Aviso de calor excesivo y alerta roja para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de calor excesivo en Las Vegas de martes a domingo.

Las temperaturas máximas pronosticadas esta semana por el servicio meteorológico para el Harry Reid International son:

108 °F el martes;

108° el miércoles;

109° el jueves;

111° el viernes;

113° el sábado.

La temperatura del domingo alcanzó extraoficialmente los 104° a la 1:35 p.m.

Se pronostica que esta semana las mínimas rondarán los 80°.

El servicio meteorológico aconseja hidratarse, llevar protector solar y ropa protectora y evitar las actividades al aire libre durante el día mientras dure la alerta.

This Excessive Heat Watch has been UPGRADED to an Excessive Heat Warning.

⏰ Tuesday – Next Sunday

📍 [Lakes] Lake Mead, Lake Mohave, Lake Havasu

📍 [[Arizona] Southern Mohave County

📍 [California] Western & Southern San Bernardino County#NvWx #CaWx #AzWx https://t.co/J64scBUCib

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 9, 2023