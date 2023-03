Boring Co. alcanza el millón de pasajeros en Vegas Convention Center Loop

El martes por la mañana, el Convention Center Loop de Boring Company alcanzó el millón de pasajeros.

Dave McPhee, de Idaho, fue uno de los asistentes a la feria ConExpo-Con/Agg, que se celebra esta semana en el centro de convenciones.

Dave McPhee from Idaho is our one millionth passenger! @LVCVA @ClarkCountyNV @conexpoconagg pic.twitter.com/t9Kn3Lsm7P

— The Boring Company (@boringcompany) March 14, 2023