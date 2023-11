Cinco lugares para hacer voluntariado en Las Vegas estas fiestas

The Animal Foundation es solo una de las numerosas organizaciones benéficas que buscan ayuda estas fiestas. (The Animal Foundation)

El Thanksgiving y las vacaciones de invierno son una época del año en la que la gente siente gratitud por lo que tiene y puede estar pensando en formas de devolver algo a sus comunidades.

En Las Vegas, no faltan organizaciones sin fines de lucro que buscan ayuda. He aquí algunos lugares en los que puede colaborar como voluntario estas fiestas y durante todo el año:

1. Bancos de alimentos locales

Three Square Food Bank es la mayor organización de ayuda contra el hambre de la zona y ofrece oportunidades de voluntariado a corto y largo plazo.

Los voluntarios pueden preparar comidas para niños, empaquetar productos para familias y personas mayores, ayudar a los clientes a solicitar programas o entregar alimentos a adultos mayores.

Aunque no es un banco de alimentos, la Moonridge Foundation ofrece un programa de entrega de alimentos llamado Delivering with Dignity para los miembros vulnerables de la comunidad. Puedes ayudar a recoger paquetes de comida de restaurantes y entregarlos a familias necesitadas.

2. Organizaciones infantiles

Big Brothers Big Sisters of Southern Nevada conecta a los niños con un mentor voluntario con el que pasar tiempo y recibir orientación. Si eres voluntario con este grupo, serás emparejado con un niño para tomar en excursiones, como dar un paseo en el parque e ir a un museo. Se trata de un compromiso a largo plazo, ya que servirás de modelo para tu hermano o hermana menor.

Como voluntario de Make-A-Wish Southern Nevada, podrías recibir a una familia que desea un deseo en el aeropuerto, entregar regalos o ayudar a un niño a determinar un deseo.

Nevada Partnership for Homeless Youth ayuda a los niños a conseguir una vivienda estable y les proporciona el apoyo que necesitan. Como voluntario, puedes ayudar con una variedad de tareas, como reabastecer y organizar su centro de acogida o dar una clase de gimnasia, arte, cocina, etc.

Podrías ser voluntario como tutor de Communities in Schools of Nevada, juez de FIRST Nevada, que promueve iniciativas de robótica y educación STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, en Nevada. Goodie Two Shoes Foundation, que organiza eventos de distribución de zapatos para niños necesitados, también busca ayuda.

3. Refugios y organizaciones de animales

¿Qué hay mejor que retribuir a la vez que se pasa tiempo con simpáticos animales? The Animal Foundation busca voluntarios en diversos departamentos, como adopciones, cuidado de animales y enriquecimiento. También puedes participar como voluntario en los eventos especiales que organizan.

También está Connor & Millie’s Dog Rescue, que busca y acepta perros adultos mayores y con necesidades especiales para darles un hogar. Como voluntario, podrías acoger a un perro mientras espera a ser adoptado. Si acoger es demasiado compromiso, podrías ser voluntario de Paw Partners Unleashed, que ofrece servicios de apoyo a organizaciones comunitarias y de rescate de animales.

4. Organizaciones de veteranos

Kline Veterans Fund proporciona ayuda de emergencia para vivienda a veteranos desamparados y en situación de riesgo y a sus familias en el sur de Nevada. Además de donaciones, la organización busca voluntarios para ayudar en sus eventos.

Podrías ser voluntario con The VA Southern Nevada Healthcare System como embajador en el mostrador de información en sus clínicas de VA alrededor del sur de Nevada. El Center for Development and Civic Engagement del VA está buscando voluntarios para su Fisher House, Clínica de Infusión y Sala de Correo, así como voluntarios que sean músicos y conductores de Disabled American Veterans.

5. Grupos medioambientales

Friends of Nevada Wilderness busca voluntarios para mantener limpios los terrenos públicos y los espacios naturales. Como voluntario, puedes ayudar a recoger basura, arrancar vallas, plantar plantones y arrancar plantas invasoras.

Warm Springs Natural Area busca personas que ayuden en eventos locales, proyectos de restauración y esfuerzos de conservación. La Springs Preserve también busca voluntarios a largo plazo que ayuden a educar a los visitantes.

Estos son solo algunos de los lugares donde puede colaborar como voluntario. Si desea encontrar más oportunidades de voluntariado, puede consultar organizaciones como United Way of Southern Nevada, que trabaja con más de una docena de pequeñas organizaciones en el sur de Nevada y puede ponerle en contacto con las próximas oportunidades de voluntariado. También puedes consultar JustServe, que muestra oportunidades locales de voluntariado.