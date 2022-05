La NAB Show regresó con nuevos productos para cine y televisión

Canon presentó nuevos productos para cine y transmisiones en vivo durante la NAB Show 2022. Domingo 24 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El especialista de soporte técnico de Canon, Luis Ramos, informó sobre los nuevos productos destinados a creadores de contenido, durante la NAB Show 2022. Domingo 24 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Ready for…” fue el lema de Canon, empresa que presentó nuevos productos tanto para producciones grandes como para creadores de contenido durante la NAB Show 2022. Domingo 24 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La NAB Show regresó a Las Vegas con un evento de cinco días donde se expusieron los productos más nuevos para la industria de los medios de comunicación, entretenimiento y tecnología. Domingo 24 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En la NAB Show 2022 participaron distintos expositores que presentaron video cámaras, equipos de iluminación, consolas de audio y más. Domingo 24 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Miles de personas disfrutaron del regreso a Las Vegas de la NAB Show, feria dedicada a presentar múltiples novedades tecnológicas para producciones audiovisuales de todo tipo. Domingo 24 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Presentando múltiples novedades tecnológicas para producciones audiovisuales de todo tipo, la NAB Show 2022 regresó con un magno evento de cinco días que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Se llevó a cabo del 23 al 27 de abril.

La feria, producida por la Asociación Nacional de Locutores, es el principal evento para profesionales de contenido en la industria de los medios de comunicación, entretenimiento y tecnología. Es un evento ideal para las personas que buscan crear experiencias mediante la implementación de nuevos artefactos tecnológicos de la más alta calidad.

Una de las áreas que más llamó la atención de los asistentes fue la de Canon, empresa que promovió una gran variedad de nuevos productos, entre los que destacó “Flex Zoom Lens Series of EF Cinema Lenses with wideT2.4 aperture” y “Webcam Driver Software for 4K PTZ Cameras”.

“Flex Zoom Lens Series of EF Cinema Lenses with wideT2.4 aperture” está diseñado para buscar la belleza cinematográfica, son nuevos lentes de gran apertura que cuentan con un diseño y rendimiento ópticos de alto nivel, al mismo tiempo que mantienen el estilo y la facilidad de uso de la serie de lentes EF Cinema de Canon.

Mediante un atractivo set con actores en vivo, los asistentes pudieron probar cada uno de estos artefactos.

“Tenemos dos lentes de 20 a 50 milímetros, con un T2.4 (de apertura), igual tenemos uno de 45 y de 135 con T2.4, el cual es constante en todo su zoom y es algo que nuestros clientes nos han pedido. El nombre Flex viene porque por primera vez en estos dos lentes, la moltura que presentamos se puede intercambiar. Tiene la flexibilidad de hacer el intercambio de molturas”, comentó el especialista de soporte técnico de Canon, Luis Ramos, durante una entrevista con El Tiempo.

El lema de Canon para este año fue “Ready for…” (Listo para…), el cual fue complementado con frases temáticas de cada área. Por ejemplo, en la zona de “Ready for Live Production”, los asistentes pudieron conocer de cerca las distintas cámaras que las grandes producciones utilizan para transmisiones en vivo, tales como conciertos o populares programas de televisión.

“Tenemos varios temas y significan diferentes funciones, porque muchos de estos mercados, cada uno de ellos, son un conjunto que se complementan uno al otro. Por ejemplo, dentro del cine, producción, televisión, transmisiones, etc.”, acotó Ramos.

Los principales productos de Canon estuvieron enfocados a las producciones de cine y dramas de televisión, como series. No obstante, también exhibieron artefactos dedicados a producciones pequeñas, tales como creadores de contenido digital.

“Tenemos nuestros lentes RF, es la gama para los creadores de contenido, que pueden ser desde ‘youtubers’ hasta otras producciones. Tenemos una gama específica que es más accesible, estos lentes se llaman Compact-Servo, son ideales porque tienen el mismo rendimiento que uno más costoso, pero tienen un poco más de flexibilidad con las cámaras”, dijo Ramos.

En cuanto a “Webcam Driver Software for 4K PTZ Cameras”, es una nueva herramienta gratuita para Windows, la cual permite tres modelos de Canon 4K PTZ para ser utilizadas como cámaras web. Evidentemente, también va dirigida principalmente a creadores de contenido y producciones pequeñas.

“Esto nace de una idea por lo que estuvimos pasando a través de COVID. Queríamos presentarlo con las diferentes plataformas. Los creadores de contenido se benefician porque lo pueden usar más allá, hay otros módulos donde hay intercambios de cámaras, que se pueden juntar para hacer esos cambios de ángulos que se presentan como una mini producción”, explicó Ramos.

De acuerdo con Canon, este nuevo software es compatible con las cámaras CR-N500, CR-N300 y CR-X300 4K PTZ, las cuales se pueden conectar a través de IP a una PC con Windows con el controlador de cámara web instalado.

Al caminar por la feria, los asistentes pudieron observar otro tipo de productos como pantallas de alta tecnología, equipos de iluminación, pantallas verdes para sets virtuales, talleres informativos, grúas para video cámaras, entre otros atractivos.

La NAB Show 2022 también contó con la participación de importantes empresas en la industria audiovisual, tales como Sony (presentando tecnología 4K para cine y televisión), Adobe, Riedel, Creative Spaces, TBC Consoles, Blackmagic Desing, Libec, Zeiss, Ikegami y muchas otras.