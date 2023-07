Cinco sitios de Las Vegas y las personas que les dan nombre

Bruce L. Woodbury (Las Vegas Review-Journal)

A lo largo del valle de Las Vegas, muchos parques, senderos y carreteras llevan el nombre de nevadenses. Algunos de ellos llegaron al sur de Nevada antes de que se fundara Las Vegas, y al menos uno sigue ejerciendo la abogacía en la ciudad.

Bruce Woodbury Beltway

La autopista que rodea Henderson, Las Vegas y North Las Vegas se conoce a menudo como el 215 Beltway. Su verdadero nombre, Bruce Woodbury Beltway, se debe al comisionado del Condado Clark que más tiempo estuvo en el cargo durante 28 años.

“Quizá lo que más me enorgullece”, dijo Woodbury, que ahora tiene 78 años, “es que me fui con una buena reputación, creo, de integridad, honradez y anteponiendo el interés de la gente”.

Woodbury dijo que defendió el transporte, el control de inundaciones y ayudó a aprobar el primer plan de aire limpio para el condado.

En la actualidad, ejerce como abogado de sucesiones y daños personales y pasa su tiempo libre intentando encontrar una casa en la playa de California lo suficientemente grande para celebrar el verano con su esposa, Rose, y sus siete hijos, 25 nietos y 10 bisnietos.

No les pidió a sus hijos dedicarse a la política, pero su hijo, Rod Woodbury, fue elegido alcalde de Boulder City, y su hija, Melissa Woodbury, fue legisladora estatal durante 10 años antes de un intento fallido en el Concejo de la Ciudad de Henderson el año pasado.

“Cada vez que paso en coche y veo una de esas señales, siento una gran humildad”, dice Bruce Woodbury refiriéndose a la autopista. “Todavía me sorprendo un poco porque no me lo espero. Pienso: ‘Dios, espero merecerlo de alguna manera’”.

Charlie Frias Park

En el 4801 S. Decatur Blvd., Charlie Frias Park lleva el nombre del dueño de una empresa de taxis y limusinas de los años 50 y 60. El parque abrió sus puertas en 2012.

Frías se trasladó a Las Vegas después de la Segunda Guerra Mundial y trabajó como taxista.

“Fue una clásica historia de éxito y terminó siendo dueño de la compañía de taxis para la que conducía”, dijo el historiador de la UNLV Michael Green.

Lorenzi Park

Al igual que Frías, David Lorenzi vivía para los locales. El inmigrante francés adquirió tierras al noroeste de donde existía Las Vegas en la década de 1920, y cavó hasta encontrar agua.

Lorenzi convirtió el manantial en un resort con cenas, bailes y túneles para ocultar a los bebedores durante la prohibición. Más tarde, el resort recibió el nombre de Twin Lakes Lodge, y ahora el parque se encuentra en sus terrenos, en el 3333 W. Washington Ave.

“Lorenzi no estaba construyendo un hotel casino; la mayoría de los locales lo aprovechaban”, dijo Green.

C.C. Ronnow Elementary School

Aunque Mormon Fort fue construido en Las Vegas en 1855 en lo que hoy es East Washington Avenue, Green dijo que había muy pocos mormones cuando C.C. Ronnow se trasladó al valle en 1905 desde Panaca. Él y Ed Clark, el homónimo de Clark High School, eran amigos de toda la vida que ayudaron al Condado Clark a separarse del Condado Lincoln y convertirse en un condado aparte en 1909.

Una página web del homónimo de su escuela primaria detalla la historia de su familia y el trabajo de Ronnow en la construcción del Palacio de Justicia del Condado Clark en Third Street y otras estructuras en Las Vegas, incluyendo una tienda en Main Street y un templo.

Pittman Wash

Aunque hubo dos Pittman notables en la historia de Nevada, el canal no lleva el nombre del Gobernador Vail Pittman, dijo Green.

Lleva el nombre de su hermano, Key Pittman, que ganó más elecciones en el Senado Federal de Estados Unidos que cualquier otro senador en la historia de Nevada. Fue senador de 1913 a 1940. En un momento de su mandato, ejerció como tercero al mando del gobierno federal, o presidente pro tempore, bajo Franklin D. Roosevelt y John Garner.

“Lo que significa que, si tanto Franklin Delano Roosevelt como el vicepresidente John Garner hubieran muerto o hubieran quedado incapacitados, según la Constitución, Pittman habría sido presidente. Esto da un poco de miedo porque también sufría de alcoholismo, y hay muchas historias sobre su comportamiento y mala conducta”.

Pittman se trasladó a Nevada durante la fiebre del oro y se le recuerda como activista en favor de las minas de plata de Nevada.

“Fue responsable de la legislación para que el gobierno federal comprara la plata que producía Nevada”, dijo Green.