Algunas placas son demasiado llamativas para el DMV

Cada año los conductores de Nevada solicitan placas personalizadas en el Departamento de Vehículos de Motor de Nevada, pero la idea de todos no llega a la carretera. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cada año los automovilistas de Nevada solicitan placas personalizadas en el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV), pero la idea de todos no llega a la carretera.

Las solicitudes de placas personalizadas se revisan a diario, y las que claramente no violan las normas o tienen un conflicto con las secuencias de números estándar se envían a fabricar en un plazo de siete días, según Kevin Malone, portavoz del DMV.

Hasta el 30 de septiembre había 279,579 registros activos con placas personalizadas, según el DMV.

Esas placas representan bastante dinero para el estado, generando 6.2 millones de dólares en los años fiscales 2021 y 2022.

Las placas que potencialmente violan las regulaciones se envían a un comité del DMV que se reúne semanalmente para revisar las presentaciones marcadas. El año pasado, hubo 173 placas que fueron enviadas al comité y luego aprobadas.

En 2021, casi 800 propuestas de placas personalizadas fueron rechazadas por el DMV, en su mayoría por vulgaridad o referencias a drogas, sexo o pandillas.

Aquí están algunas de las muchas placas que fueron negadas por el DMV el año pasado.

BLLSMFA

Aunque los fieles de los Buffalo Bills pueden saltar a una mesa para demostrar su afición, no pueden mostrar ese orgullo de equipo en una placa en Nevada.

Hubo múltiples rechazos de ideas de placas vinculadas a Bills Mafia, el nombre asociado a los fans de los Bills, de forma similar a como los fans de los Raiders son conocidos como Raider Nation.

El motivo de la negación fue la referencia a la mafia o a que las variaciones se consideraron una referencia sexual.

FNRDR

Aunque los Raiders son el equipo de la NFL de Las Vegas, también tienen problemas para que les aprueben sus ideas de placas personalizadas.

Un aficionado pidió FNRDR en una placa especial de los Raiders, diciendo que el término significaba “Fan of the LV Raiders” (Fan de los LV Raiders). DMV pensó que era demasiado llamativo para la carretera debido a la posibilidad de que las letras “FN” puedan ser leídas como una palabra obscena.

HATEDMV

Si no eres un fan del DMV, tu placa no es una forma de demostrarlo.

El año pasado se presentaron un par de propuestas de placas con connotaciones negativas para el DMV, entre ellas HATEDMV. Ambas presentaciones de placas fueron denegadas debido al lenguaje difamatorio.

Con DMV moviéndose hacia una cita presencial, solo las operaciones y más transacciones disponibles en línea, tal vez el próximo año habrá cero presentaciones de placas dirigidas a DMV.

BONGWTR

La marihuana puede ser legal en Nevada, pero las referencias relacionadas con las drogas no van a estar en las placas.

Varias propuestas de placas fueron rechazadas debido a las referencias a las drogas, incluyendo BONGWTR, con su obvia referencia a la parafernalia de drogas.

RXWIFE

Una automovilista explicó que es la esposa de un farmacéutico y solicitó la placa personalizada RXWIFE, ya que RX es una abreviatura de farmacia.

A pesar de la aparente inocencia de la solicitud, el DMV rechazó la presentación. El razonamiento fue que podría interpretarse como esposa de un farmacéutico, por lo que se denegó por estar relacionada con los medicamentos.

He aquí cinco placas personalizadas que fueron revisadas por el comité y finalmente aprobadas para su uso.

H8CVD

Llámalo algo de los tiempos modernos, pero demostrar tu desprecio por el virus COVID-19 en tu vehículo puede que no funcione en Nevada.

Se observó que varias presentaciones relacionadas con el coronavirus incluían un lenguaje inapropiado.

Sin embargo, el automovilista que solicitó la H8CVD fue sincero con el significado -“Hate covid” (odio al covid)- y la placa fue aprobada.

NVHTHR

La idea de la placa para NVHTHR fue marcada originalmente porque parecía decir “Nevada Hater” (Odio a Nevada), muestran los documentos del DMV. Después de la revisión, se encontró que la placa era una oda a su propietario, Heather, y significa “Nevada Heather”. Fue aprobada.

UASUCA

Con la cultura de las apuestas que existe en Nevada, algunas placas personalizadas reflejan la afición de los automovilistas a diversos juegos.

La idea de la placa personalizada UASUCA se consideró despectiva, según DMV. Después de la revisión, se confirmó que el término significa “You are a sucker bluffing and they take your bet”, una referencia al póker, y fue aprobado.

POPOB8

El propietario de un Chevrolet de 1973 solicitó una placa de varilla clásica con el término POPOB8. Tras ser señalada por sospechar que usaba un argot policial mezclado con un término sexual, se confirmó que el significado era “police bait” (cebo policial) por la naturaleza del vehículo clásico. Ahora está en la carretera, lo que puede ser o no algo bueno para el conductor y su registro de DMV.

BLAZ3D

Un automovilista que buscaba personalizar un SUV Chevrolet Blazer con la placa de BLAZ3D se encontró primero con un control de carretera debido a que el DMV pensó que era una referencia a la marihuana. Después de que se confirmara que el vehículo del conductor era un Blazer, se observó que la letra significaba “Beloved Blazer” (Amado Blazer) y se aprobó su uso, pero está restringido al vehículo. Si los propietarios compran otro vehículo tendrán que entregar la placa.