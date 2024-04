Bienvenidos a la primavera: Las Vegas podría alcanzar los primeros 80° del año

La primavera en Las Vegas este año ha sido muy parecida a la del año pasado, con el primer día a 80 °F llegando casi un mes después de lo normal.

Esa temperatura no llegó en la primera semana de abril, cuando un frente frío con viento detuvo el aumento del mercurio en los 79° la semana pasada.

El año pasado, los primeros 80° se registraron el 9 de abril y el día 10 se alcanzaron los 90°. Esta semana puede ser similar.

#LasVegas will see their 1st 80 degree day of 2024 this week with a 100% chance of reaching 80F by Thursday. The warm up then continues with a low chance of hitting 90F Friday! Temps cool off this weekend, though its uncertain how quickly they will drop- Stay Tuned! #vegasweather pic.twitter.com/zb9n5wlkhv

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 9, 2024