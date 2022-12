Caesars Entertainment presenta un paquete de cinco mdd para Las Vegas Grand Prix de la F1

El piloto George Russell gira en círculos frente a Bellagio mientras corre por el Strip durante Las Vegas Grand Prix Fan Fest de la Fórmula Uno el sábado 5 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Caesars Entertainment ha presentado el paquete más lujoso de Las Vegas Grand Prix 2023 de la Fórmula Uno (F1) hasta la fecha, con un precio de cinco millones de dólares.

El multimillonario ” Emperor Package” (Paquete Emperador) incluye una estancia de cinco noches en Nobu Sky Villa, ubicada en Nobu Hotel de Caesars Palace. La villa es un espacio de 10,300 pies cuadrados y tres dormitorios, con una terraza de 4,700 pies cuadrados a 140 pies sobre el Strip de Las Vegas. La terraza ofrece espacio para un máximo de 75 personas, con vistas al circuito del Grand Prix, que incluye un tramo que pasa por Las Vegas Boulevard entre Spring Mountain Road y Harmon Avenue.

La villa ofrece servicios de lujo, como mayordomo 24 horas al día, siete días a la semana, un jardín zen al aire libre con bañera onsen japonesa, sala multimedia, mesa de billar, bar completo, cocina exterior, sauna y sala privada de tratamientos de spa.

Los huéspedes disfrutarán de una experiencia gastronómica exclusiva creada personalmente por el chef Nobu Matsuhisa, con su cocina japonesa de nuevo estilo, maridada con sake y whisky japonés de alta gama.

El paquete también ofrece acceso de alto nivel a las festividades de la carrera y otras experiencias, incluidos 12 boletos para Paddock Club en el paddock de la F1, que será el centro de toda la actividad de la carrera.

La experiencia del fin de semana de carreras también incluye un paquete de comida y bebida con todo incluido y acceso al Pit Lane Walk y a un espacio privado de Caesars Entertainment dentro del Paddock Club.

Los invitados tendrán acceso a un chofer personal y a un Rolls-Royce durante toda su estancia y a un servicio de espacio para seis invitados dentro de la sala de tratamientos privada ubicada en el interior de la villa.

Un anfitrión VIP personal coordinará las experiencias VIP en los resorts de Caesars Entertainment en Las Vegas, incluidas las ofertas de alimentos y bebidas y el Omnia Nightclub del Caesars Palace.

Caesars Palace también invitará al titular del Emperor Package y a un acompañante a asistir al espectáculo “Weekends with Adele”, con boletos agotados, en The Colosseum at Caesars Palace.

“Apoyándonos en las incomparables vistas que ofrece Nobu Sky Villa, hemos creado un paquete a la altura de la energía dinámica y el prestigio que este histórico fin de semana de carreras traerá a la ciudad”, declaró en un comunicado Sean McBurney, presidente regional de Caesars Entertainment. “Aprovechando nuestra rica red de servicios y talento de talla mundial, Emperor Package, que mezcla vistas inigualables, acceso directo y el mejor servicio de su clase, será la experiencia definitiva para algunos fans de las carreras muy afortunados que no se podrá duplicar”.