Artisan Hotel en Strip se vuelve un lugar apto para marihuana en Las Vegas y adopta nuevo nombre

El nuevo dueño de Artisan Hotel, un hotel boutique de 64 habitaciones que no se dedica al juego, dice que cuando abra sus puertas dentro de tres meses se convertirá en un resort que acepta el cannabis.

Representación digital de The Lexi, antes conocido como Artisan Hotel, en West Sahara Avenue. (Elevations Hotels and Resorts)

El presidente y director ejecutivo de Elevations Hotels and Resorts, Alex Rizk, dijo el martes que la propiedad abrirá como The Lexi. Aún no se ha programado la fecha oficial de apertura, pero Rizk dijo que será a principios de abril.

La empresa, anteriormente Pro Hospitality Group, adquirió Artisan Hotel por 11.9 millones de dólares a The Siegel Group, en una operación que se cerró en marzo de 2022. Invirtió más de 15 millones de dólares para comprar y renovar el hotel en 1501 W. Sahara Ave, justo al este de la Interestatal 15.

Rizk dijo que quería mantener la personalidad de Artisan pero buscaba iluminar el espacio oscuro y ecléctico.

“Queremos que sea una experiencia con clase y mantener ese ambiente”, dijo. “Queremos mantener la actitud traviesa. Queremos asegurarnos de mantener la sensualidad del hotel, pero queremos darle clase desde lo que era”.

Elevations, con sede en Phoenix, que opera Clarendon Hotel en Phoenix, que cuenta con un salón y habitaciones aptas para cannabis, planeó inicialmente renovar y reabrir Artisan en septiembre. Pero las mejoras tardaron más de lo previsto, y la propiedad está ahora en curso para su reapertura de primavera.

The Lexi contará con habitaciones y suites totalmente nuevas, incluido un cuarto piso entero que se ha designado como apto para cannabis, con un sistema de filtración RestorAir de última generación en cada habitación.

Rizk dijo que el hotel espera normalizar la idea del cannabis en los viajes. La empresa está trabajando para establecer un salón de cannabis en la planta baja, pero no venderá productos de cannabis en el sitio.

The Lexi también albergará un nuevo concepto de asador de inspiración cajún dirigido por el chef ejecutivo Jordan Savell, un Artisan Bar & Lounge de nuevo diseño y la Lexi Pool, una piscina de estilo europeo que anima a nadar en topless.

El vestíbulo tendrá techos muy altos, una fuente interior, una cafetería sin ascensor que ofrecerá desayunos y aperitivos por la noche, servicio de cócteles y un paisaje sonoro transformador diseñado para albergar música en vivo y conceptos de entretenimiento íntimo.

Una de las características especiales que se están introduciendo es la afiliación a Elevations Nation, un sistema de recompensas del hotel, abierto también a los locales que sirve para algo más que para viajar.

Por una cuota mensual simbólica que aún no se ha determinado, Elevations Nation ofrecerá a sus miembros acceso a todos los salones Lexi, incluido el previsto salón de cannabis. Los socios recibirán invitaciones a conciertos tres veces por semana, espectáculos cómicos, cenas, maridajes de vinos y cenas con cannabis y ofertas especiales con socios minoristas fuera de la propiedad que ofrezcan comidas, vinos de gama alta, puros y licores.

“Por ejemplo, si un restaurante quiere ofrecerle a un huésped de Lexi ciertos descuentos o determinadas ofertas de spa o de cualquier otra cosa fuera de la propiedad, intentamos asociarnos con estos grupos locales y hacer que sus ofertas sean visibles y accesibles para nuestros huéspedes cuando se registran”, explica Rizk. “Recibirán un mensaje de texto que les permitirá tener acceso a estas ofertas locales especiales”.

Rizk dijo que Elevations espera expandirse a San Diego, Los Ángeles y Palm Springs, California.