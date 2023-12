‘Ampliar la I-15’: alcaldesa de Las Vegas hace una petición familiar a California

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, cumplió con su tradición de la semana de Año Nuevo de hacer un llamado a las autoridades de California para que amplíen la carretera interestatal 15 al sur de la fila del estado de Nevada.

Tras los fines de semana festivos de gran afluencia en Las Vegas, como el de la víspera de Año Nuevo, la I-15 en dirección sur suele sufrir atascos de millas. Goodman hizo el llamado a la ampliación varias veces a lo largo de los años, por lo general alrededor de los fines de semana festivos.

Welcome to all those coming to Las Vegas to celebrate and ring in 2024! We are excited that traveling between Southern California and Las Vegas may someday include the option of high speed rail, but in the meantime California needs to widen the I-15 from Barstow to Stateline.

