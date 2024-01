Caen tres premios mayores en el aeropuerto de Las Vegas por más de 1.1 mdd

Enero ha sido un mes de suerte para los viajeros del Harry Reid International de Las Vegas.

Según el aeropuerto, en menos de una semana, tres premios mayores han superado recientemente los 1.1 millones de dólares.

Money, money, money— MONEY! 🤑💸💰🎰

In less than a week, three lucky visitors hit it big! With over 1,000 slots in our terminals, LAS gives travelers one last shot at winning before they head home!

$1 MILLION+ Win (1/12)

$88K Win (1/18)

$18K Win (1/18) 📸🔽 pic.twitter.com/0RkjtHDIx3

— Harry Reid International Airport (@LASairport) January 22, 2024