¡Boletos de cine a $3 por todo un día en tu cine más cercano!

ARCHIVO - Los cines vuelven a abrir luego del cierre del COVID-19 el 5 de marzo de 2021, en Nueva York. Durante un día, el 3 de septiembre de 2022, los boletos de cine costarán solo tres dólares en la gran mayoría de los cines estadounidenses, como parte de un recién estrenado "Día Nacional del Cine" para atraer a los espectadores durante una época de calma en las taquillas. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

NUEVA YORK – Durante un día, los boletos de cine costarán solo tres dólares en la gran mayoría de los cines estadounidenses, como parte de un recién lanzado “Día Nacional del Cine” para atraer a los cinéfilos durante una época floja en las taquillas.

Cinema Foundation, una división sin fines de lucro de National Association of Theater Owners, anunció el domingo que el 3 de septiembre será un día de descuentos en todo el país en más de tres mil cines y en más de 30 mil pantallas. Participan las principales cadenas, como AMC y Regal Cinemas, así como los principales estudios cinematográficos. En los cines participantes, los boletos no superarán los tres dólares por cada proyección, en todos los formatos.

El fin de semana del Día del Trabajo es tradicionalmente uno de los más flojos en los cines. Este año, la quietud de agosto ha sido especialmente aguda para los proyectores. Cineworld, propietaria de Regal Cinemas, citó la escasa oferta de estrenos importantes en sus recientes planes para aplicar al capítulo 11 de la ley de bancarrota.

Pero, si tiene éxito, el Día Nacional del Cine podría inundar las salas de cine con espectadores y, potencialmente, incitarlos a volver en otoño. Antes de cada proyección, a los compradores de boletos se les mostrarán avances de las próximas películas de A24, Amazon Studios, Disney, Focus Features, Lionsgate, Neon, Paramount, Sony Pictures Classics, Sony, United Artists Releasing, Universal y Warner Bros.

“Tras el regreso a los cines de este verano, que ha batido todos los récords, queríamos hacer algo para celebrar la asistencia al cine”, dijo Jackie Brenneman, presidenta de Cinema Foundation, en un comunicado. “Lo hacemos ofreciendo un ‘gracias’ a los cinéfilos que han hecho posible este verano, y ofreciendo un incentivo extra para los que aún no vuelven”.

Después de más de dos años de pandemia, las salas de cine se recuperaron significativamente durante el verano, viendo cómo el negocio volvía a niveles casi anteriores a la pandemia. Películas como “Top Gun: Maverick”, “Minions: Rise of Gru”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Jurassic World Dominion” impulsaron la taquilla nacional de verano hasta los 3,300 millones de dólares en ventas de boletos hasta el 21 de agosto, según la empresa de datos Comscore. Esta cifra es inferior a la de 2019 en un 20 por ciento, pero los proyectores han tenido un 30 por ciento menos de estrenos este año.

Los organizadores del Día Nacional del Cine describieron el evento como una prueba que podría convertirse en un evento anual. Mientras que otros países han experimentado con un día similar de boletos de cine baratos, la iniciativa es la primera de este tipo a gran escala en Estados Unidos.