff dijo que Macao es una historia diferente.

“En cuanto a Macao, creemos que las expectativas de los compradores se han desvanecido, y así ha sido durante un tiempo, y que las expectativas son que continúen las tendencias suaves de visitas de China a Macao hasta finales de año, en la medida en que los inversores prestan atención y/o incluso se preocupan por Macao”, dijo. “No creemos que haya una visión sólida de una recuperación de los ingresos brutos del juego en Macao hasta el año próximo, como muy pronto, ya que ha sido casi imposible predecir la relajación de la política de tolerancia cero del COVID-19 de China continental”.

Wynn rebajado

Mientras tanto, S&P Global Ratings, una agencia de calificación crediticia estadounidense, redujo la calificación crediticia de Wynn Resorts Ltd. como consecuencia del descenso de los ingresos del juego en Macao.

“Wynn depende en gran medida de una recuperación en Macao, ya que la región representó aproximadamente dos tercios del flujo de caja a nivel pro forma de propiedad de la empresa para una contribución de todo el año del Encore Boston Harbor y usando el flujo de caja de 2019 para Wynn Macau”, declaró la empresa en un comunicado. “Una recuperación más lenta de los ingresos brutos del juego (Gross Gaming Renue o GGR) en masa de Macao dará lugar a un mayor consumo de efectivo y a un mayor endeudamiento a finales de 2022, dando mayor importancia a una recuperación incierta en 2023 y aumentando la probabilidad de que el endeudamiento no mejore por debajo de nuestro umbral de rebaja antes de 2024.”

S&P basó la rebaja en la respuesta de China a los brotes de la variante ómicron del COVID-19 en las principales ciudades y en Macao, y sus estrictas medidas de control han provocado un aumento de las restricciones a los viajes, una limitación de las visitas y unos niveles de ingresos del juego más deprimidos de lo que había pronosticado anteriormente.

“Como resultado, estamos reduciendo nuestro pronóstico de GGR de Macao para 2022 y 2023”, dijo la empresa.

“La política de cero COVID de China prolongará la recuperación de Macao y la previsibilidad del calendario de recuperación del mercado es menos segura en medio de la actual situación del COVID y los vientos en contra macroeconómicos”, dijo la empresa.

“En particular, el rango atípicamente amplio para el pronóstico revisado en la recuperación de los ingresos brutos del juego en masa en 2023 refleja una incertidumbre significativa en cuanto a la duración de la política de tolerancia cero de China con respecto al COVID-19. Los ingresos brutos mensuales de Macao en junio de 2022 cayeron al nivel más bajo desde septiembre de 2020, en medio del peor brote de COVID-19 en Macao, en términos de número de casos reportados, desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, las autoridades de China continental también han acortado recientemente el tiempo que los viajeros entrantes deben pasar por la cuarentena, lo que puede ser un paso hacia una mayor relajación de los controles del COVID en los próximos trimestres”.

Las acciones bajan

Las acciones de Las Vegas Sands, que cotizan en la Bolsa de Nueva York el viernes, cerraron con un descenso de 95 centavos, un 2.7 por ciento, hasta los 34.38 dólares por acción en un volumen medio.

Las acciones de Wynn Resorts, que cotizan en el mercado Nasdaq, bajaron 1.40 dólares, un 2.4 por ciento, a 56.46 dólares por acción en un volumen promedio. La empresa espera reportar los resultados del segundo trimestre a principios de agosto.

Las acciones de MGM, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, bajaron 41 centavos, un 1.4 por ciento, a 29.34 dólares por acción, con un volumen que se aproxima a la mitad del promedio diario. La empresa programó un llamado para presentar los resultados del segundo trimestre el 3 de agosto.

El Review-Journal es propiedad de la familia Adelson, incluida la doctora Miriam Adelson, accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp. y del presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands, Patrick Dumont.