‘¡A lo grande!’: Ocho resorts del Strip lanzarán fuegos artificiales de Año Nuevo

Funcionarios de la ciudad y del condado posan delante de fuegos artificiales en un acto para anunciar los planes de la ciudad para un espectáculo de fuegos artificiales y entretenimiento general para Año Nuevo en el Fashion Show Mall de Las Vegas, el jueves 15 de diciembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los fuegos artificiales explotan sobre el Strip durante las celebraciones de Año Nuevo el sábado 1º de enero de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fuegos artificiales explotan sobre el Strip durante las celebraciones de Año Nuevo el sábado 1º de enero de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Corey Grucci, director de operaciones de Fireworks by Grucci, se dirige a los medios de comunicación y a la multitud en un acto para anunciar los planes de la ciudad para un espectáculo de fuegos artificiales y entretenimiento general para Año Nuevo en el Fashion Show Mall de Las Vegas, el jueves 15 de diciembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson, se dirige a los medios de comunicación y a la multitud en un acto para anunciar los planes de la ciudad para un espectáculo de fuegos artificiales y entretenimiento general para Año Nuevo en el Fashion Show Mall de Las Vegas, el jueves 15 de diciembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La alcaldesa Carolyn Goodman se dirige a la multitud y a los medios de comunicación en un acto para anunciar los planes de la ciudad sobre un espectáculo de fuegos artificiales y entretenimiento general para Año Nuevo en el Fashion Show Mall de Las Vegas, el jueves 15 de diciembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Corey Grucci, director de operaciones de Fireworks by Grucci, da las gracias a la alcaldesa en un acto para anunciar los planes de la ciudad para un espectáculo de fuegos artificiales y entretenimiento general para Año Nuevo en el Fashion Show Mall de Las Vegas, el jueves 15 de diciembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

A partir de la medianoche del día de Año Nuevo, miles de luces brillantes, despliegues similares a cometas y música festiva conformarán el espectáculo pirotécnico de ocho minutos de duración en el Strip, como parte de un evento que intentará ser más grande y brillante que en años anteriores.

Las Vegas Events, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas y la empresa pirotécnica Fireworks by Grucci revelaron los planes para la “America’s Party 2023”, durante una conferencia de prensa celebrada el jueves en el centro comercial Fashion Show del Strip.

El tema de este año es “¡A lo grande!”, y ocho complejos turísticos lanzarán fuegos artificiales desde sus azoteas: MGM Grand, Aria, Planet Hollywood Resort, Caesars Palace, Treasure Island, The Venetian, Resorts World Las Vegas y The Strat.

Sesenta y seis pirotécnicos tardarán cinco días en instalar los fuegos artificiales, que se calcula que son más de 11 mil dispositivos eléctricos, algunos de los cuales tienen múltiples pirotecnias enlazadas, según los responsables de Fireworks by Grucci.

“Somos nuestros mayores competidores, sinceramente”, dijo el director de producción Corey Grucci. “Cuando dejamos ese gran espectáculo el año pasado por el 2022, volvimos atrás y nos dijimos: ¿cómo lo mejoramos?”.

La novedad de este año es una cuenta regresiva personalizada de DJ Tiësto en la pantalla LED de 100 mil pies cuadrados de Resorts World. Los otros siete establecimientos mostrarán una cuenta regresiva sincronizada para complementar el video de Resorts World.

La banda sonora del espectáculo de este año incluye canciones tradicionales como “Auld Lang Syne” y “Party in the U.S.A.” de Miley Cyrus y canciones temáticas como “23” de Sam Hunt y “Larger Than Life” de Backstreet Boys. La música se puede escuchar en las emisoras de radio locales de Las Vegas KOMP 92.3 y 97.1 The Point.

El centro de Las Vegas puede esperar su propia noche de éxtasis. Fremont Street Experience celebrará su “NYE Time of Your Life Festival” con actuaciones en vivo en tres escenarios de Bush, Sugar Ray, Sugarhill Gang y otros. La venta anticipada de entradas cuesta 50 dólares. Las puertas se abren a las 6 p.m. del 31 de diciembre.

Los asistentes a la fiesta de Fremont también podrán ver el espectáculo de fuegos artificiales de Plaza a medianoche. Incluye un nuevo elemento, 150 drones en la cuenta regresiva del espectáculo de fuegos artificiales y complementando la pirotecnia, según un comunicado de prensa.

“Esto me recuerda a lo mejor de lo mejor”, dijo la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, que dará la bienvenida a 2023 en el escenario de Third Street de Fremont Street con la banda de rock Bush. “No hay nadie como Grucci. Siempre han ofrecido un espectáculo de primera categoría, y ahora tenemos algunos edificios más. Va a ser fabuloso”.

El espectáculo del año pasado en el Strip fue una exhibición de ocho minutos con el tema “Deuces Wild”. Volvió al Strip tras un paréntesis de un año a causa de la pandemia, y añadió una octava azotea: Resorts World, que se inauguró en 2021.