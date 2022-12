Bally’s cambia oficialmente de nombre a Horseshoe Las Vegas

Caesars Entertainment Inc. renombrará oficialmente Bally’s Las Vegas a Horseshoe Las Vegas el jueves, después de anunciar por primera vez en enero los planes para el cambio de nombre.

diciembre 14, 2022 - 11:05 am

La marquesina exterior está todavía en construcción y la señalización sigue sin cambios fuera de Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Algunos letreros de entrada muestran ahora Horseshoe Las Vegas (antes Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una nueva alfombra de herradura rodea la entrada a la sala de póker Hall of Fame Poker Room en Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Aún no se ha instalado el nuevo letrero en el exterior de Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), y se ha programado el lanzamiento oficial de la nueva marca para el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Algunos carteles de entrada muestran ahora Horseshoe Las Vegas (antes Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Jack Binion's Steakhouse es la nueva incorporación a Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La nueva alfombra de herradura es uno de los cambios en Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Horseshoe Las Vegas (antes Bally's) estrena una sala de máquinas recreativas con bar, cuyo lanzamiento oficial está programado para el jueves 15 de diciembre de 2022 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Algunos carteles de entrada muestran ahora Horseshoe Las Vegas (antes Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La marquesina exterior sigue en construcción en el exterior de Horseshoe Las Vegas (antes Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Continúan las obras en el exterior de Horseshoe Las Vegas (antes Bally's), cuyo cambio de imagen se lanzará oficialmente el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Aún no se ha instalado el nuevo letrero en el exterior de Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), y se ha programado el lanzamiento oficial de la nueva marca para el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La marquesina exterior sigue en construcción y el letrero sigue sin cambios fuera de Horseshoe Las Vegas (anteriormente Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Visitantes pasean por las tiendas del Grand Bazar en el exterior de Horseshoe Las Vegas (antes Bally's), con el cambio de marca programado para su lanzamiento oficial esta semana, el jueves 15 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

The Horseshoe está probando suerte en Las Vegas, décadas después de que la marca abandonara el centro de Las Vegas.

El hotel-casino del Strip será el décimo establecimiento de Caesars con la marca Horseshoe, tras la gran apertura el lunes del local de Lake Charles, Luisiana.

Jason Gregorec, vicepresidente mayor y director general de Horseshoe Las Vegas, dijo que la transformación del establecimiento consistía en parte en conectar a los clientes actuales de Horseshoe con el nuevo local de Las Vegas.

“Es volver a casa, pero también experimentar (Horseshoe Las Vegas) por primera vez”, dijo Gregorec. “La gente querrá ser la primera en venir a Las Vegas”.

La marca Horseshoe no es ajena a Nevada.

Benny Binion, el famoso magnate texano del juego y comerciante de caballos, abrió el original Horseshoe Club en el centro de Las Vegas en 1951. Su hijo, Jack, se convirtió más tarde en presidente de Horseshoe y convirtió la propiedad en el lugar por excelencia para los apostadores, en parte fundando World Series of Poker (WSOP) en 1970. Posteriormente, la marca amplió su reputación construyendo casinos por todo el país.

En 2004, Horseshoe fue vendido a Harrah’s Entertainment, que cambió el nombre del establecimiento por el de Binion’s Gambling Hall and Hotel. Harrah’s, que más tarde se convertiría en Caesars Entertainment, vendió el casino a MTR Gaming Group, pero conservó los derechos de los nombres Horseshoe y World Series of Poker. (Binion’s pertenece ahora a TLC Casino Enterprises Inc, un holding propiedad de Terry Caudill).

Tonos ricos y logotipos de herradura

Los visitantes familiarizados con el establecimiento, localizado en Las Vegas Boulevard South y Flamingo Road, pueden esperar ver nuevas alfombras, papel pintado, pintura, carpintería y un piso de casino más espacioso con una nueva distribución. Los acabados, con logotipos de herraduras y tonos tierra oscuros, son similares a los de otros establecimientos Horseshoe.

En junio, Caesars también añadió Jack Binion’s Steak, una marca de asador que se usa en otros establecimientos Caesars y Horseshoe del país. Horseshoe también tiene previsto abrir M.Y. Asia, dirigido por el chef Martin Yan, en 2023. Para el año próximo también se esperan nuevos servicios y una nueva señalización.

El establecimiento ha abierto recientemente una nueva sala de máquinas recreativas, llamada Arcade, que ha tomado el antiguo espacio de apuestas deportivas y ha trasladado el mostrador de apuestas al piso principal de juego.

Entre los cambios se incluye una nueva sala de póker, ahora llamada Sala de Póker del Salón de la Fama de World Series of Poker. Caesars ha actualizado las mesas de póker y creó una nueva disposición que añade cuatro mesas, con lo que el total asciende a 18.

“Es una forma de que la gente se sienta cómoda cuando vuelva”, dijo Gregorec. “Sigue siendo la misma sensación y el mismo nivel de servicio, el asador Jack Binion’s y el salón de póker, ese tipo de cosas”.

El póker es uno de los principales motores de los cambios. La marca tiene una larga historia con el juego, ya que el lugar del centro acogió WSOP durante décadas antes de que Harrah’s comprara los derechos y lo trasladara a Rio en 2005.

La compañía movió el evento en 2022 a Paris Las Vegas y al ahora antiguo sitio de Bally. Volverá a ambos complejos a partir del 30 de mayo, anunció Caesars el lunes.

Gregorec dijo que el evento de WSOP es su favorito. Consideró el evento del año pasado como un “tremendo éxito” y ve su continuación como una conexión con una Las Vegas más antigua e histórica.

“Combinar (Horseshoe y WSOP) es perfecto porque ahí es donde empezó todo, en el original Horseshoe de Jack Binion. Todo encajó a la perfección”, afirmó.