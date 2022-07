Capacitación antiterrorista prepara a la policía para ataques nucleares

julio 15, 2022 - 10:32 am

Luke Nelson, un agente de SWAT de North Las Vegas, inspecciona un vehículo para identificar material radiactivo sospechoso durante un simulacro de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Luke Nelson, un agente de SWAT de North Las Vegas, a la derecha, trabaja junto a Robert Schumann, un agente de policía de North Las Vegas, a la izquierda, para identificar un supuesto material radiactivo durante un simulacro de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Luke Nelson, agente del SWAT de North Las Vegas, sostiene un dispositivo utilizado para identificar un supuesto material radiactivo durante un simulacro de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Luke Nelson, un agente de SWAT de North Las Vegas, inspecciona un vehículo para identificar material radiactivo sospechoso durante un simulacro de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Luke Nelson, un agente de SWAT de North Las Vegas, a la izquierda, trabaja junto a Robert Schumann, un agente de policía de North Las Vegas, a la derecha, para identificar un supuesto material radiactivo durante un simulacro de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Luke Nelson, un agente de SWAT de North Las Vegas, a la izquierda, trabaja junto a Robert Schumann, un agente de policía de North Las Vegas, a la derecha, para identificar un supuesto material radiactivo durante un simulacro de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Tony Anderson, instructor contratado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas, informa a Robert Schumann, agente de policía de North Las Vegas, a la izquierda, y a Luke Nelson, agente del SWAT de North Las Vegas, a la derecha, antes de que realicen un simulacro para identificar un presunto material radiactivo en un auto durante la capacitación organizada por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Nate Alexander, detective del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, usa un equipo para identificar un presunto material radiactivo en un edificio durante un ejercicio de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el aeropuerto de North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Robert Schumann, agente de policía de North Las Vegas, a la izquierda, trabaja con Everett Bates, detective del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, a la derecha, para identificar un supuesto material radiactivo en un edificio durante un ejercicio de capacitación organizado por el Apoyo a las Operaciones Antiterroristas en el Aeropuerto de North Las Vegas, en North Las Vegas, el miércoles 13 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las fuerzas del orden del valle de Las Vegas fueron alertadas de un reporte de materiales radiológicos ubicados en un almacén del aeropuerto de North Las Vegas.

Los agentes entraron en el almacén con detectores personales de radiación antes de usar detectores secundarios para identificar el isótopo específico del material y evaluar la posible amenaza para el público.

Aunque la tarea realizada esta semana formaba parte de un ejercicio de capacitación de cuatro días financiado por el gobierno federal, las autoridades dijeron que el simulacro ayuda a los agentes a identificar el peligro real.

“Es como el ADN de una persona individual”, dijo Bobby Baker, especialista principal en capacitación del equipo de Apoyo a las Operaciones Antiterroristas del Sitio de Seguridad Nacional de Nevada que dirigió el ejercicio de capacitación. “Cada isótopo tiene su propia firma. Podemos identificarla y confirmar de qué se trata”.

La capacitación del equipo antiterrorista ofrece a la policía prácticas sobre cómo responder a un ataque terrorista con dispositivos de exposición a la radiación, dispositivos nucleares improvisados y bombas sucias, que combinan explosivos tradicionales con materiales radiactivos.

Los organizadores dijeron que la probabilidad de que se produzca un ataque de este tipo en el sur de Nevada es ciertamente mínima, pero la capacitación es necesaria en caso de que se produzca el improbable ataque.

“La mayor parte de ella enseña a los primeros auxilios habilidades para detectar la radiación y cómo reaccionar ante ella de forma adecuada”, dijo Robert Ryan, director de operaciones del equipo antiterrorista.

El equipo regional de operaciones y respuesta a todos los peligros del Departamento de Policía Metropolitana, conocido comúnmente como ARMOR, participó en la capacitación durante cuatro días.

El equipo, que también incluye agentes de North Las Vegas, Henderson y la Policía Estatal de Nevada, responde a las amenazas a la seguridad pública derivadas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como a los peligros de los artefactos explosivos más tradicionales en el sur de Nevada.

En otros ejercicios de capacitación se presentaron escenarios con materiales radiactivos en un vehículo o en una multitud.

“La capacitación fue estupenda”, dijo el sargento de la Policía Metropolitana David Milewski. “Tenemos algunos miembros nuevos en el equipo, así que fue beneficioso para ellos y también sirvió como un gran repaso (para los miembros del equipo de blindaje de hace tiempo)”.

Ryan dijo que la capacitación también ayuda a la policía a discernir si el material radiológico forma parte de un arma o si hay una explicación más inocente para su presencia. Los medidores de densidad de la humedad del suelo que se usan en la construcción a veces pueden emitir radiaciones que podrían provocar una alerta para un dispositivo de detección de radiaciones.

“Es importante no solo darse cuenta de lo que es una amenaza, sino que es igualmente importante darse cuenta de lo que no es una amenaza para no causar un pánico indebido o provocar algún tipo de respuesta irracional”, dijo Ryan.

Los primeros auxilios de todo el país reciben una capacitación similar gracias a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

“El objetivo final es doble”, dijo Ryan. “Queremos aumentar la conciencia general sobre la radiación y la amenaza de la radiación. El segundo es que queremos proporcionar un set de habilidades a los primeros auxilios para que sepan cómo reaccionar adecuadamente ante ella y no se pongan a sí mismos o al público en peligro”.