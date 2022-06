Las tasas hipotecarias aumentan, pero los precios se estabilizan

Casas en Silk Oak Court, en el suroeste del valle de Las Vegas, el viernes 17 de junio de 2022. [Foto K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal]

Lidia Nicoleyson, agente de bienes raíces de United Realty Group, analizó el panorama inmobiliario en el sur de Nevada. [Foto Cortesía]

Una casa a la venta en 7006 Mandy Scarlet Court, en el suroeste del valle de Las Vegas, el viernes 17 de junio de 2022. [Foto K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal]

El mercado inmobiliario sigue en constante movimiento en el sur de Nevada y, en los últimos días, diversas fuentes han reportado una disminución en los precios de vivienda como resultado del incremento en las tasas de interés a nivel federal.

Para desglosar el tema, Las Vegas Review-Journal en Español se comunicó con la agente de bienes raíces de United Realty Group, Lidia Nicoleyson, quien consideró que el aumento en las tasas de interés ha representado un cambio en la actividad que se venía teniendo durante el primer semestre del año.

“Teníamos bastante demanda, mucha gente calificando por los intereses bajos, era mejor una compra en lugar de estar rentando. Pero el hecho de que haya subido el interés ha acortado las posibilidades de muchos compradores, mayormente de primeros compradores que antes calificaban”, dijo Nicoleyson.

En los últimos dos años, los préstamos inmobiliarios estaban registrando un interés del 3.5% o menos, una cifra sumamente baja. Sin embargo, actualmente una persona con un salario regular podría recibir una tasa de interés cercana al 6% o mayor, esto varía de acuerdo a la situación crediticia de cada comprador.

Ante esto y según reportes recientes sobre el valor de ciertas viviendas, surge la pregunta: ¿El aumento en la tasa de interés ha provocado una disminución de precios?

“No es que los vendedores bajen el costo, lo que pasa es que estaban inflando demasiado los precios. Como había bastante demanda, los compradores hacían ofertas por encima del valor de la propiedad con tal de ganar la compra. Lo que está pasando ahora es que se están estabilizando los precios”, respondió Nicoleyson.

Los reportes sobre la disminución del precio de ciertas viviendas y la crisis económica que se vive actualmente en Estados Unidos podrían haber generado incertidumbre sobre una posible caía del mercado inmobiliarios. Sin embargo, la especialista no prevé una situación como esa.

“De acuerdo a información que recibimos nosotros, se tiene una visión de que los precios van a mantenerse por el resto del año. Todavía hay demanda, todavía hay compradores con efectivo y las rentas están muy altas. Definitivamente, mientras haya alguna oportunidad para las personas con un sueldo promedio o con efectivo para dar un buen enganche, todavía pueden aspirar a ser dueños de casa”, expresó Nicoleyson.

Un factor para que continúe la demanda en el mercado inmobiliario es la escasez de propiedades. De acuerdo con la especialista, actualmente hay un promedio de 4,000 viviendas unifamiliares en venta cada mes, pero esta cifra no considera otro tipo de propiedades como condominios, dúplex, terrenos, entre otros.

“Si un inversionista viene y paga $500,000 en efectivo por una casa, bueno, entonces el vecino puede poner su casa en venta y pedir un poco más, hasta $515,000. Entonces eso es lo que ha pasado. Pero ahora van a ser más conservadores por el hecho de que el nivel de adquisición ha disminuido”, acotó Nicoleyson.

Otra situación de interés para la comunidad es el incremento en las tarifas de alquiler de viviendas. Por tal motivo, este medio de comunicación preguntó: ¿Se tiene previsto alguna estabilidad en los precios de las rentas de viviendas?

“No tenemos control de las rentas. De acuerdo a diferentes áreas en la ciudad, va a ser el valor. Mientras haya demanda, muchas rentas seguirán siendo infladas. Si una persona está dispuesta a pagar eso, lo hará porque tiene necesidad”, respondió Nicoleyson.

El mercado inmobiliario en Nevada poco a poco podría empezar a ser similar a otros estados con precios altos, donde el “sueño americano” de ser propietario de una casa parece ser un tanto inalcanzable para muchos hispanos.

“Estamos llegando a un nivel tipo California, donde para pagar la renta de una casa es necesario tener dos familias, o los hijos viviendo con los papás para entre todos poder cubrir una renta. No tenemos la facilidad que se tenía antes, de que con un sueldo regular se podía pagar la rente y los gastos”, comentó Nicoleyson.

Finalmente, Nicoleyson envió un mensaje a la comunidad hispana: “Les pido que se fijen muy bien en todas las opciones. Me he dado cuenta que algunas personas ofrecen rentas con opción a compra, hay quienes se comunican conmigo y me dicen que les están cobrando un monto exagerado. Entonces, tengan cuidado en lo que les están ofreciendo. Sí, veo que vamos a seguir teniendo ese problema con las rentas altas y escasez de vivienda. Es importante informarse bien y tener cuidado en los contratos, tanto de renta como en las opciones de compra”.