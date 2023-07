Autopista de la confusión: ¿Por qué la Interestatal 515 tiene tantos nombres?

Señales de la I-515 en la rampa de acceso desde Martin Luther King Boulevard, en septiembre de 2004. (Las Vegas Review-Journal)

Vehículos circulan por la rampa de acceso hacia el sur de la interestatal 11 en College Drive, Henderson, en marzo de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

La intersección de la Interestatal 15 y la U.S. Route 93 de, vista en Apex Industrial Park en North Las Vegas en diciembre de 2017. (Las Vegas Review-Journal)

Esta autopista de Las Vegas tiene tantos nombres que causa dolores de cabeza a los conductores.

¿Interestatal 515? Sí.

¿La autopista de Las Vegas? Sí.

¿U.S. Route 95? Sí.

¿U.S. Route 93? Sí.

¿Interestatal 11? Sí.

Probablemente tu cabeza esté dando vueltas ahora mismo. Pero, ¿por qué la autopista de 14.4 millas tiene tantas denominaciones diferentes?

La razón: la construcción por separado de los sistemas de autopistas de Estados Unidos y de autopistas interestatales.

Mientras que el sistema de autopistas de Estados Unidos se desarrolló en las décadas de 1910 y 1920, las interestatales no se crearon hasta finales de la década de 1950, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, con la Ley Federal de Carreteras de 1956.

Las autopistas U.S. 93 y 95 se construyeron más de 40 años antes de que se construyera la Interestatal 515. Según la Asociación Americana de funcionarios de Autopistas y Transporte, la interestatal pretendía mejorar el acceso desde Henderson a Las Vegas.

Historia de las autopistas de Las Vegas

U.S. 93: Se registró por primera vez como parte del sistema de autopistas numeradas en 1927, junto con la autopista U.S. 95, cuando se aprobó el primer registro de autopistas de Estados Unidos. Pero la ampliación de U.S. Route 93 hacia el valle de Las Vegas no se puso en marcha hasta la década de 1930.

La U.S. 93, también conocida como Great Basin Highway, se dirige hacia el norte por el lado este del valle a lo largo de la I-515 desde el sur de Boulder City y conecta con la interestatal 15 en el centro de Spaghetti Bowl. La carretera continúa con la I-15 hasta que la ruta pasa por Apex y llega a la salida 64, después se desvía y continúa hacia el norte en dirección a Ely.

U.S. 95: El segmento de la autopista U.S. 95 hacia Las Vegas no se designó como parte del sistema de autopistas hasta 1940. La autopista U.S. 95 también comienza al sur de Boulder City como la U.S. 93, pero su extremo sur está en Yuma, Arizona, mientras que la U.S. 93 termina en Wickenburg, Arizona. La ruta continúa hacia el norte desde Boulder City por la I-515 y luego sigue hacia el noroeste desde el centro de Spaghetti Bowl hacia Reno.

I-515: Se construyó en 1982 como ramal de la interestatal 15, según el historiador de Las Vegas y profesor de la UNLV Michael Green.

La carretera designada como Interestatal 515 cambia a Interestatal 11 en dirección sur después del enlace que conecta la I-515 con la Interestatal 215 y Lago Mead Parkway, a veces denominada Henderson Spaghetti Bowl. La I-11 continúa hacia el sureste en Henderson y alrededor de Boulder City hasta que termina en la frontera entre Nevada y Arizona en la Presa Hoover. Luego, la carretera continúa hacia el sur en dirección a Kingman, Arizona, como la U.S. 93.

I-11: Y justo cuando pensabas que el nombre de la autopista no podía ser más complicado, al Departamento de Transporte de Nevada se le ocurrió una idea.

En junio de 2022, el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) anunció que la ruta alternativa para la I-11 a través del valle central abarcaría la totalidad de la I-515 al norte del enlace de la autopista de Henderson.

La interestatal continuaría más allá del centro de Spaghetti Bowl por la autopista U.S. 95 en dirección noroeste hacia Reno. El objetivo inicial de la construcción de la I-11 era proporcionar una gran carretera interestatal entre Las Vegas y Phoenix, las dos mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos no conectadas por una gran autopista, con el objetivo a más largo plazo de ampliar la ruta desde México hasta Canadá.

En Arizona, las señales a lo largo de la carretera U.S. 93 han marcado la autopista como el “Futuro Corredor I-11” desde 2014, según reportes anteriores del Review-Journal.

Pero, si todavía no estás seguro de cómo llamarle al tramo de autopista entre el centro de Las Vegas y Henderson, Green dice: “Mira tu mapa o GPS y solo tienes que seguirlo”.