Antes de su inauguración, el resort de Durango recibe una “gran descarga”

Antes de que los huéspedes del nuevo Durango Casino & Resort puedan disfrutar de una descarga real, el resort está poniendo a prueba sus cañerías con “La Gran Descarga” de todos los inodoros de su torre hotelera de 200 habitaciones.

Durango publicó el martes un video en X, antes conocido como Twitter, en el que se ve a cientos de empleados entrando en cada una de las habitaciones y, con el sonido de una bocina de aire, llevando al máximo los límites de la fontanería del resort.

“Mientras Durango se prepara para abrir sus puertas, estamos removiendo cada piedra (y tirando de la palanca de cada inodoro) para asegurarnos de que nuestros huéspedes puedan disfrutar de un agradable retiro en nuestros elegantes alojamientos”, decía Durango en la publicación.

200 team members. 200 rooms. Lots of plumbing.

As Durango prepares to open, we’re turning every stone (and flushing every toilet) to ensure our guests can enjoy a welcome retreat in our chic accommodations. Here’s a behind the scenes look at our hotel team in action. pic.twitter.com/GjNKHWz2hl

— Durango Casino & Resort (@durangoresortlv) November 29, 2023