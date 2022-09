24 campus del CCSD reportan cortes de aire acondicionado en los primeros cuatro días de clases

septiembre 8, 2022 - 11:21 am

Los estudiantes y los padres entran para una alfombra roja de bienvenida para su primer día de escuela en la Matt Kelly Elementary School el lunes, 8 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Edificio de administración del Distrito Escolar del Condado Clark ubicado en 5100 West Sahara Ave. en Las Vegas el martes 23 de mayo de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

(De izquierda a derecha) Gloria Flores, de la Red Juvenil de Nevada, el gobernador Steve Sisolak y el fiscal general Aaron Ford se unen a otros en una alfombra roja de bienvenida a los estudiantes en su primer día de clase en la Matt Kelly Elementary School el lunes 8 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Agentes de la Policía Metropolitana se unen a otros en una alfombra roja de bienvenida a los estudiantes en su primer día de clase en la Matt Kelly Elementary School el lunes 8 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Cuando Alia Aguigui se enteró de que el aula de primer grado de su hija no tuvo aire acondicionado durante un par de días el mes pasado, decidió visitar el aula de Dickens Elementary School para ver el calor que realmente hacía.

Pero Aguigui dijo que no se le permitió entrar en el edificio. También se sintió consternada al enterarse de que la escuela de North Las Vegas no había cambiado a los alumnos de las aulas afectadas a un lugar más fresco. Y cuando preguntó si su hija podía hacer las tareas escolares desde casa hasta que se resolviera el problema, le dijeron que no había ningún plan para ello.

“Siento que esto es una especie de emergencia”, le dijo Aguigui al Review-Journal el mes pasado.

Los estudiantes y los empleados no deberían tener que sufrir en aulas calurosas y sin ventanas, dijo. “Es realmente horrendo que pensemos que está bien que los niños estén sentados en ese calor”.

Alrededor de dos docenas de campus del Distrito Escolar del Condado Clark sufrieron cortes de aire acondicionado en todo el sitio solo durante los primeros cuatro días de clase y es probable que haya más afectados desde entonces.

En total, 24 campus de los más de 360 del distrito presentaron una orden de trabajo entre el 8 de agosto, el primer día de clase, y el 11 de agosto, según los datos obtenidos por el Review-Journal mediante una solicitud de registros públicos.

Varias escuelas -entre ellas Sunrise Acres Elementary School, Keller Elementary School, West Prep y Shadow Ridge High School- presentaron una orden de trabajo en varios días de esa semana, según los registros.

El recuento de escuelas no incluye las que experimentaron cortes de aire acondicionado que solo afectaron a algunas aulas o a una parte del edificio. Y los registros no incluyen el tiempo que tardó en resolverse el problema.

En algunos casos, un apagón puede provocar la decisión de cambiar a los alumnos a una zona más fresca del edificio o incluso a otro campus temporalmente.

Mantenimiento preventivo

Aguigui dijo que tiene la sensación de que el distrito escolar ha fallado al esperar a que las unidades de aire acondicionado funcionen mal en lugar de realizar un mantenimiento preventivo.

El distrito dijo en un comunicado el mes pasado que su personal de instalaciones se presenta a un mantenimiento preventivo continuo.

“Este trabajo proactivo es fundamental y a menudo ayuda a identificar problemas importantes antes de que afecten al personal y a los alumnos en el aula”, dijo el distrito. “Pese a estas medidas, los sistemas experimentan ocasionalmente problemas”.

El personal del distrito trabaja para solucionar los problemas de equipamiento y funcionamiento lo antes posible, según el comunicado.

“Cuando se producen problemas, el personal monitorea las temperaturas dentro de los edificios según los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal”, dijo el distrito. “Agradecemos la comprensión de los alumnos, el personal y las familias, ya que nuestro dedicado personal hace todo lo posible para garantizar que los problemas de mantenimiento no afecten la jornada académica”.

Las interrupciones del aire acondicionado durante la primera semana de clases se produjeron cuando las altas temperaturas oscilaban entre los 90º y los 100º F en todo el valle de Las Vegas.

Ahora, hace aún más calor. Hay una alerta de calor excesivo hasta las 8 p.m. del jueves, ya que se pronostica que la temperatura máxima del miércoles será de 108º.

Solicitud de información

El Review-Journal solicitó información el 10 de agosto al distrito escolar sobre cuántos campus y cuáles experimentaron cortes de aire acondicionado durante los primeros días de clase.

El distrito respondió con un comunicado el 11 de agosto, pero no proporcionó ninguna lista de escuelas. Tras unas cuantas consultas de seguimiento, el distrito envió la solicitud a través del proceso de registros públicos el 18 de agosto y el Review-Journal recibió los registros el martes.

El Review-Journal se puso en contacto el martes por la tarde con un puñado de directores de centros escolares afectados por los cortes en la primera semana de clase para solicitar información, pero el miércoles por la tarde no había recibido respuesta.

Apagones en años anteriores

Los problemas de aire acondicionado se han producido durante años en todo el distrito escolar, incluso durante el primer mes de clase.

El primer día de clase de 2021, el superintendente Jesús Jara dijo a los periodistas que algunos problemas de aire acondicionado obligaron a cambiar a algunos alumnos a zonas más frescas.

Y en agosto de 2019, por ejemplo, parte de Durango High School sufrió un corte de aire acondicionado cuando estaba en vigor una alerta de calor excesivo y se esperaba que la temperatura alta alcanzara los 110º.

Esa misma semana, Mack Middle School también experimentó problemas de aire acondicionado, y los estudiantes fueron reubicados temporalmente a Chaparral High School.