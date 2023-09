Asistentes del Burning Man usan cubetas como inodoros, el festival se convierte en un lodazal

La gente se vio obligada a usar cubetas como inodoros mientras la lluvia seguía cayendo el domingo en el festival Burning Man en el norte de Nevada, donde decenas de miles de personas seguían varadas después de que el clima húmedo convirtiera el piso habitualmente seco del desierto en un lodazal.

Los asistentes al festival anual, que comenzó el pasado domingo y se prolongará hasta el Día del Trabajo en el desierto de Black Rock, a unas 140 millas al norte de Reno, dijeron que el ambiente el domingo era variado. Mientras que algunas personas seguían teniendo una perspectiva brillante a pesar del tiempo gris, otros se mostraban cautelosos, asustados y desanimados.

Becky Steele, de 33 años, del Condado Orange, California, que estaba en el Burning Man con varios amigos, dijo que ella y su grupo estaban haciendo lo que las autoridades han estado pidiendo a los asistentes al Burning Man después de que las lluvias provocaran el cierre de todas las carreteras de entrada y salida del festival: aguantar las tormentas y refugiarse en el lugar.

