Atención compradores de fruta congelada: algunas marcas están sujetas a retirarse del mercado

Según un reporte publicado, una empresa ha retirado voluntariamente del mercado productos de fruta congelada relacionados con piña suministrados por un proveedor externo debido a la posibilidad de que estos productos estén contaminados con Listeria monocytogenes. (Getty Images)

Según un reporte publicado, una empresa ha retirado voluntariamente del mercado productos de fruta congelada relacionados con la piña suministrados por un proveedor externo debido a la posibilidad de que estos productos estén contaminados con Listeria monocytogenes.

Las tiendas locales implicadas incluyen Walmart, Whole Foods y Target.

La filial de SunOpta Inc, Sunrise Growers Inc, emitió la retirada voluntaria, según Business Wire.

Los productos retirados son:

Walmart: Great Value Mixed Fruit, Great Value Dark Sweet Cherries y Great Value Mango Chunks, vendidos entre el 19 de enero y el 13 de junio.

Whole Foods: 365 Organic Tropical Fruit Medley, 365 Organic Pineapple Chunks, 365 Pineapple Chunks, 365 Organic Whole Strawberries, 365 Organic Slice Strawberries and Bananas, y 365 Organic Blackberries, distribuidos entre el 1° de noviembre y el 21 de junio.

Target: Good & Gather Organic Cherries and Berries Fruit Blend, Good & Gather Dark Sweet Whole Pitted Cherries, Good & Gather Mango Strawberry Blend, Good & Gather Mixed Fruit Blend, Good & Gather Mango Chunks, Good & Gather Blueberries y Good & Gather Triple Berry Blend, distribuidos entre el 14 de octubre y el 22 de mayo.

La Listeria monocytogenes es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Se les pide a los consumidores que comprueben si sus congeladores contienen el producto que está siendo retirado, que no lo consuman y que desechen el producto o lo devuelvan a la tienda para obtener un reembolso completo. Quienes deseen información pueden enviar un correo electrónico a recall@sunrisegrowers.com o llamar al 888-490-5591 de 8 a.m. a 5 p.m.