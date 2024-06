15 barcos quemados en el incendio del Puerto de Barcos del Lago Mead

Rusty Schaeffer, residente de Henderson, pasó por Las Vegas Boat Harbor el domingo por la tarde para comprobar cómo estaba su barco, atracado a solo un par de amarres de distancia de una fila de los barcos destruidos o dañados en un incendio a primera hora de la mañana en el Área Recreativa Nacional del Lago Mead.

“Es como un campo de batalla”, dice Schaeffer, de 51 años, refiriéndose a los daños causados. “Hay como tres o cuatro barcos que siguen bajo el agua y que sobresalen parcialmente. Y los muelles que salen de los laterales de los barcos están completamente derretidos y han desaparecido”.

El incendio, que comenzó a las 12.30 a.m. del domingo, dañó o destruyó unos 15 barcos y causó heridos leves en el puerto, según el Servicio de Parques Nacionales. Se sigue investigando la causa.

Una persona fue hospitalizada y otra sufrió heridas leves en el incendio.

Wow some boats on fire at the marina on lake Mead.#lakemead pic.twitter.com/8Q4KeIrYxH

