Aumentan las tarifas de taxi en el valle y se prepara un cargo por eventos especiales

Los taxistas entran en el carril de recogida de taxis en Caesars Palace de Las Vegas en 2017. (Las Vegas Review-Journal)

Aeropuerto Internacional McCarran (James Schaeffer/Las Vegas Review-Journal)

Los pasajeros de taxis del valle de Las Vegas pronto tendrán que pagar más, ya que se van a aplicar tarifas más altas y se está estudiando la posibilidad de añadir un recargo por eventos especiales.

La tarifa de inicio, es decir, la que se cobra una vez que comienza el viaje, pasará de 3.50 a 5.25 dólares. A partir de entonces, cada 1/8 de milla recorrida se añadirán 37 centavos a la tarifa, en comparación a los 23 centavos actuales por cada 1/12 de milla. La tarifa por hacer que un taxi te espere en un lugar no cambiará y seguirá siendo de 32.40 dólares por hora.

También aumentarán las tarifas vinculadas al programa de tarifa fija por zonas que la Autoridad de Taxis introdujo en 2019 entre el Aeropuerto Internacional Harry Reid y el Strip para evitar posibles transportes largos.

Zona 1: Sunset Road norte a Tropicana Avenue pasará de 19 a 21 dólares.

Zona 2: Tropicana norte a Flamingo Road pasará de 23 a 25 dólares.

Zona 3: Flamingo norte a la Strat pasará de 27 a 29 dólares.

La nueva estructura tarifaria fue aprobada en la reunión del lunes.

“Cuando nos fijamos en el aumento general, es realmente solo para mantener el ritmo de la inflación”, dijo Johnathan Schwartz, director de YCS y Newcab. “Aumentamos la tarifa inicial más que las otras tarifas que se agregan para crear una tasa global, de modo que los conductores estuvieran más motivados para hacer viajes más cortos. Así los residentes se verían menos afectados”.

No está claro cuándo aplicarán las nuevas tarifas

El momento exacto en que se aplicarán las nuevas tarifas deberá ser concretado y firmado por la junta directiva en los próximos días, según explicó Teri Williams, portavoz de la Autoridad del Taxi, en un correo electrónico.

Cuando se finalice, la orden tendrá en cuenta el tiempo necesario para que el sector del taxi actualice los taxímetros y las tarjetas de tarifas, y permitirá que el personal de la Autoridad del Taxi inspeccione los taxímetros una vez que se hayan completado las actualizaciones, señaló Williams.

Dado que el aumento de los precios es algo con lo que los pasajeros tienen que lidiar cuando reservan viajes en servicios de transporte por voz como Uber y Lyft, una medida que puede ayudar a atraer a los conductores con salarios más altos, el sector del taxi está observando la posibilidad de añadir un recargo similar. Por mucho que Schwartz y otros jefes de taxis odien admitirlo, las empresas de viajes a domicilio tienen razón.

“Cuando Uber y Lyft empezaron a aplicar recargos en horarios impopulares para que los conductores subieran a sus autos y transportaran gente, motivaron a los conductores y aprendimos la lección”, dijo Schwartz.

Plan en desarrollo

Schwartz señaló que las tarifas adicionales se usarían para pagarles más a los conductores cuando haya mucho tránsito u horas extrañas relacionadas con diversos acontecimientos especiales que tengan lugar en el valle.

“Hay que pagarle eficazmente a la gente para motivarla a trabajar”, dijo Schwartz. “Si no, no lo harán”.

Los responsables de las empresas de taxis están trabajando en el desarrollo de un plan que probablemente se basará en el lugar o el evento y en el que se añadirán tarifas especiales a los viajes cuando se produzcan grandes acontecimientos, como cuando se celebre el Electric Daisy Carnival (EDC) en Las Vegas Motor Speedway o un partido de los Raiders en Allegiant Stadium.

“Hay ciertas horas del día, ciertos eventos, en los que hay tanta gente que solo con los estándares de la tarifa del taxímetro no se motiva al conductor ni se le paga lo suficiente para salir y hacerlo”, dijo Schwartz. “Si van a ir hasta la autopista a las 5 o 6 a.m., cuando hay un evento, una tarifa por debajo del taxímetro no es suficiente para que salgan de la cama a las 4:30 a.m. y hagan ese viaje”.

El administrador de la Autoridad del Taxi, Karl Armstrong, trabajará con los ejecutivos del sector en las próximas semanas para desarrollar la propuesta de recargo por eventos especiales. Después de que un plan está listo, se llevará ante la junta para su consideración en una reunión futura.

“Habrá una serie de reuniones sobre esto”, dijo Schwartz. “Yo esperaría que en los próximos 90 días se vea algún movimiento en esto y un poco más de discusión en las reuniones de la Autoridad de Taxis al respecto. Definitivamente, hay una base de apoyo del sector, desde los reguladores hasta los conductores, para que se haga algo y podamos transportar al público”.