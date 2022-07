Agentes de Las Vegas son reconocidos por haber salvado la vida de un hombre en el EDC

El alguacil del Condado Clark Joe Lombardo entrega el premio "A Safer Las Vegas" al detective Weston Ferguson durante una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el martes 26 de julio de 2022. Weston recibió el premio como parte de una unidad. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, entrega, a la izquierda, los premios por salvar vidas al agente Leon Chavez, al agente Cody Bonner y al sargento Mark Menzie, durante una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, el martes 26 de julio de 2022. Los tres agentes salvaron la vida de un hombre en el Electric Daisy Carnival. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El agente de policía de Las Vegas Cody Bonner, de izquierda a derecha, el sargento Mark Menzie y el agente Leon Chavez hablan con un periodista tras una ceremonia de premiación en la sede del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas el martes 26 de julio de 2022. Los tres agentes recibieron premios por haber salvado la vida de un hombre en el Electric Daisy Carnival. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los miembros de una operación denominada Gun Violence Reduction Investigate Partnership (GRIP) observan cómo el alguacil del condado Clark Joe Lombardo entrega los premios al Servicio Ejemplar de la Unidad a los miembros de su equipo durante una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el martes 26 de julio de 2022. K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Agentes de policía de Las Vegas posan para una foto después de una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el martes 26 de julio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, entrega un premio al Servicio Ejemplar de la Unidad al agente de policía de Las Vegas Jared Brathor durante una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas, el martes 26 de julio de 2022. Brathor formaba parte de una operación denominada Asociación de Investigación para la Reducción de la Violencia por Armas de Fuego (GRIP). (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los agentes de policía de Las Vegas y otros galardonados posan para una foto tras una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el martes 26 de julio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El alguacil del Condado Clark, a la izquierda, entrega los premios "A Safer Las Vegas" a una unidad durante una ceremonia de reconocimiento en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el martes 26 de julio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tres policías de Las Vegas fueron reconocidos el martes por haber salvado la vida de un hombre que se colapsó con una temperatura corporal de 109º F en el Electric Daisy Carnival.

El sargento Mark Menzie y los agentes Cody Bonner y Leon Chavez recibieron el Premio a la Salvación de manos del alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, durante una ceremonia especial celebrada el martes.

“Saber que sobrevivió gracias a que usamos nuestras tácticas y nuestra capacitación, es gratificante”, dijo Chávez.

Los agentes estaban trabajando en el festival de tres días en Las Vegas Motor Speedway a las 2 a.m. del 23 de octubre cuando se encontraron con el hombre inconsciente en el suelo entre la multitud.

“Intentamos reanimarlo y, literalmente, estaba rodeado por un muro de gente”, dijo Menzie. “Intentamos reanimarlo, pero no respondía, no veíamos mucha respiración. Estaba en una mala situación. Llamamos a los servicios médicos. No había transporte médico disponible para este sujeto. No nos respondía en absoluto”.

El trío sabía que tenía que sacar al hombre de la multitud si quería tener una oportunidad de sobrevivir. Bonner y Chávez levantaron al hombre y lo pusieron sobre sus hombros mientras Menzie hacía de excavadora humana, adelantándose a sus compañeros para abrirse paso entre toda la gente.

“Sabíamos la dirección que teníamos que tomar”, dijo Menzie. “Estos chicos hacían el trabajo pesado. Yo me encargaba de los codos y de todo lo demás, de los empujones no demasiado educados, de quitarnos de en medio a la izquierda y a la derecha, y fue más o menos una lucha hasta el centro médico principal”.

Los agentes tardaron más de siete minutos en recorrer más de 400 yardas hasta el centro médico.

“Yo lo tomé de los pies, él lo agarró del cuerpo, lo echamos encima y empezamos a atravesar la multitud”, recordó Chávez.

La temperatura central del cuerpo del hombre se midió a unos notables 109º en lo que se cree que fue una sobredosis de drogas.

Su estado era tan inestable que no se le podía trasladar al hospital hasta que bajara su temperatura, dijo Menzie.

El personal médico creó un gran baño de hielo y sumergió al hombre en él hasta que su temperatura bajó a 40º.

En ese momento, lo llevaron al hospital.

Los agentes se enteraron días después de que el hombre había sobrevivido y se había recuperado completamente. Todavía no han podido hablar con él.

Bonner dijo que el rescate se produjo bien entrado el turno de 12 horas, cuando todos los agentes estaban ya agotados, pero está agradecido por la experiencia.

“Fue una noche muy larga”, dijo Bonner. “Solo intentaba llegar a un punto en el que pudiera relajarme después de aquello. Era una visión de túnel”.