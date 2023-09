Analista: MGM pierde entre 4.2 y 8.4 mdd al día por el ciberataque

Una semana después del ataque, muchos sistemas informáticos siguen sin funcionar, por lo que la empresa no dispone de información actualizada sobre la vuelta a la normalidad de sus operaciones.

Los huéspedes caminan a través de Nueva York Nueva York pasado un cartel sobre "dificultades imprevistas" de MGM el viernes, 15 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Un ataque de ciberseguridad sigue interrumpiendo las operaciones de los hoteles y casinos MGM Resorts International y Caesars Entertainment. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal vía AP)

MGM Resorts International podría estar perdiendo entre 4.2 y 8.4 millones de dólares en ingresos diarios y alrededor de un millón de dólares en flujo de caja cada día que está bajo un ciberataque, dijo un analista de la industria del juego en un reporte dominical a los inversionistas.

David Katz, analista de renta variable de Jefferies Group, con sede en Nueva York, en un informe semanal sobre empresas de juego, alojamiento y entretenimiento, actualizó sus evaluaciones del jueves sobre MGM y Caesars Entertainment Inc. que incluían una estimación de que MGM podría sufrir un golpe del 10 al 20 por ciento en los ingresos y el flujo de caja “durante los días en que existan las condiciones actuales”.

MGM entró el domingo en su segunda semana de operaciones tras una brecha de ciberseguridad. Los analistas de Jefferies afirman que MGM genera diariamente unos 42 millones de dólares en ingresos y ocho millones de dólares en flujo de caja en toda la empresa.

Los ingresos son la cantidad de dinero generada a través de ventas e inversiones, mientras que el flujo de caja mide el efectivo neto y los equivalentes de efectivo que se transfieren dentro y fuera de una empresa.

El domingo, los responsables de MGM afirmaron que no había novedades sobre el estado de los sistemas informáticos de la empresa y que no se había publicado ninguna información nueva en la página de internet de “preguntas frecuentes” de la empresa que se lanzó a primera hora del viernes.

Pero no faltaron quejas de la gente sobre la situación.

El Review-Journal recibió varios reportes por correo electrónico de personas de todo el país que decían ser empleados de MGM que no habían recibido su paga a partir del viernes. La compañía dijo el viernes que la nómina se había cumplido según lo previsto.

Otros se quejaron de que no había funciones útiles en los sitios web restaurados. Los clientes pueden seguir haciendo reservas llamando directamente al establecimiento o usando aplicaciones de reserva de terceros.

Un reportero del Review-Journal que cenó en Babette’s Steakhouse, en Park MGM, dijo que un camarero le indicó que el sistema informático del restaurante se ralentizaba continuamente porque no se podían cerrar las cuentas. Además, hay que pedir toda la comida de una vez porque las fichas de gastos no se pueden volver a abrir. Tampoco se pueden dividir los cheques dentro de una misma fiesta ni los métodos de pago.

Las ganancias de las máquinas tragamonedas en funcionamiento tuvieron que ser pagadas manualmente por los empleados porque algunos sistemas de entrada y salida de billetes no funcionaban.

Los conductores de Uber y Lyft contactados por el Review-Journal dijeron que los problemas de MGM eran un tema constante de frustración con sus pasajeros. Algunos dijeron que esperaron mucho tiempo a que los empleados les pagaran sus ganancias de las máquinas tragamonedas.

Groceryshop 2023, una convención de tres días sobre tecnología y marcas de supermercados con una asistencia prevista de cinco mil personas, tiene previsto comenzar el martes. Representantes de Groceryshop 2023 no respondieron a los correos electrónicos en los que se les preguntaba por el estado de la feria y si esperaban que la asistencia se viera afectada por los problemas de ciberseguridad experimentados por MGM.

Se espera que marcas como Kroger, Walmart, Albertson’s, Costco, Amazon, Kellogg, General Mills, Doordash, KraftHeinz, Coca-Cola y Pepsico estén representadas en la feria.

Katz les dijo a los inversores en sus reportes del jueves y el domingo que los daños del ciberataque a MGM se reclamarían al seguro, pero no está claro cuánto se cubriría.

“El anuncio de CZR (Caesars Entertainment, que informó de un ciberataque similar el jueves en un informe a la SEC) y las indicaciones de MGM confirmando los ciberataques deben considerarse acontecimientos puntuales, en gran medida asegurables, que no deberían tener repercusiones duraderas en las empresas, suponiendo que el acontecimiento sea de corta duración”, escribió Katz. “Nuestra sensación es que el impacto de MGM podría ser potencialmente material pero moderado a corto plazo, mientras que CZR no debería ver ningún impacto significativo y la cuestión de si algún negocio es desplazado entre los operadores a corto plazo es justa”.

Katz dijo que había informes no confirmados de que Caesars pagó unos 15 millones de dólares en rescates a extorsionistas para recuperar el control de sus sistemas informáticos a finales de agosto. Pero no está claro si MGM se ha planteado pagar algún rescate.

“Nuestra impresión es que la presunción de Wall Street de que CZR optó por pagar un rescate mientras que MGM no lo hizo puede no ser correcta, según nuestras conversaciones con ambos equipos directivos”, escribió Katz. No obstante, lo que esperamos que sean acontecimientos predominantemente asegurables para todos los implicados debería mitigar el impacto en MGM si resulta ser significativo”.

Por el momento, no está claro cuál es la magnitud del impacto para MGM y el grado de cobertura de seguro que tendrá o la duración del evento.”

Katz dijo que cree que MGM seguirá operando.

“Nuestra impresión del impacto en MGM es que el negocio sigue operable y que es posible usar tarjetas de crédito, aunque de forma manual, mientras que se realizan más transacciones en efectivo de lo habitual”, dijo.