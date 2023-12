Caminata por el país de las maravillas de Las Vegas: ¿Qué se puede ver en 17,000 pasos por el Strip?

El letrero de ‘Love’ es un lugar popular para las fotografías en el Waterfall Atrium de The Venetian and Palazzo. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Una caminata navideña por el Strip puede ser una ambiciosa combinación de ejercicio y alegría navideña. La nuestra terminó en Park MGM con una distancia total de 17,000 pasos o 6.5 millas, según mi teléfono. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Con rayas, remolinos y estrellas de menta blanca y roja sobre la cabeza, la zona de registro del hotel Aria tiene un aire mágico con su torre de regalos envueltos rodeada de creaciones hechas con caramelos. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Flores de pascua, piñas gigantes y vegetación rodean una góndola antigua en el Waterfall Atrium del Venetian and Palazzo. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Dependiendo de la dirección y los objetivos de la caminata, se puede contemplar ‘Tulips’ de Jeff Koons en el Wynn como parte de una excursión por el Strip de Las Vegas. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Un soldado cascanueces monta guardia el 2 de diciembre en la exposición navideña con tema de ‘El Cascanueces’ de este año en el Bellagio Conservatory. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Un primer plano de algunos de los 5,000 adornos de Swarovski que decoran el árbol de Navidad de 55 pies en The Shops at Crystals. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Si quieres añadir brillo a tu rutina de ejercicios y animar tu espíritu navideño, una caminata por el Strip de Las Vegas pudiera ser un paso –digamos varios miles de pasos– en la dirección correcta.

La diversión de esta excursión urbana consiste en adentrarse en los casinos en busca de decoración navideña ingeniosa y con estilo. El fin de semana pasado, en nuestra búsqueda del encanto y el arte navideños, dimos 17,000 pasos en un paseo que incluyó paradas en Bellagio, The Venetian, Wynn Las Vegas, Aria y The Shops at Crystals.

Por supuesto, puedes adaptar tu propia ruta a cualquier distancia que te parezca manejable. Lo importante es moverse. El número óptimo de pasos diarios ha sido objeto de debate científico en los últimos años: ¿10 mil, 8 mil, 6 mil?

Cualquiera que sea tu cifra habitual, probablemente todos pudiéramos dar más pasos. Caminar tiene muchos beneficios para la salud, como reducir el riesgo de cardiopatías, obesidad, diabetes, hipertensión y depresión.

Asegúrate de llevar calzado resistente y ropa cómoda, y mantente hidratado durante tu paseo por el Strip.

Para evitar las aglomeraciones, empieza temprano en la mañana a buscar las maravillas navideñas construidas con caramelos del Aria, el rey ratón gigante del Bellagio y la exposición temática “Cascanueces” del Conservatory de este año, Las extravagantes aldeas invernales de Wynn escondidas entre brillantes despliegues florales durante todo el año, el grupo de flores de pascua y vegetación de The Venetian que rodea una góndola antigua y un letrero gigante de “Love”, y el regreso de un árbol de Navidad de 55 pies decorado con 5 mil adornos de Swarovski en The Shops at Crystals.

Comenzamos nuestro paseo a las 7:45 a.m. después de encontrar estacionamiento en Park MGM por la tarifa diaria normal de fin de semana de 23 dólares. Volvimos al estacionamiento alrededor de las 2 p.m. Wynn fue el punto más septentrional que alcanzamos durante nuestro serpenteo de 6½ millas por el Strip.

El país de las maravillas de Las Vegas

Después de entrar en Park MGM y pasar deprisa por delante de sus flores de pascua y sus elegantes decoraciones navideñas en rojo y dorado, atravesamos Eataly, que se ha engalanado para las fiestas, y nos adentramos en la tranquilidad de las primeras horas de la mañana en las aceras del Strip.

A la sombra del CityCenter, la acera llevaba al norte hasta un cruce seguro sobre Aria Place. Ese fue el primero de los 10 pares de escaleras que subimos y bajamos para recorrer las pasarelas peatonales exteriores y llegar a los segundos niveles de los casinos.

Después de pasar por la entrada de The Cosmopolitan of Las Vegas, bajamos y luego subimos más escalones hacia una pasarela cubierta que conducía al conservatorio del Bellagio por la entrada principal del casino. Esta fue la primera parada importante de nuestra excursión por el Strip, ya que las multitudes de aficionados a las flores pueden resultar abrumadoras a partir de las 8 a.m.

El tema del Bellagio para la Navidad de 2023 es “El Cascanueces” de Tchaikovsky, con una Clara dormida y soñando agarrada a su muñeco cascanueces. Cerca, un malvado rey ratón de nueve metros de altura está listo para la batalla. En el lado opuesto del invernadero, un soldado cascanueces gigante se eleva sobre un reino de dulces y cuentos creado en parte con flores de pascua, camelias y plantas reales, así como con rosas de tela y papel. Los adornos del majestuoso árbol de Navidad incluyen brillantes adornos del rey ratón y del soldado cascanueces.

Los árboles de Navidad con temática de Cascanueces añaden encanto a la zona situada justo detrás del mostrador de registro principal del hotel, y merece la pena echar un vistazo de camino a la salida norte del Bellagio por otro puente peatonal. Antes de llegar al puente, los visitantes tienen la oportunidad de ver la creatividad de los escaparates de tiendas de lujo como Prada, donde relucientes bolsos y zapatos negros y dorados descansan en adornos de cristal antiguos de tamaño gigante.

El Caesars Palace está al otro lado del puente peatonal, y nuestra ruta hacia el norte nos llevó por pasarelas y aceras bordeadas de fuentes y columnas de temática romana. Cerca del Mirage, cruzamos el Strip y pasamos junto a canales y elementos arquitectónicos de temática veneciana hasta llegar a la entrada principal del casino.

Decoraciones navideñas en rojo, dorado y plateado se mezclan con flores de Pascua, piñas gigantes y vegetación en el Waterfall Atrium de The Venetian and Palazzo. Dos cosas divertidas que ver en esa zona festiva son una góndola antigua con su correspondiente panel de información histórica y un letrero rojo gigante de “Love”, un lugar popular para tomar fotos.

Al salir del Palazzo y cruzar el puente peatonal que lleva al Wynn, pudimos ver en la Sphere las imágenes de las Radio City Rockettes interpretando su famoso “kickline” con trajes de Navidad.

Wynn fue nuestro siguiente destino en la búsqueda de decoraciones navideñas de diseño, y encontramos algunas caprichosas escenas de aldeas invernales escondidas entre vibrantes despliegues florales perennes. El muérdago colgaba bajo un dosel de árboles cerca de un carrusel decorativo.

Merece la pena echar un vistazo a las tiendas de lujo del casino, especialmente Dior, con su mariposa dorada, y Tiffany & Co., con sus impresionantes y modernas candelabros. También es extraordinaria en cualquier época del año la vista desde el segundo piso de la escultura “Tulips” de Jeff Koons, de vivos colores.

Un entrenamiento vigoroso

Desde allí, invertimos el rumbo a través de The Venetian y volvimos a cruzar el Strip hacia The Mirage para acabar en los puentes peatonales que nos llevaban en dirección a CityCenter y The Shops at Crystals. Allí, no hay que perderse un árbol de 55 pies decorado con 5,000 adornos de Swarovski y las complejidades de sus cristales en forma de copo de nieve.

Aria fue el último gran destino de nuestra lista de paradas obligadas porque la decoración de la Estrella del Norte del año pasado era impresionante. La combinación de colores de este año cambió de azules y plateados a rojos y blancos, pero la atención al detalle y el volumen de la artesanía de dulces parecían similares. Mientras admirábamos la artesanía y el diseño de los gigantescos bastones de caramelo, las piruletas, las flores y los intrincados lazos de los regalos, algunos miembros del equipo de pastelería de Aria estaban aplicando escarcha bajo las decoraciones florales.

Con rayas, remolinos y estrellas de menta sobre las cabezas, la zona de registro de huéspedes del resort tiene un aire mágico, con su torre roja y blanca de cajas envueltas rodeadas de creaciones azucaradas, incluidas flores con el aspecto de un costoso cristal soplado.

No muy lejos de la recepción del hotel hay dos puntos donde se pueden ver más creaciones navideñas de caramelo. En la pastelería Aria se exponen torres parecidas a pasteles, así como una cabina telefónica a escala reducida y antigua con Papá Noel en un lado y un reno en otro. Cerca de la pastelería, los creadores de dulces hicieron una chimenea completa con troncos, llamas y materiales similares al mármol.

Un reto continuo en nuestra excursión fue resistir la tentación de demasiadas golosinas ricas en calorías a lo largo de nuestro camino, por lo que el momento y el lugar eran los adecuados para regresar a nuestro auto estacionado. Habría una última fotografía de mi teléfono, que registraba nuestros 17,000 pasos, posando entre decoraciones doradas y rojas en Park MGM.

Una caminata navideña por el Strip, tan larga como uno quiera hacerla y donde quiera empezar, es una forma animada de hacer algo de ejercicio y de recordar el minucioso trabajo que contribuye a hacer de esta ciudad un lugar destacado en todo el mundo.