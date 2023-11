Adelson vende dos mil mdd en acciones de Las Vegas Sands para comprar a los Dallas Mavericks

noviembre 29, 2023 - 8:45 am

El emprendedor Mark Cuban, en el centro, posa con la doctora Miriam Adelson y el presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp. presidente y director ejecutivo, Sheldon Adelson, durante la 13 gala anual In Pursuit of Excellence del Adelson Educational Campus en el hotel-casino The Venetian de Las Vegas el domingo 26 de marzo de 2017. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Doctora Miriam Adelson (Foto de archivo AP)

La doctora Miriam Adelson enciende la llama de la antorcha conmemorativa de Al Davis antes del partido de fútbol americano de pretemporada de los Raiders contra los Seattle Seahawks en el Allegiant Stadium el sábado 14 de agosto de 2021. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La doctora Miriam Adelson, accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp, planea vender acciones de la empresa por valor de dos mil millones de dólares para adquirir una franquicia deportiva profesional, según una declaración presentada el martes ante la Comisión del Mercado de Valores.

Una fuente cercana a la operación confirmó que Adelson pretende comprar una participación en la franquicia de los Dallas Mavericks de la NBA, actualmente propiedad del multimillonario Mark Cuban. Según la declaración, Adelson comprará una participación mayoritaria en el equipo.

La noticia llega después de que el hijo de Adelson, Matan, un entusiasta del básquetbol, adquiriera en junio el Hapoel Jerusalem, uno de los principales equipos de básquetbol de Israel. En un discurso pronunciado en junio, Matan Adelson declaró: “El profundo impacto del básquetbol en mi vida y mi profunda conexión con Israel inspiraron esta empresa. Me siento honrado de representar a Jerusalén, nuestra capital eterna”.

Cuban tiene una larga relación con la familia Adelson.

En 2017, los Adelson honraron a Cuban con el premio In Pursuit of Excellence en una gala de recaudación de fondos para becas en The Venetian. Los ingresos de las becas ayudan a los estudiantes a asistir al Adelson Educational Campus en Summerlin.

El Dallas Morning News reportó en diciembre de 2022 que Cuban pretendía asociarse con Sands para construir un casino integrado con un estadio de básquetbol para albergar a los Mavericks. Cuban y los Mavericks declinaron una entrevista confirmando el acuerdo con el Review-Journal en ese momento.

“Mi objetivo, y nos asociaríamos con Las Vegas Sands, es que cuando construyamos un nuevo estadio, esté en medio de un resort y un casino”, dijo Cuban al Morning News. “Esa es la misión”.

La familia de Adelson mantendría la propiedad mayoritaria de la empresa turística tras la venta de acciones.

“Los accionistas vendedores nos han informado de que tienen intención de usar los ingresos netos de esta oferta, junto con el efectivo adicional disponible, para financiar la compra de una participación mayoritaria en una franquicia deportiva profesional en virtud de un acuerdo de compra vinculante, sujeto a las aprobaciones habituales de la liga”, dice el documento presentado a la SEC.

Los representantes de Sands y de la familia Adelson no respondieron a las peticiones de comentarios.

El difunto fundador de Sands, Sheldon Adelson, fallecido en 2021, fue uno de los principales patrocinadores del gobernador de Texas, Greg Abbott. Miriam Adelson ha seguido contribuyendo a la campaña del gobernador en los últimos dos años.

Sands ha intentado durante varios años convencer a los legisladores de Texas para que permitan el juego en el estado. Pero el vicegobernador Dan Patrick ha liderado la oposición al juego y los esfuerzos por legalizar los casinos fracasaron en primavera.

Al igual que Nevada, la Legislatura de Texas solo se reúne cada dos años.

“Obviamente, tiene que pasar la Legislatura, y yo no soy el político para conocer todos los elementos allí”, dijo Cuban – también una personalidad de la televisión en el programa “Shark Tank” – al Morning News. “Pero estamos hablando de miles de millones de dólares en ingresos. Y no será una de esas cosas, no creo, en las que pides concesiones a la ciudad y al estado. Se trata más bien de: ‘Esto va a generar una tonelada de ingresos’. “

A última hora del martes, Sands emitió un comunicado en el que informaba de que Miriam Adelson y el Miriam Adelson Trust venderían más de 46 millones de acciones a un precio de 44 dólares por acción y que el cierre de la oferta estaba previsto para el viernes.

A reserva de ese cierre, Sands ha acordado recomprar 5.8 millones de acciones por unos 250 millones de dólares. La recompra de acciones está condicionada al cierre de la oferta y se espera que se produzca simultáneamente.