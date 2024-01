24 cosas que te esperan en Las Vegas en 2024

Representación del campo de minigolf Swingers previsto en el Mandalay Bay. (Swingers)

Fósiles expuestos en el Centro de Visitantes del Ice Age Fossils State Park Visitor Center el miércoles 12 de abril de 2023, en North Las Vegas. El Helmsley Charitable Trust anunció una subvención para ayudar a abrir el Ice Age Fossils State Park Visitor Center, de 315 acres, que abrirá sus puertas este otoño. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El Centro de Visitantes del Ice Age Fossils State Park Visitor Center, el miércoles 12 de abril de 2023, en North Las Vegas. El Helmsley Charitable Trust anunció una subvención para ayudar a abrir el Ice Age Fossils State Park Visitor Center, de 315 acres, que abrirá sus puertas este otoño. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Espectadores fotografían The Sphere mientras muestra un anuncio de su espectáculo inaugural, U2, visto desde el estacionado Encore el martes 29 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un gráfico de globos oculares durante la noche de apertura del concierto Sphere with U2 en el escenario el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

LAS VEGAS, NEVADA - 02 DE NOVIEMBRE: Lisa Vanderpump posa para una foto durante el anuncio de su nuevo restaurante Pinky's By Vanderpump en Flamingo Las Vegas 02 de noviembre 2023 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para Caesars Entertainment)

Bruce Springsteen, a la izquierda, y Steven Van Zandt se presentan en el MetLife Stadium el miércoles 30 de agosto de 2023, en East Rutherford, N.J. (Foto de Scott Roth/Invision/AP)

Fanáticos observan en el green 18 durante el primer día del LIV Golf Team Championship en el club de golf Trump National Doral, el viernes 20 de octubre de 2023, en Doral, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Esta ilustración sin fecha proporcionada por Brightline West muestra una ilustración del tren del proyecto de tren de alta velocidad Brightline West a lo largo de la Interestatal 15 el viernes 18 de agosto de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Esta ilustración sin fecha proporcionada por Brightline West muestra una ilustración de la estación de Las Vegas del proyecto de tren de alta velocidad Brightline West el viernes 18 de agosto de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Chaz Woods, a la izquierda, y Kaden Lizares instalan un tractor antiguo en el techo del club de música en construcción Blake Shelton's Ole Red Las Vegas en Horseshoe Las Vegas' Grand Bazaar Shops en el Strip de Las Vegas el miércoles 6 de septiembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ronnie Wood, desde la izquierda, Mick Jagger y Keith Richards posan para los fotógrafos en la conferencia de prensa para el lanzamiento del nuevo álbum de los Rolling Stones 'Hackney Diamonds' el miércoles 6 de septiembre de 2023 en Londres. (Scott Garfitt/Invision/AP)

Representación de Electric Pickle, una lujosa instalación de pickleball que se construirá en el suroeste de Las Vegas. (Brick & West)

Representación de Electric Pickle, una lujosa instalación de pickleball que se construirá en el suroeste de Las Vegas. (Brick & West)

La Sphere da la bienvenida a los fans de la Fórmula Uno antes de la tercera sesión de entrenamientos del Gran Prix de Las Vegas, el viernes 17 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ex alcalde Oscar Goodman y su esposa la alcaldesa Carolyn Goodman reaccionan en el escenario antes de una ceremonia de corte de listón en el hotel y casino Plaza, el jueves 8 de junio de 2023, en el centro de Las Vegas. El hotel celebró una ceremonia de corte de listón para la próxima gran apertura el 10 de junio de los cuatro lugares que componen su Main Street Reimagination, transformando su histórica fachada de Main Street y su porte-cochère en un destino para cócteles, juegos y restaurantes, (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Kieran Vincent de Zimbabwe puttea en el noveno green durante la ronda final del LIV Golf Promotions en el Abu Dhabi Golf Club el domingo 10 de diciembre de 2023 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. (Foto de Chris Trotman/LIV Golf vía AP)

Kieran Vincent de Zimbabwe golpea su golpe desde el tee del 11 durante la ronda final del LIV Golf Promotions en el Abu Dhabi Golf Club el domingo 10 de diciembre de 2023 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. (Foto de Chris Trotman/LIV Golf vía AP)

Los asistentes al caucus demócrata firman en el sitio del caucus en Liberty High School el sábado 22 de febrero de 2020, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Simpatizantes de Pete Buttigieg conversan antes de que comience el caucus de Nevada en Palo Verde High School el sábado 22 de febrero de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Con el regreso de la Fórmula Uno y las inauguraciones del Sphere, Fontainebleau y Durango, no volveremos a ver un año como 2023 en mucho tiempo.

Pero 2024 no se queda precisamente atrás.

Desde nuevos restaurantes a nuevas residencias musicales, pasando por un montón de lugares para tocar, además de un pequeño evento conocido como el Super Bowl, aquí hay 24 cosas que esperar en 2024:

1. 1. Una transición (esperemos) más suave a la F1

No hay mucho más que decir sobre el Grand Prix inaugural de Las Vegas. La carrera del 18 de noviembre fue un éxito, pero los cierres de carriles que comenzaron el 2 de abril cortaron el tránsito, enfurecieron a los dueños de negocios y exasperaron a muchos residentes hasta el punto de que el director de la empresa matriz de la Fórmula Uno emitió una disculpa. Los responsables de la carrera han prometido menos interrupciones el año próximo, sobre todo porque se espera que el nuevo pavimento dure al menos seis años. Y, como señal de que definitivamente se aprendieron las lecciones, un primer vistazo a las tarifas muestra que varios centros turísticos están pidiendo la mitad o menos por las habitaciones en 2024 que los precios que comenzaron en 2023.

2. El Super Bowl

No hace tanto tiempo que la National Football League ni siquiera permitía las palabras “Las Vegas” en sus retransmisiones. Ahora, la mayor fiesta de la liga llega al Allegiant Stadium. La Noche de Apertura del Super Bowl está fijada para el 5 de febrero y dará paso a una semana llena de eventos y al gran partido del 11 de febrero.

3. Llegan las primarias

Los legisladores de Nevada solo pensaron en poner fin a las asambleas electorales del estado en 2021 cuando trasladaron las elecciones presidenciales a un sistema de primarias. Las primeras elecciones primarias de Nevada en décadas tendrán lugar el 6 de febrero, con demócratas y republicanos en la boleta. El partido republicano del estado, sin embargo, celebrará su propio caucus dos días después. Los candidatos republicanos no pueden competir en ambas, y solo el caucus contará para el botín de delegados de cada candidato.

4. La carrera por la alcaldía

Tras un cuarto de siglo de Goodman al frente de Las Vegas, habrá un nuevo apellido en la alcaldía. El mandato de la alcaldesa Carolyn Goodman es limitado, al igual que el de su esposo Oscar. La ex representante federal Shelley Berkley, el concejal Cedric Crear y la concejal Victoria Seaman son algunos de los candidatos que se presentan a las elecciones del 11 de junio.

5. Más opciones gastronómicas

El nuevo año traerá restaurantes de célebres chefs y restauradores, como Caramá de Wolfgang Puck en Mandalay Bay, Orla de Michael Mina en Mandalay Bay, Gordon Ramsay Burger en Flamingo Las Vegas, Pinky’s de Vanderpump en Flamingo Las Vegas y Brasserie B de Bobby Flay en Caesars Palace.

6. También cadenas de restaurantes

No todos los restaurantes que nos salen al paso son maravillas culinarias. Sin embargo, hay algo que decir sobre la comida reconfortante que ofrecen estos favoritos regionales. Whataburger empezará a servir su famosa comida rápida con su querido ketchup picante junto al Waldorf Astoria. Bojangles, el emporio del pollo y las galletas de Carolina del Norte, ha firmado un acuerdo para abrir 20 restaurantes en Las Vegas. Y Norms abrirá su primer restaurante fuera del sur de California cuando se expanda a West Charleston Boulevard.

7. Un favorito de culto

El supermercado coreano H Mart abrirá su primer local en Nevada, en Sahara Avenue y Decatur Boulevard. El presidente de H Mart, Brian Kwon, dijo que la tienda de 54,552 pies cuadrados, con un patio de comidas, será el “nuevo destino para los amantes de la comida”.

8. Los Stones siguen rodando

Llevan cantando “This could be the last time” desde 1965, pero cada año que pasa es más probable que ésta sea la última vez que puedas ver a los Rolling Stones en concierto. Mick y Keith tienen 80 años, y Ronnie Wood es el bebé de lo que ahora es un trío a la tierna edad de 76 años. Con el lanzamiento en octubre de “Hackney Diamonds”, su primer álbum de estudio original desde 2005, la banda suena más vital que en décadas, así que no se sabe cuánto tiempo seguirán. Pero no estaría de más verlos cuando toquen en el Allegiant Stadium el 11 de mayo, por si acaso.

9. ¡Bruuuuuuuuce!

Si eras un recién nacido durante el último concierto de Bruce Springsteen en Las Vegas, podrás beber legalmente en el próximo. Springsteen y The E Street Band tocarán en el T-Mobile Arena el 22 de marzo, su primer concierto local desde el Thomas & Mack Center el 18 de agosto de 2002.

10. Nuevas residencias

Usher y Katy Perry terminaron este año sus celebradas residencias. Rod Stewart, Miranda Lambert y Luke Bryan cerrarán las suyas en 2024. ¿Quién llenará ese vacío? Todavía hay esperanzas de que Celine Dion se anime a presentar su espectáculo en Resorts World. Más allá de eso, todo son espectáculos de títulos engorrosos con “Shania Twain: Come on Over – The Las Vegas Residency – All The Hits” en Planet Hollywood, “Wu-Tang Clan: The Saga Continues … The Las Vegas Residency” en Virgin y “Jodeci – The Party, The After Party, The Vegas Residency” en el House of Blues de Mandalay Bay. En residencias aún por nombrar, Phish tiene previstas cuatro actuaciones en el Sphere, mientras que New Edition tiene seis en el Wynn Las Vegas.

11. Más usos para la Sphere

El estreno de la Sphere ha sido una sensación mundial, pero el recinto, valorado en 2,300 millones de dólares, necesita más contenido además de la alucinante residencia de U2 (el último espectáculo está previsto para el 2 de marzo) y la película de 50 minutos “Postcard From Earth”, que en algunos casos cuesta más que U2 por el mismo asiento. Afortunadamente, hay algunos refuerzos en camino. Además de esos espectáculos de Phish del 18 al 21 de abril, el draft de la NHL está programado allí para los días 28 y 29 de junio, y Dana White dice que lo ha reservado para una tarjeta de la UFC el 14 de septiembre, prometiendo “el mayor espectáculo en vivo de deportes de combate que nadie haya visto jamás.”

12. Locales de música respaldados por famosos

Ole Red, de Blake Shelton, importa su ambiente honky-tonk directamente del Lower Broadway de Nashville. El restaurante, bar, lounge y local de actuaciones de tres plantas y más de una azotea situado frente a Horseshoe Las Vegas se presentará en vivo con música country durante todo el día. Busque el tractor Farmall H de 1947 colgado del techo. Al otro lado de la calle, en el Bellagio, Bruno Mars, cabeza de cartel del Park MGM, abrirá una coctelería de salón y un bar de jazz. The Pinky Ring, promete, será “como mi ático personal, con música en vivo y cócteles sensacionales”.

13. Buenas noticias para los golfistas

El Atomic Golf, de 10 acres, abrirá 103 puestos de golpeo y seis bares junto a The Strat. PopStroke, el destino de golf y restauración informal que cuenta con Tiger Woods y TaylorMade como socios, va a traer dos campos de putting de 18 hoyos a Town Square. Swingers, que comenzó su andadura en Londres, abrirá su buque insignia en el Mandalay Bay, con cinco campos de minigolf repartidos en tres pisos, cócteles y comida callejera. Por su parte, el controvertido LIV Golf, patrocinado por Arabia Saudí, debutará en Las Vegas Country Club durante el fin de semana de la Super Bowl. El evento contará con un “Party Hole” con DJs en vivo y, según LIV, la posibilidad de “cantar, gritar y compartir buenas vibraciones con tu tribu” en “la ciudad más hedonista del planeta.”

14. Otra reconstrucción de los Raiders

Así que todo el experimento de Patriot Way no funcionó exactamente. El entrenador Josh McDaniels y el gerente general Dave Ziegler fueron destituidos después de solo 25 partidos con los Raiders. Quienquiera que esté a cargo la próxima temporada, ya sea el entrenador interino Antonio Pierce y el gerente general Champ Kelly u otros, tendrá una gran tarea por delante.

15. Los Juegos Olímpicos de París

En julio, Katie Grimes, nadadora de Las Vegas de 17 años, se convirtió en la primera atleta de cualquier deporte en formar parte del equipo olímpico de Estados Unidos 2024. El mes anterior, su compañera del equipo Sandpipers of Nevada Claire Weinstein se convirtió en la primera estadounidense en nueve años en derrotar a Katie Ledecky en los 200 metros libres. El equipo local de natación, que viene de ganar tres medallas en los Juegos de Tokio, debería estar bien representado en los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto.

16. Más deportes

The Dollar Loan Center se está llenando. En 2022, el estadio se convirtió en la sede de los Henderson Silver Knights, los Vegas Knight Hawks de la Indoor Football League y la NBA G League Ignite. En febrero, se les unirá el Vegas Thrill, uno de los siete equipos de la temporada inaugural de la Pro Volleyball Federation.

17. Electric Pickle

Habríamos incluido Electric Pickle en esta lista solo para poder escribir Electric Pickle un par de veces. Pero esta lujosa instalación de 3 acres contará con 10 pistas, cabañas privadas con todos los servicios y un restaurante de lujo. Abrirá sus puertas como inquilino principal del complejo comercial The Bend, frente a Ikea, lo que, junto con UnCommons y el recién inaugurado Durango, añadirá otro motivo para visitar el floreciente suroeste del valle.

18. Prepárate para jugar

Desde que el Circus Circus eliminó su acceso con tabla deslizante, junto con su poste de bombero, poco después de su apertura en 1968, ha habido una notable falta de entradas con toboganes en el Strip. Pero no hay que temer, ya que el tobogán es una de las opciones que tienen los clientes de Play Playground para entrar en el próximo recinto de Luxor. Los 20 juegos y atracciones, incluido un castillo inflable gigante y un muro de velcro, estarán abiertos para todas las edades durante el día, pero serán solo para adultos, con cocteles incluidos, por la noche. Otras novedades experienciales serán “Particle Ink: House of Shattered Prisms”, también en Luxor, que promete una “experiencia narrativa de 360°” que es “un portal a la dimensión 2.5”. Luego está Dreambox360º en The Linq Promenade, que se destacará por una aventura animada de 15 minutos con cócteles que se describe como una “experiencia inmersiva e íntima de proyección en 5D.”

19. El parque estatal más nuevo de Nevada

Anunciado por primera vez en 2017, el Ice Age Fossils State Park parece finalmente listo para abrir en enero. Durante la Edad de Hielo, el parque de 315 acres en 8660 N. Decatur Blvd. fue el hogar de mamuts colombinos, leones americanos, camellos, lobos huargos y perezosos terrestres. Se espera que el centro de visitantes muestre algunos de los fósiles hallados en el sitio, y uno de sus tres senderos contará con esculturas de metal de los mamíferos extintos que vivieron allí.

20. La música disco no ha muerto

Cuando “Absinthe” y The Gazillionaire, su cabecilla mal vestido de esmoquin a lo Tony Clifton, aterrizaron en una carpa frente al Caesars Palace en 2011, pocos podían predecir su éxito. Desde entonces, Spiegelworld, su empresa matriz, se ha diversificado con “Atomic Saloon Show” y “OPM”, y comenzó 2023 con el anuncio de que había comprado la ciudad de Nipton, California, con planes para transformarla en un “pueblo de circo”. Para 2024, Spiegelworld abrirá “DiscoShow” en la sala de espectáculos personalizada Glitterloft de The Linq, reintroduciendo un espacio que no se usaba desde 2014, cuando era la casa de apuestas deportivas Imperial Palace.

21. El futuro de la TSA

Se espera que el Aeropuerto Internacional Harry Reid empiece a probar en enero un sistema de inspección de autoservicio de la Administración de Seguridad en el Transporte. El objetivo es acelerar el proceso de seguridad y, con el tiempo, permitir que los pasajeros sean examinados con un contacto mínimo con los agentes de la TSA. Ahora, si el aeropuerto pudiera solo hacer algo con esas largas esperas en los carruseles de equipaje.

22. Adiós al Trop

A estas alturas no sabemos cuándo -o incluso, sinceramente, si- el Tropicana se unirá a las filas de los resorts del Strip que han implosionado para dar paso a un estadio para los A’s. Pero debería haber tiempo de sobra en el futuro. Pero debería haber tiempo de sobra en 2024 para despedirse del que fue en su momento el hotel más grandioso y caro de la ciudad, descrito en su día como “el Taj Mahal de la escena estadounidense”.

23. Dando nueva vida al Río

Dreamscape Companies tomó las riendas del Rio el 2 de octubre, iniciando una “remodelación plurianual” del establecimiento. En enero abrirá Canteen Food Hall, el primer establecimiento en la Costa Oeste de la cadena de cheesesteaks Tony Luke’s, de Filadelfia; Southland Burrito Co., con sus burritos de estilo sonorense; Tender Crush, con las hamburguesas de pollo de los fundadores de Black Tap Craft Burgers & Beer; Nama Nama, con su sushi callejero; Shogun Ramen, con umami a montones; y el primer local de Attaboy Burger, del chef Alex Resnick. También está en marcha la renovación de la Torre Ipanema y sus 1,427 habitaciones y suites.

24. Quizá, posiblemente, por fin empiecen las obras de ese tren a California

El sueño de un servicio ferroviario de alta velocidad que conecte Las Vegas y Los Ángeles lleva rondando aparentemente desde los tiempos de la máquina de vapor. El plan actual data de 2005, con Brightline West a bordo en 2018. Se suponía que la construcción de la línea ferroviaria de 218 millas comenzaría prácticamente cada año desde entonces. Pero con los tres mil millones de dólares en fondos federales que se concedieron al proyecto este mes, 2024 podría ser por fin el año.