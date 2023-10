Cactus Garden Lights de Ethel M regresan por trigésimo año con nueva cafetería y bar

Dylan Rahilly se toma una selfie con su esposa, Heaven Magno, en el jardín de cactus de Ethel M Chocolates en Henderson, el martes 5 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Cheryl Frazier, a la izquierda, sostiene a su nieta McKenna Dillon, de 1 año, mientras caminan por el jardín botánico de cactus Ethel M Chocolates el lunes 12 de noviembre de 2018, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Invitados caminan por el jardín de cactus Ethel M Chocolates en Henderson, el martes 5 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los asistentes a las fiestas disfrutan de las luces en el jardín botánico de cactus Ethel M Chocolates el lunes 12 de noviembre de 2018, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Holiday Cactus Garden Lights de Ethel M Chocolates celebran este año su 30 aniversario y volverán el 3 de noviembre con una nueva cafetería, un bar de cocteles y delicias para toda la familia.

Cactus Garden estará abierto e iluminado todas las noches hasta el 31 de diciembre de 5 a 10 p.m. Los visitantes del fin de semana de apertura podrán visitarlo gratis hasta el 5 de noviembre, según informó Ethel M Chocolates en un comunicado de prensa.

Después del 5 de noviembre, todos los visitantes deberán abonar dos dólares (frente al dólar del año pasado) que se donarán a Three Square Food Bank y HELP of Southern Nevada.

La chocolatería estrena su nuevo Garden Cafe estas fiestas, que incluye un nuevo camión de comida y una demostración en vivo de cómo mojar chocolate, además de un nuevo bar en el que se venderán cocteles y mocktails inspirados en Ethel M Chocolates.

Según Ethel M Chocolates, los clientes podrán seguir disfrutando de las antiguas tradiciones, como visitar la fábrica de chocolate y tomarse fotos con Santa Claus.

Para más información sobre Ethel M Chocolates y otras experiencias en la tienda, visita ethelm.com.