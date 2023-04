Alcaldesa de Oakland anuncio que dejarán las negociaciones con los A’s tras acuerdo del terreno en Las Vegas

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, pronuncia un discurso en el escenario junto a su familia en Paramount Theatre durante la Ceremonia de Inauguración de la Ciudad de Oakland el 9 de enero de 2023, en Oakland, California (Yalonda M. James/San Francisco Chronicle via AP)

El jardinero central de los Oakland Athletics, JJ Bleday, regresa a la banca mientras cambia la entrada durante un partido de exhibición de la MLB contra los Cincinnati Reds en Las Vegas Ballpark el 4 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, dijo que las negociaciones con los Athletics han terminado después de que el equipo de la Major League Baseball (MLB) anunciara su acuerdo sobre del terreno para el sitio del estadio en Las Vegas.

El presidente de los A’s, Dave Kaval, le dijo el miércoles a Las Vegas Review-Journal que el equipo llegó a un acuerdo vinculante de compra de 49 acres de terreno en Las Vegas, ubicado justo al oeste del Strip. La intención es construir en el sitio un estadio con techo retráctil de 1,500 millones de dólares y capacidad para 30 mil aficionados, además de otras instalaciones auxiliares. La esperanza es comenzar a jugar en el estadio para la temporada 2027 de la MLB.

A última hora de la tarde del miércoles, cuando se conoció la noticia del acuerdo sobre los terrenos, Thao emitió un comunicado en el que compartía su desaprobación por los acontecimientos de los A’s en el sur de Nevada, mientras que destacaba el trabajo realizado por las autoridades municipales para garantizar la financiación del sitio de Howard Terminal, donde los A’s pretendían construir un estadio en Bay Area.

“Estoy increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado como ciudad, incluida la obtención de un sitio con todos los derechos y más de 375 millones de dólares en nuevas inversiones en infraestructuras que beneficiarán a Oakland y a su puerto durante generaciones”, dijo Thao en un comunicado. “En una época de déficit presupuestario, me niego a comprometer la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Dadas estas realidades, estamos cesando las negociaciones y avanzando en las alternativas para la reurbanización de Howard Terminal”.

Desde que Thao asumió el cargo en enero, apenas había habido comunicación sobre las negociaciones con los A’s en relación con el sitio previsto de Howard Terminal, de 12 mil millones de dólares. A pesar de ello, señaló en su declaración que las dos partes estaban progresando en sus negociaciones.

“En los últimos tres meses, hemos dado pasos significativos para cerrar el acuerdo”, dijo Thao. “Sin embargo, para mí está claro que los A’s no tienen intención de quedarse en Oakland y que simplemente han estado usando este proceso para intentar sacar un mejor trato de Las Vegas. No me interesa seguir jugando a ese juego: los fans y nuestros residentes se merecen algo mejor”.

El presidente de los A’s, Dave Kaval, y el comisionado de la MLB, Rob Manfred, lo rebatieron cuando se anunció el acuerdo sobre los terrenos el miércoles, mencionando la falta de progreso en Oakland.

“Hemos pasado seis años e innumerables cantidades de trabajo tratando de conseguir la aprobación del estadio frente al mar allí, y la realidad es que recientemente no ha habido mucho progreso”, dijo Kaval. “Tenemos un plazo muy ajustado impuesto por la MLB y tenemos un camino, que sentimos especialmente ahora que hemos establecido un sitio aquí en el sur de Nevada y hemos visto los (estudios) de viabilidad que realmente queremos centrar nuestra atención en Las Vegas como una opción para el equipo. Y ahí es donde van todos nuestros esfuerzos ahora mismo”.

Los A’s se centrarán ahora en conseguir una asociación público-privada en la Legislatura que lleve a que el acuerdo sobre el terreno se convierta en una transacción inmobiliaria.

En Las Vegas, los líderes políticos locales acogieron el anuncio de los A’s con modesto entusiasmo, señalando que están trabajando con los A’s en un acuerdo que beneficiaría a todas las partes.

“Nuestro liderazgo a nivel de gestión del condado y comisionado ha estado trabajando duro a través de importantes conversaciones con el equipo, el liderazgo legislativo, las partes interesadas en nuestra región, y otros para ayudar a asegurar que la inversión pública en esta oportunidad es sólida y correcta para los contribuyentes que estamos encargados de servir”, dijo Jennifer Cooper, portavoz del Condado Clark, en un comunicado.

El condado intentará entablar un diálogo público sobre el proyecto previsto que proteja a los contribuyentes y aporte beneficios a la comunidad y a la mano de obra en el futuro, señaló Cooper.

Para Kaval y los A’s, la colaboración con las autoridades estatales y locales de Nevada ha sido fluida. Señaló que todas las partes han sido muy acogedoras y que el equipo está trabajando hacia muchos de los mismos objetivos señalados por el condado.

“Hay un espíritu de ‘sí se puede’ en todos los niveles de gobierno, ya sea a nivel de condado o a nivel estatal”, dijo Kaval. “Hemos tenido reuniones largas con la gente y nos hemos tomado el tiempo necesario para reflexionar sobre las opciones que existen. Queremos continuar ese diálogo de forma realmente positiva, para lograr una asociación público-privada que sea beneficiosa para todos y cree valor económico para la comunidad, puestos de trabajo y beneficios fiscales. Y que también aporte un equipo de la MLB y una gran inyección de capital privado, porque vamos a invertir más de mil millones de dólares, más los costos del terreno, para que esto se haga realidad”.