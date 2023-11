Cientos de puestos de trabajo en la hostelería del Strip disponibles en varias ferias de empleo

Vista exterior del Rio en Las Vegas el jueves 18 de marzo de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Jessica Santiago, izquierda, directora de bebidas en Treasure Island, escucha a un solicitante de empleo durante una entrevista en una feria de contratación en Treasure Island, el miércoles 16 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Earl Mamaril, a la izquierda, subdirector del hotel Treasure Island, y Eliot Stack, en el centro, escuchan a un solicitante de empleo durante una feria de contratación en Treasure Island, el miércoles 16 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Cientos de puestos de trabajo están disponibles en todo el Strip de Las Vegas con ferias de empleo programadas a lo largo de diciembre.

Rio Las Vegas quiere cubrir más de 100 puestos de tiempo completo y parcial para su nuevo Canteen Food Hall, que abrirá en enero de 2024, y otros establecimientos de comida y bebida fuera del Strip. El miércoles y el 6 de diciembre se celebrarán dos eventos de contratación para cocineros, asistentes, camareros, chefs, ayudantes de meseros, baristas, bartenders y aprendices de bartenders.

Los eventos de contratación se celebrarán en el Hash House A Go Go de Rio de 10 a.m. a 2 p.m. Los candidatos pueden esperar entrevistas y posibles ofertas en el lugar, según informa el resort en un comunicado de prensa.

Otros establecimientos hosteleros del corredor turístico también tienen previstas ferias de empleo esta semana. Treasure Island acogerá una feria de empleo para agentes de seguridad y croupiers de juegos de mesa de 11 a.m. a 3 p.m. No hay ningún objetivo específico de contratación vinculado a la feria de empleo, dijeron representantes de Treasure Island el miércoles.

Y Atomic Golf, un lugar de entretenimiento de golf que se espera que abra a principios de 2024 en el Strat, está teniendo múltiples ferias de contratación semanales en el WeWork en Town Square para la hospitalidad y puestos relacionados con el mantenimiento. La empresa afirma que tiene previsto contratar a unos 500 empleados de tiempo completo y parcial.

Los impulsos a la contratación llegan en un momento competitivo para el mercado. Durante meses, el mercado laboral del estado ha seguido una pauta de rápido crecimiento del empleo y una tasa de paro estable, según los informes laborales mensuales del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación.

Dos nuevos casinos-resorts, Durango, en el suroeste del valle, del operador local Station Casinos, y Fontainebleau Las Vegas, en el norte del Strip, contratarán a 1,400 y 7,100 personas, respectivamente, cuando estén al completo. Durango abrirá sus puertas el 5 de diciembre y Fontainebleau, el 13.

Otros grandes operadores del Strip, como MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts, no especificaron ningún evento importante de contratación previsto para el resto del año. Pero algunos, como MGM, organizan eventos regulares de contratación -a menudo celebrados en sus respectivos centros de empleo- en función de los puestos. No siempre se trata de aumentar la plantilla, sino de contratar para compensar la rotación de personal, según han declarado representantes de la hostelería.